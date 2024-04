Rolls-Royce er ikke et merke norske bilkjøpere forholder seg til i det daglige. Til det er bilene for dyre og eksklusive. Men når selv den britiske tungvekteren, med en historie full tradisjon, skinn og lukten av bensin, velger å lage en elbil, er det verdt å følge med.

Derfor var det vanskelig å ikke si noe annet enn «klart vi er med», da vi fikk spørsmål om å dra til den franske rivieraen for å teste elektriske Rolls-Royce Spectre.

På én måte er Rolls-Royce helt feil for elbil. Det er digre, tunge og alt annet enn aerodynamiske biler. På en annen side: Her handler alt om komfort, sømløs kjøring og stillhet. Og det er egenskaper som passer veldig godt med en elektrisk drivlinje.

Unik problemstilling

Brooms Vegard Møller Johnsen pakket sekken og dro sørover.

Vi tar telefonen, og får en liten situasjonsrapport.

– Heisann, Knut. Vet du hva hvilket spørsmål jeg har fått i dag, som jeg aldri vil få igjen?

– Hehe, nei. Nå er jeg spent.

– Da jeg kom hit ble jeg møtte med følgende: Hello, Mr. Johnsen. What Rolls-Royce Sepctre would you like to drive today. We have two different colours for you.

– Jeg må jo bare si at dette kan jeg bli vant med. Og i kjent stil tok jeg for meg. Så jeg har sørget for at vi får kjøre begge to.

GODT UTVALG: Her står to av bilene Brooms utsendte har hatt til sin disposisjon. Til venstre limousinen Ghost – med V12 bensinmotor. Til høyre den elektriske coupeen, Spectre.

Sean Connery

– Det må jo være lov å spørre hvordan hotellet er, også. Selv om vi skal snakke om bilen. Dette er jo noe helt utenom det vanlige. Rolls-Royce drar vel på?

– At de gjør! Vi bor på at hotell som også huser en golfbane. Akkurat nå er det turnering her, faktisk. Området var forresten eid av Sean Connery, i sin tid. Og, Sir Henry Royce, en av to gründere av Rolls-Royce, har feriert mye i dette området. Han har beviselig også hatt med seg biler på testing her. Med andre ord perfekt sted for en slik lansering.

POPULÆR: Elbilen til Rolls-Royce har blitt svært godt mottatt. Hvis du har råd til å kjøpe den, må du uansett vente rundt to år, før du får bilen din.

Unik kjørefølelse

– OK. Nå må vi snakke om bilen ...

– Ja, la oss gjøre det. 584 hestekrefter fra to elmotorer – og en batteripakke på drøyt 100 kWt – gir både solide ytelser og god rekkevidde. 530 kilometer på én lading er for eksempel mye mer enn kundene trenger. En Rolls-Royce ruller rundt 5.000 kilometer i året. Da tipper jeg det handler mest om å kjøre fra slottet til byens flotteste restaurant – eller en eller annen champagnefest. Man stopper ikke for å lade på en simpel kadestasjon med en Rolls. Det gjør man simpelthen ikke.

– Men for å ta det siste der. Hvor raskt kan den lade?

– Maks kapasitet er 195 kW.

– Så hvordan er den å kjøre?

– Det kan jeg faktisk oppsummere veldig enkelt - i ett ord: Unik. Jeg har aldri kjørt en bil som kan måle seg med den komforten, stillheten og pondusen som denne bilen har. Det er virkelig enestående. Vi skal komme tilbake med en grundig test. Men det er i alle fall førsteinntrykket.

Spesielt møte

– Men jeg har også opplevd noe annet unikt. I mine 13 år som biljournalist har jeg faktisk aldri truffet en kollega som er på akkurat samme sted og tester en helt annen bil. Men det gjorde jeg jo i dag. Plutselig dukket Brooms Bjørn-Eirik Loftås opp her – i en Porsche Macan EV. Så vi har cruiset litt rundt på rivieraen sammen. Moro! Dette må vi gjøre oftere, Knut!

– Hehe, ja, la oss ha det som et mål. Men hva er planen videre?

– Det blir ikke noe mindre moro, i alle fall. Jeg har nemlig fått vite at det står en Ghost med V12-motor klar til meg. Slik at jeg får kjenne på litt av de tradisjonelle verdiene til Rolls-Royce, også. Det gleder jeg meg til.

– Men du har også sagt at det er noen utfordringer for norske kjøpere her ...

– Ja, det er tre, faktisk. For det første er det ingen norsk importør av Rolls-Royce. Så du må finne en i utlandet. Den nærmeste er i Berlin. For det andre er det jo ganske kostbare greier. Testbilene ligger på rundt 5,5 millioner kroner. Og til slutt: Om du finner en forhandler og klarer å samle opp nok penger, er det uansett rundt to års ventetid før du får bilen.

UTE PÅ TUR: Tilfeldigvis er Broom-kollegene Bjørn-Eirik Loftås (t.h.) og Vegard Møller Johnsen på lansering på omtrent samme sted. Men med to helt forskjellige biler. Sistnevnte tester elektriske Porsche Macan.

Hard jobb

– Jaja, den problemstillingen er det vel ikke så mange her hjemme som vil møte på, uansett.

– Nei, ikke så mange. Men jeg vet at det finnes Spectre i Norge, allerede. Og basert på det jeg har opplevd så langt, blir jeg faktisk overrasket om det ikke er noen flere som casher ut for å sikre seg en slik bil.

– Ellers blir jeg fortalt at Rolls-Royce ikke anser andre bilmerker som direkte konkurrenter. Deres «klienter» – for de sier ikke kunder – vurderer helikopter eller et privatfly som alternativ. De har altså ingen konkurrenter – i alle fall ikke på fire hjul.

– Men nå er det på tide å runde av, Knut. En Rolls-Royce gjør mye, men den kjører ikke helt av seg selv. Enda. Så jeg må ut og gjøre jobben min. Utfyllende rapport følger!

– Jobb og jobb, ja. Kom ikke trekkende med den! Men kos deg videre. Vi sees hjemme i Norge ...

