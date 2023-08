Denne kan parkere alle konkurrentene

Elbilen Kona har vært en stor suksess for Hyundai i Norge. Mer enn 20.000 eksemplarer av den kompakte SUV-en ruller på norske veier, og det antallet vil garantert øke når bilen nå straks kommer i helt ny og større utgave.

Nye Kona kommer i flere utstyrsversjoner, og særlig én er svært interessant – hvis du er opptatt av mest mulig rekkevidde for pengene.

Hyundai Kona Long Range Advanced har nemlig en oppgitt rekkevidde på 514 kilometer, til den nette sum av 387.900 kroner.

Etter hva Broom erfarer, er dette den første elbilen i det norske markedet til under 400.000 kroner, som har en oppgitt rekkevidde på over 50 mil.

– Dette blir vår nye bestselger, sier Hyundais produkt- og PR-sjef Øyvind Lillestrøm Knudsen.



Kan potensielt parkere alle konkurrentene

Og hvis du lurer på hvordan nye Kona presterer sammenlignet mot konkurrentene, kan vi ta en titt på resultatene fra NAFs store rekkeviddetest tidligere i sommer. Der deltok 32 aktuelle elbil-modeller.

Den bilen som ga mest rekkevidde for pengene, var MG4. Med en oppnådd rekkevidde på 440 kilometer og en innkjøpspris på 346.300 kroner, hadde den en pris pr kjørte kilometer på 788 kroner.

Hvis Kona Long Range Advanced klarer den oppgitte rekkevidden (noe elbiler fra Hyundai har en tendens til å gjøre), vil prisen pr kjørte kilometer være 754 kroner. Det vil i så fall parkere all konkurranse på dette punktet.

Egentlig en helt ny bil

De som kjenner Hyundai Kona vet at det er en temmelig kompakt bil med begrenset bagasjeplass.

Nye Kona er egentlig en helt ny bil. Den er blitt mye større, har fått et nytt og oppdatert design både på utsiden og innsiden, og framstår nå som en temmelig komplett familiebil. Nytt er også at bilen kan oppdateres trådløst via nettet.

Lengden har faktisk økt med hele 17,5 centimeter, og bagasjerommet har vokst med hele 134 liter, til 466 liter. Det er for eksempel mer enn både Volvo XC40 og Ford Mustang Mach-E. Nytt er også en frunk under panseret på 27 liter, til ladekabler og diverse.

ROMSLIG: Nye Kona har blitt 17,5 centimeter lengre, noe som blant annet har gjort det mulig å øke bagasjeplassen betraktelig. Foto: Bjørn Eirik Loftås

Bilen kan også dra henger på inntil 750 kilo, der forgjengeren kun klarte 350 kilo.

En spennende ny funksjon er såkalt V2L- støtte (Vehicle to Load). Det innebærer at bilen har strømuttak som kan benyttes til alt fra kaffetrakter til panelovner og belysning på hytta. Du finner en stikkontakt bakerst på midtkonsollen, og via et adapter som kobles på ladeporten i fronten.

Og når det gjelder lading, er maks ladeeffekt 80 kW. Det er ikke imponerende i forhold til konkurrentene, som oftere og oftere byr på det dobbelte. Så gjenstår det å se hvor mye det har å si i praksis. Det skal vi komme tilbake til når vi får bilen på test.

Kommer i høst

Bilen går i produksjon i disse dager, og de første bilene er ventet til Norge i løpet av høsten.

Broom er invitert på prøvekjøring av bilen i september, og skal være blant de første som serverer deg en test av nyheten. Så følg med på Broom.no!



Her ser du de forskjellige utstyrsversjonene og prisene:



Utstyrsversjon Rekkevidde Totalpris Standard Range Advanced 377 352.900 kr Long Range Advanced 514 387.900 kr Long Range Exclusive 514 412.900 kr Long Range Premium 514 432.900 kr Tillegg: Long Range Exclusive med 19-tommer hjul 454 422.900 kr Long Range Premium med 19-tommer hjul 454 442.900 kr Long Range Premium med 19-tommer hjul og Vision Pack (glasstak) 454 452.900 kr

