Italienske bilmerker i Norge har vært marginale greier. Men de siste årene har vi fått på plass egne importører av både Lamborghini, Ferrari og Maserati.

De to førstnevnte er regelrette superbil-produsenter. De vil alltid være for spesielt interesserte – og spesielt bemidlede.

Men Formula Automobile, som importerer Ferrari og Maserati, har planer om å få et visst volum på sistnevnte.

Det viktigste middelet for å nå det målet heter Grecale Folgore – og er en helt ny og elektrisk SUV.

Setter seg på kartet

For folk flest er Grecale et ubeskrevet blad i bilfaunaen. Enn så lenge. I løpet av året kan det forandre seg.

Grunnen til det, er det andre navnet i modellbetegnelsen. Folgore. Det betyr lyn, og innebærer altså at vi snakker om en elbil.

Broom er invitert til lansering av Grecale Folgore – på Maseratis hjemmebane. Helt på sydspissen av «hælen» på Italia, skal vi bli bedre kjent med SUV-en som skal sette både seg selv og Maserati på kartet – også i Norge.

PYNT: En elbil har ikke behov for slike luftuttak i forskjermen. Men det ser jo bra ut! Folgore betyr lyn – og er betegnelsen på alle elbilene til Maserati.

Tomt kontor

Vegard Møller Johnsen har fått det «tunge» oppdraget med å dra langt sørover.

Nå vil vi høre hvordan det ligger an – og hvilket inntrykket han har fått.

– Hei Knut! Jeg vet jeg spør litt for ofte om dette når jeg er på tur. Men hvordan er været hjemme i Norge?

– Du, det er faktisk ganske greit. Ikke at jeg vet så mye om det. Jeg er nemlig på reisefot selv. Med Volvo – for å bli kjent med EX30. Så nå står vel Broom-kontoret nesten tomt ...

– Akkurat. Så jeg får ikke gnidd inn at jeg kjører rundt i aldeles nyydelig vårvær, strålende sol og føhnvind?

– Nei, det gjør du ikke. Men kanskje vi skal snakke litt om bilen? Jeg vet du har vært litt ekstra spent på. Hvordan går det så langt?

– Ja, noe av grunnen til at jeg er spent, handler jo om mitt inntrykk av Maserati. De lager noen svært velkjørende biler – og er blant de beste i verden på motorlyd. Særlig V8-motorene deres er intet mindre enn himmelske å høre på. Alle sammen. Men nå må de spille på andre strenger ...

MATT: Flere av testbilene har matt lakk – som virkelig får fram designet. Merk Maserati-logoen på c-stolpen.

– Lekkert!

Før vi går videre, må vi legge til at det er sperrefrist på kjøreinntrykkene på turen til Italia.

– Så hva kan du si uten å bryte reglene?

– Jeg kan si noe om design, interiøret, plass og tallene vi blir presentert for her nede.

– Nå er design individuelt. Men for meg er dette den lekreste SUV-en i segmentet. Vår testbil har en lekker, matt farge, som får fram linjene. Formene er elegante – og design er ikke ofret helt for å minske luftmotstand. Den ser passe brautende ut. Dessuten er interiøret er lekkert! Her får du virkelig premiumfølelse – og de digitale skjermene fungerer godt. Maserati har ikke alltid være gode på akkurat det.

UTENFOR SESONG: Helt nederst på sydspissen av Italia er det stille før stormen. Om et par måneder vil det koke med liv her i Leuca.

Bra rekkevidde, men ...

– Rekkevidde og ytelser lar seg også høre. 0-100 km/t leveres på friske 4,1 sekunder – og den gir seg ikke før toppfarten på 220 km/t.

Bilen har et stort 105 kWt batteri og 400 Volt-system, som skal gi rekkevidde opptil 500 kilometer.

– Men det tallet er er med 19-tommers hjul. Jeg tror ingen kjøper denne bilen med noe mindre enn 20 – og den ser klart best ut om du velger 21-tommere. Hurtiglading gjøres med inntil 150 kW.

– Akkurat det siste er ikke så imponerende, når vi ser hva Porsche byr på i sin direkte konkurrent til denne bilen: Macan. Den klarer jo å ta imot 270 kW, takket være sitt 800 Volt-system. Maserati sier Grecale skal klar 20-80 prosent på 29 minutter. Det har vi ikke fått sjekket her nede. Ombordladeren til Maserati er forresten solid. Den klarer 22 kW, mens Macan stopper på 11.

Bedre nattesøvn

– Og du, det er én ekstra fordel med at Maserati lager elbil. De har jo hatt sånn passe bra rykte på driftssikkerhet. Med elbil utelukkes veldig mange av problemene som gjerne dukker opp med bensinmotor.

– Joda. Men på en skala på 1 til 10. Hvor mye savner du snerret av en hissig bensinmotor?

– Hehe, det var dårlig gjort. For jeg vil ALLTID savne lyden av en hylende bensinmotor fra Maserati. Sånn er det bare. Men det klarer ikke å slå ihjel gleden over at også Maserati for alvor melder seg på i kampen om elbil-kundene. Det blir spennende å se hvor mange nordmenn som vil ha elbil utenom det vanlige.

TIL NORGE: I mai er det duket for lansering av Grecale i Norge.

– Ja, tiden vil vise. Men nå må jeg runde av her. Har en Volvo med mitt navn på seg, som jeg skal ta med på en tur.

– Hvordan er den, egentlig?

– Du, det får bli en annen prat. Kos dere videre på tur.

– Takk det samme!

Vegard kommer som vanlig med en fyldig test av bilen, så snart sperrefristen er løftet. Så følg med.

