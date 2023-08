Denne kan bli din – for 62 millioner kroner

Det er kanskje ikke «Pininfarina» de fleste av oss søker etter, når vi klikker oss gjennom bilannonsene på Finn. Men i skrivende stund ligger det faktisk sju biler til salgs – med styling signert Pininfarina.

Det italienske selskapet har stått for lekkert bildesign og samarbeidet med en rekke bilprodusenter i snart 100 år, inkludert Ferrari, Maserati og Jaguar, men også mer folkelige merker som Fiat, Peugeot og Volvo.

De lager også svært luksuriøse biler under eget merkenavn, som regel spesialsydde og i få eksemplarer. Siste tilskudd får en prislapp på 50 millioner kroner – før moms og andre avgifter.

Elbil nummer to

Enkelte vil kanskje huske elbilen Pininfarina Battista, som var på norgesvisitt for tre år siden. Den hadde den gang en prislapp på 22 millioner kroner.

Bilen skulle bare produseres i 150 eksemplarer, og den norske importøren Brookland Motors hadde satt et hårete salgsmål for bilen: Én stykk.

– Men Battista er bare starten. Pininfarina kommer med flere elektriske modeller etterhvert, lovet daglig leder og salgssjef i selskapet, Christian Gottschalk.



Og det er nettopp det som skjer nå. B95 er andre elbil ut fra Pininfarina, og denne gangen er det snakk om en åpen, toseters sportsbil.

Svimlende ytelser

«B» står for Barchetta (åpen bil), og «95» står for at Pininfarina i år ferier 95-års jubileum. Modellen har helt tydelig hentet designelementer fra gamle sportsbiler, men sparker nok vesentlig bedre fra enn sine inspirasjonskilder.

B95 er nemlig utstyrt med to elmotorer som har en samlet effekt på svimlende 1.877 hestekrefter. 0-100 km/t er unnagjort på to sekunder, så her lukter det besvimelse om du sliter med lavt blodtrykk. Toppfarten skal være over 300 kilometer i timen.

Den væskekjølte batteripakken sitter i bunnen og er formet som en T. Kapasiteten på 120 kWt er mer enn de aller fleste elbiler på markedet, men Pininfarina sier ikke noe om rekkevidden. Den er neppe helt på nivå med Hyundai Ioniq 6, Tesla Model 3 og de andre gjerrigknarkene, særlig ikke om du til stadighet tråkker gassen i bånn.

De lover imidlertid hurtiglading med en peak-effekt på 270 kW, som er det samme som blant andre Porsche Taycan og Audi e-tron GT kan skilte med. Les: Raskt.

Å lade fra 20 til 80 prosent skal være unnagjort på 25 minutter, ifølge italienerne.

Ikke for hvermansen

Bilen skal være klar for veiene i 2025, og hvis du er interessert, kan du legge inn en bestilling allerede nå. I så fall har du muligheten til å skaffe deg en bil som aldri kommer til å bli noe vanlig syn.

Pininfarina har som mål å produsere den i kun ti eksemplarer.

B95 har prislapp på 4,4 millioner euro, som tilsvarer litt over 50 millioner kroner, og da kommer hjelm og kjørebriller i tillegg.

Ja, og så må du legge på moms på 49,5 millioner kroner samt vektavgift, og da havner prisen raskt et sted rundt 62 millioner.

Er du i målgruppen, er det kanskje ikke prisen du er mest opptatt av, uansett ...

