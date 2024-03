Denne sjarmerer oss i senk

Mini er et godt stykke bak i køen, med elbilsatsningen sin. I skrivende stund har de bare to modeller: Mini Cooper SE og Mini Cabrio. Med andre ord en liten bil med tak – og en liten bil uten tak.

Begge har, i tillegg til begrenset med plass, svært kort rekkevidde.

Det har naturlig nok resultert i lavt salg. Kun i overkant av 1.300 elektriske Minier er registrert i Norge så langt.

Snart kan det imidlertid skje mye med disse tallene. Vi har i alle fall fått møte en bil vi tror mange vil bli fristet av ...

HISTORIE: Mini har en lang historie – og har produsert noen av de minste og søteste bilene på markedet.

Ny familie av elbiler

Etter at BMW tok over Mini i 2010, har både modellutvalget og salget blitt betydelig bedre. Ikke minst ble den første SUV-en, Countryman, godt mottatt, både i Norge og mange andre markeder.

Det er den første Mini-en som er over fire meter lang. Den ble levert med firehjulsdrift og som ladbar hybrid, noe som passet vårt avgiftssystem godt.

Og det er nettopp Countryman som blir første modell ut i det Mini kaller en helt ny familie av elbiler.

Så stor bil har de aldri laget før

To varianter

Vi drar til Portugal, for å bli bedre kjent med hva Mini tenker om elbil-framtiden.

I første omgang er det to varianter av Countryman som skal lanseres. En innstegsmodell med 204 hestekrefter – og en toppmodell med firehjulsdrift og 313 hestekrefter.

Som vanlig er det utgaven med tohjulsdrift som kommer først.

Prisene starter på 424.000 kroner for FWD. Med 4x4 koster den fra 497.000 kroner – mens den best utstyrte JCW-modellen blir din fra 561.000 kroner.

Elektriske Countryman blir tilgjengelig i mai.

Men nå vil vi ut og kjøre ...

Fem dører - og veldig mye Mini-moro!



INGEN EKSOSRØR: Nå er Countryman blitt helt elektrisk.

Hvordan er den å kjøre?

Vi har alltid litt forventninger til kjøreegenskapene, når vi setter oss bak rattet i en Mini. Her er det lange tradisjoner for å lage små, lette og morsomme biler.

Men hva skjer når den ikke er så liten lenger, og slett ikke lett?

La oss berolige deg med en gang. Mini Countryman SE All4 er morsom å kjøre. Den har samme batteripakke, motorer og plattform som BMW iX2/iX1. På papiret ser det altså riktig bra ut.

Og det fungerer ypperlig i praksis, også. Dette er en svært kjøreglad bil – med en glimrende styrefølelse og et presist oppsett på understellet. Den kjennes akkurat passe leken, uten at det går for mye ut over komforten.

Mini har også utstyrt bilen med et rikt utvalg av kjøreprogram. Det mest sportslige heter GoCart. Passende nok. Og når du velger dette, får du også en stemme som roper «Johoo». Alle kjøreprogrammene har faktisk ulike jingler. Høres corny ut? Ja, etter en stund, sikkert. Men vi syntes det er et artig påfunn.

Når du skifter kjøreprogram, endrer ikke bare oppsettet på bilen seg, men også designet på den ovale OLED-skjermen. For øvrig den første av sitt slag i verden, den skjermen (mer om den senere).

I GoCart-modus er det klassiske sportsfarger: Rødt, hvitt og svart. I offroad-programmet – Trail Mode – er det beige og grønt. Og slik varierer det fra program til program.

Artig detalj er at fargene også endrer seg i headup-displayet og stemningsbelysningen ellers i bilen, slik at alt dette også passer inn.

Men først og fremst er det altså en bil som lever opp til Mini-arven, hva gjelder kjøreegenskaper. Du blir fristet til å presse den litt i svingene, og kjenne på hva den er god for. Balansen og responsen ut og inn av svinger er akkurat som man ønsker. Selv med høy bakkeklaring og – i Mini-sammenheng – en stor bil, er dette absolutt morsomt.

0-100 km/t leveres på 5,6 sekunder – akselerasjonen oppleves kraftfull.

Faktisk er el-utgaven bare 0,2 sekunder tregere enn John Cooper Works-modellen med bensinmotor.

MODERNE: Det er ikke lenger ovale frontlykter på den nye generasjonen av Countryman.

Vi får ikke teste forbruket skikkelig den tiden vi har bilen. Men litt uoffisielle målinger tilsier rundt 17 kWt per 100 kilometer. Under besøket vårt er det skiftende mellom pøsregn og litt sol – men temperaturen ligger på rundt 14 varmegrader.

