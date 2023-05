Manglende lastsikring og merking er dessverre en gjenganger når mange kjører med tilhenger.

Du behøver ikke være lenge på en gjenvinningsstasjon eller utenfor et byggevarehus før du ser mange eksempler på dette. Der mange kjører etter mottoet «det vil helst gå bra».

Men reglene på dette området er strenge, og blir du stoppet i kontroll, er det gjerne ingen bønn.

Stakk ut bak

– Utstikkende gods uten merking er en typisk feil som gjøres i disse tider, sier Ørjan Strømhaug som er inspektør i Statens vegvesen.

I forrige uke var det kontroll på Verdal kontrollstasjon i Trøndelag. 13 tunge og åtte lette kjøretøy ble kontrollert.

Her ble det bruksforbud for to av bilene som hadde tilhenger på slep. En hadde ikke koblet til tilhengerens lyskontakt. På den andre var det planker som stakk ut mer enn én meter bak tilhengeren, uten noen form for merking.

IKKE LYS: Lyskontakten var ikke koblet til, dermed ble det bruksforbud for denne ekvipasjen. Foto: Statens vegvesen.

Skal være merket

– Last som stikker ut mer enn én meter bak kjøretøyet skal være merket ytterst, på en tydelig måte. Dette kan gjøres med for eksempel en plastpose, refleksvest eller andre ting som fanger blikket og som varsler om at her er det noe man må passe seg for. Ved kjøring i mørket eller usiktbart vær skal slik utstikkende last være merket med rødt lys, forteller Strømhaug.

– Hva med last på taket?

– Kjører man med for eksempel planker på taket som stikker ut foran bilen, skal disse konsekvent merkes. Det er heller ikke tillatt å ha utstikkende last mer enn én meter foran bilen uten tillatelse fra Statens vegvesen, opplyser Strømhaug.

Sjekke at bilen er registrert

I samme kontroll fikk en bileier for øvrig gebyr for å ha kjørt med avregistrert kjøretøy.

– Vi ser at dette er en gjenganger og gebyret på dette forholdet er på 5.000 kroner. Når folk tar i bruk bilen sin som kanskje har stått på vinterlagring, er det viktig å sjekke at den er registrert. Dette gjøres enkelt på Mine sider på Vegvesenets hjemmeside, sier Strømhaug og legger til:

– Husk at alle skal trygt fram sammen!

