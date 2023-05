«Vi skal aldri lage kjedelige biler». Det uttalte Toyotas toppsjef for en stund tilbake.

Siden har det dukket opp en rekke spennende modeller fra Toyota – slik som GR Supra, GR86 og GR Yaris.

Fellesnevneren er heftige kjøreegenskaper og hvass motorisering.

Sistnevnte er den minste av dem, men koster likevel drøyt 700.000 kroner – dersom du går for topputgaven.

Se vårt møte med GR Yaris øverst i saken.

BESTSELGEREN: GR Yaris leveres i to versjoner, hvor topputgaven heter Circuit Edition. Den har en startpris på 708.700 kroner og er den som selger klart best i Norge.

Solid salg

Siden lanseringen i 2020 har salget av GR Yaris gått over all forventing. Overraskende mange nordmenn har punget ut for den rally-inspirerte småbilen.

Nærmere bestemt har Toyota solgt 136 eksemplarer av GR Yaris, så langt i Norge. Det er et solid tall på en entusiastbil som dette.

MANUELL: Lav vekt, 261 hestekrefter, firehjulsdrift og manuell girkasse. Det er en oppskrift som fungerer særdeles godt.

– Salget har gått over all forventning. Det er gøy å se at så mange har valgt å kjøpe GR Yaris og bruke den aktivt på bane, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

Han legger til at bilen er den soleklart mest solgte GR-modellen i Norge og at det kommer flere GR-nyheter fremover.

– Jeg kan ikke bekrefte flere detaljer akkurat nå. Men det er bare å glede seg, sier Olsen.

OVERLEGEN: Blant de 136 nordmennene som har kjøpt GR Yaris har hele 90 prosent valgt toppversjonen Circuit Edition.

Hva gjør den så bra?

Toyota har virkelig gjort en solid jobb i utviklingen av GR Yaris. Her er det ikke snakk om en vanlig Yaris som har fått litt større motor og tøffere felger.

Hele bilen er utviklet fra bunn, inkludert motoren. Det er verdens kraftigste 3-sylindrede motor, som yter 261 hestekrefter.

Faktisk er det bare fire elementer som er identisk med en vanlig Yaris. Alt annet er utviklet fra bunnen av.

Det er flere faktorer som gjør kjøreopplevelsen i GR Yaris spesiell. I testen du kan se under forteller vi mer om det. Vi påpeker også det vi ikke er like imponert over: