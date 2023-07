Ligier har produsert mopedbiler i 40 år. Nå har de laget en elektrisk variant - som også kan kjøres av 16-åringer.

Fordelen med mopedbilder er at man sitter skjermet mot vær og vind, at de kan brukes om vinteren og at de er tryggere enn en vanlig moped. I tillegg er det faktisk et ganske romslig bagasjerom.

Du kan øvelseskjøre med mopedbil når du er 15 år og har fått trafikalt grunnkursbevis.



Vi har fått tak i Ligier sin elektriske variant – med det største batteriet og mest utstyr. Fordelen med elektriske mopedbilder er selvsagt at de bråker mindre og ikke rister like mye som utgavene med bensin- eller dieselmotor.

Batteripakken på 12 kWt gir nesten 200 kilometer oppgitt rekkevidde – og bilen er breddfull av utstyr man ikke forventer å finne i en mopedbil.

– Blant annet fant jeg en overraskelse i bagasjerommet, smiler Vegard Møller Johnsen, som har testet mopedbilen for Broom.

Se video: Vi har testet mopedbil med eksos, også!

TØFFING: Det er ingen tvil om at Ligier Myli R.EBEL X er en barsk mopedbil.

Pris

I utgangspunktet er kundegruppen for disse bilene todelt: Ungdommer under 18 år – og eldre som har levert inn førerkortet sitt.

– Hvis man ikke kan kjøre en vanlig bil, og ønsker å være mobil hele året, er dette et alternativ for mange, sier Broom-Vegard videre.

De elektriske mopedbilene til Ligier starter på 149.000 kroner. Da får du den minste batteripakken – som gir drøyt 60 kilometer rekkevidde.

I videoen kan du bli med på test, og lære mer om hvordan bilen fungerer i praksis. Vi lar en pensjonist prøve den – og viser den fram til en gruppe med ungdommer, for å høre hva de synes.

Kanskje blir du også overrasket over prisen for toppmodellen vi tester.

Video: Mopedbil: – Det aller kuleste er i bagasjerommet:

Les mer om mopedbiler her: