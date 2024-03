Denne har levd et helt uvanlig liv

Flerbruksbiler er sjelden bilene som blir best tatt vare på. Nei, her handler det om tøff familiebruk. Om småunger som valser inn i gjørmete støvler, blir bilsyke og gjerne også smører is og sjokoladekjeks utover interiøret, inntil de blir såpass gamle at bilen byttes ut og begynner på nytt igjen hos en annen småbarnsfamilie.

Og en til. Og kanskje en til. Og så er det gjerne ikke så mye bil igjen når siste tur går til en bilopphugger.

Men så finnes det noen få unntak, som flerbruksbilen som nå har dukket opp på auksjon i Sverige.

Kjøpt av entusiast

Vi snakker den innovative og California-designede Toyota Previa. Denne bilen er fra 1992, den er i tilnærmet nybilstand og har ikke rullet mer enn 20.000 kilometer siden den forlot forhandleren i Jönköping første gang.

Hvordan er det mulig? Jo, første eier var en svært utypisk flerbruksbileier. Her handlet det ikke om å få plass til fleste mulig småunger og alt de må ha med seg. Nei, bilen ble kjøpt ny av en ekte Toyota-entusiast. Dette var vedkommendes favorittbil og den ble brukt forsiktig og bare ved spesielle anledninger.

Når den ikke ble kjørt, sto Toyotaen lagret varmt og tørt. Siden 2008 i et lagerlokale. Fra da har den heller ikke blitt kjørt, det er med på å forklare den ekstremt lave kilometerstanden.

SPESIELL: Flerbruksbiler hadde storhetstiden sin på 1990-tallet. Toyota gikk for ganske mange uvanlige løsninger i sin Previa.

Ingen listepris...

Ellers er historikken ikke overraskende helt på stell. Kjøpskvitteringen ligger også i bilen, pålydende 176.300 kroner.

Ifølge BilWeb Auctions som nå selger Toyotaen, er interiøret nesten som nytt. Det er noen små skjønnhetsflekker her og der. Men det skal være snakk om detaljer, noe som underbygger den lave kjørelengden.

Det finnes ikke akkurat listepriser for biler som dette, så det har nok ikke vært en veldig enkel jobb å estimere en verdi. Men den er satt til 100.000-150.000 kroner. Auksjonen varer til klokken 14 den 21. mars.

STRØKENT: Det er ikke mange flerbruksbiler fra 1992 som ser slik ut i baksetet...

Star Wars-inspirert

Ellers ganske konservative Toyota lekte seg litt ekstra da de utviklet Previa. Bilen har noe så uvanlig som midtmotor. Smart for plassutnyttelsen, men temmelig uvanlig på alt annet enn sportsbiler.

Motoren er for øvrig en 2,4-liter (bensin) med relativt beskjedne 132 hestekrefter. Dashbordet ser ut som det er inspirert av Star Wars og de sju setene (2+3+2) er kledt i tidsriktig grått stoff. Noen særlig luksusfaktor snakker vi ikke om innvendig. Her var plass og praktiske løsninger i fokus.

FUTURISTISK: Interiør-designerne til Toyota fikk også leke seg litt da bilen ble utviklet. Dette lignet ikke på veldig mye annen tilbake i 1992.

To til salgs i Norge

Det har rullet noen Previa-eksemplarer på norske veier også, men her hjemme ble bilen for dyr for de fleste potensielle kjøpere.

Akkurat nå ligger det to biler fra en nyere generasjon til salgs på Finn.no. Begge er fra 2005, en personbil og en varebil. Personbilen har rullet 238.000 kilometer og blir din for 36.000 kroner. Varebilen har kilometerstand på 287.000 og prisforlangende på bare 13.231 kroner.