Både innstegsmodellen med forhjulstrekk og All4-modellen har samme batteripakke – på 64,7 kWt. Det gir rekkevidde på 433 kilometer for utgaven med 4x4.

Hva som er realistisk i den virkelige verden, må vi se nærmere på når den er på plass i Norge.

Det samme gjelder testing av hurtiglading. Men Mini har samme «pakke» som BMW iX1/iX2. Det betyr opptil 130 kW – som skal gi 10-80 prosent på 29 minutter.

Overflatene på dashbordet, rattet, bilens tak og gulv, og gulvmatter er laget av resirkulert polyester fra PET-flasker og tepperester.

Her har vi en Mini som virkelig går bra



Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Sammenlignet for forrige generasjon, øker lengden med 13 centimeter, til 4,42 meter. Countryman har også blitt høyere, opp seks centimeter, til 1,61 meter. Dermed blir også den innvendige plassen bedre. Bagasjerommet er for eksempel på 460 liter i el-utgaven.



Andre seterad kan selvsagt legge ned – og da øker volumet til 1.450 liter.

Plassen er lett å utnytte – og det er en egen «kjeller» til ladekabler.

Ryggen på baksetet er tredelt, slik at du har mulighet til å legge skiene inne i bilen, og likevel ha to sitteplasser tilgjengelig.

Hengerfeste er selvsagt på plass. Du kan trekke opptil 1.200 kilo. Og det er også anledning for takstativ. Her kan du laste 75 kilo.

Dessverre er det ingen frunk i elektriske Countryman.

SMART: Baksetet er smart løst. Her kan du justere setene fram og tilbake – også vinkelen på ryggen.

Livet i baksetet

Andre seterad byr på svært bra takhøyde. Med mine 190 centimeter på sokkelesten kan baksetet i kompakte biler være en utfordring. I Countryman går det helt fint. Men det kan bli noe trangt for knær/bein, hvis personen foran har setet langt bak/lavt.

For øvrig er Mini smarte nok til å gjøre andre seterad justerbar i lengderetningen. Her har du faktisk 13 centimeter å spille på. Du kan også vippe ryggene bakover, om du vil det. Så kan du velge hvor du vil maksimere plass/komfort.

Det er ikke helt flatt gulv, og utformingen av baksiden på midtkonsollen tilsier at Mini helt klart har tenkt at dette er en bil for fire personer. Ikke fem.

I midtarmlenet er det koppholdere, og det er to USB-C-ladepunkter for de som sitter bak.

Du kan åpne og styre luftdysene til klimaanlegget for baksetet, men ikke sette egen temperatur.

Det er ISOFIX-punkter på sidesetene.

DETALJER: Mini har en stilig løsning på midtkonsollen.

Bak rattet

Sittestillingen er akkurat slik jeg liker. Man kan senke setet på BMW-vis, slik at man sitter lavt. Det er perfekt høyde for meg på både midtkonsollen og armlenet på døra.

Dashbordet er oversiktlig – og så lenge jeg har et headup-display, plager det meg ikke veldig at det mangler digitale instrumenter foran rattet. De flyttet til skjermen på dashbordet.

Rattet er tykt og godt og gir klare BMW-vibber.

Sportssetene er i testbilen er gode – med solid sidestøtte og mange justeringsmuligheter.

Mini har valgt å bruke en bryter som vris til høyre for å starte bilen. Omtrent som en nøkkel. Koselig og nostalgisk. Det er også en vippebryter som lar deg velge mellom de åtte (!) ulike kjøreprogrammene.

Eget fysisk hjul til volum og skifting av sanger setter vi alltid pris på. Men justering av temperaturen på klimaanlegget må gjøres via skjermen.

Design: Utenpå og inni

Eksteriør:

Olive Heilmer er sjefen for design hos Mini. Han snakker om lekenhet og tradisjon, når vi treffer han på Countryman-presentasjonen. En Mini skal være lett å kjenne igjen. Det er den elektriske nykommeren. Her er det kort overgang foran og bak – og kort panser.

Heilmer snakker også varmt om de nye signatur-lysene. Her har man lagt innsats i forskjellige varianter. Frontlykene er ikke ovale, slik som på de fleste Mini-modellene. Her er de femkantet – og har ulike visninger som du kan velge selv. Baklysene har en rekke lys-signaturer, avhengig av hva du ønsker. Men vi liker best det klassiske Union Jack-mønsteret.

Den stående og lite aerodynamiske fronten er mer SUV-preget enn typisk elbil. Aerodynamikken har måttet vike for design. Countryman har rett og slett en ganske barsk framtoning.

Bratt front til tross – luftmotstanden er likevel redusert fra en Cd-verdi på 0,31 til 0,26.

Offroad-detaljer i form av plastspoiler foran og plastdekor rundt hjulbuene er på plass. Det samme er kraftige takrails.

Velger du toppmodellen, John Cooper Works, blir den ekstra tøff. Da har den lakk i to farger– med tak, speilhus og detaljer i frontfangeren i egen farge.

RUND: Den nye, runde OLED-skjermen er ganske så stilig.

Interiør:

Innvendig er det ryddig og stilig. Her har Mini vært mer lekne enn mange av konkurrentene. Det er bare én skjerm (ja, det blir altså mer om denne snart), men med head up display på en liten skjerm foran rattet går det fint uten egne digitale instrumenter.

For øvrig er det fokus på gjenvinning. Overflatene på dashbordet, rattet, bilens tak og gulv, og gulvmatter er laget av resirkulert polyester fra PET-flasker og tepperester.

Dette skal redusere CO2-utslippet i verdikjeden med opptil 85 prosent.

Gjenbruk til tross, interiøret har helt klart høy opplevd kvalitet. Det er en del hardplast langt nede på dørene og øverst på dashbordet, men likevel virker den mer påkostet enn man gjerne forventer av en Mini.

Det er også litt utradisjonelle valg av materiale. Dashbordet har for eksempel noe som minner om stoff – og Mini er ikke redd for å bruke farger.

Tech-faktor

Endelig skal vi snakke mer om den skjermen. Her er rett og slett Mini først i verden – når de introduserer en oval OLED-skjerm i bilen. Den måtte selvsagt være oval, for å følge tradisjonen til Mini.

En rund skjerm byr på litt utfordringer i forhold til grensesnitt. I forrige generasjon ble det løst ved at det bare var rammen rundt skjermen som var oval. Selve visningen var i klassisk 16:9-format.

I den nye er imidlertid alt digitalt. Noen ganger kan det være ganske rotete. For eksempel om du viser kartet. Med litt tilvenning, så fungerer den godt.

Dessverre har du ikke lenger menyhjul og hurtigknapper, systemet som Mini arvet fra BMW. Nå er det kun berøringsskjerm som gjelder. Den fungerer imidlertid bra. Og du kan styre de viktigste funksjonene via knapper og menyvisningen i head up displayet.

Ellers lover Mini at et vell av apper skal bli tilgjengelig, at du kan koble til ulike spill og vise video. Alt kobles opp til bilen via den nye software-plattformen Mini Operating System 9, som er Android-basert. Den har 5G og har blant annet sky-basert navigasjon, som er oppdatert til en hver tid og velger beste rute.

Countryman er selvkjørende på nivå 2. Som betyr at den kan følge veien selv – og du kan i teorien ta hendene av rattet.

Det er også en ny, digital personlig assistent. Men den fikk vi ikke testet ut mens vi hadde bilen.

SJARMØR: Nye Mini Countryman er en elbil vi tror kan friste en god del nye kunder for Mini.

Konklusjon:

Mini Countryman SE All4 er en artig nykommer i segmentet. Og selv om den har dårligere rekkevidde, lavere hurtiglading og mindre plass enn Tesla Model Y – vil den kunne friste en god del kunder, likevel.

Du får en annerledes og sjarmerende bil, som rett og slett innbyr til morsomme kjøreturer.

Du får et imponerende bra understell, kult design og artig interiør – og nok bagasjeplass for dem som ikke har barnevogn. Dessuten er prisen er overkommelig for mange.

Bilen for deg hvis:

Du er litt leken og vil ha en kul familiebil

Ikke bilen for deg hvis:

Hvis du trenger mye plass og lang rekkevidde

4x4: All4-merket betyr at bilen har firehjulsdrift.

Mini Coutryman SE All4 Motor og ytelser: Motor: 2 x elmotor

Effekt: 313 hk / 500 Nm

0-100 km/t: 5,6 sek.

Toppfart: 180 km/t

Forbruk: 17-18,5 kWt/100 km Batteri/lading: Batteripakke: 64,7 kWt

Rekkevidde: 433 km (WLTP)

Hurtiglading: 130 kW

Ombordlader: 22 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 443 x 184 x 165 cm

Bagasjerom: 460 / 1.450 liter

Vekt: 2.060 kg

Tilhengervekt: 1.200 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 424.000 kroner

Pris testbil: 497.000 kroner

