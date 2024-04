Elektrisk varebil med 4x4 er mildt sagt mangelvare så langt. Men i Norge er dette noe mange ønsker seg.

Nå svarer Kia på det. De har rett og slett laget varebilutgave av sin digre SUV EV9. Og dette er ganske unikt: Norge er først i verden med EV9 som toseters varebil.

Med alle baksetene ute er varerommet over to meter langt. Åpningen blir over 70 centimeter høy. Kia tilbyr den med dobbelt gulv, da blir det samme høyde på hele gulvet, og plass til fire skuffer under dette.

Rask lading

Hele EV9-rangen skal tilbys som varebil. Utgaven med bakhjulsdrift starter på 884.900 kroner (708.400 uten moms). AWD Exclusive koster 944.900 kroner (756.400 uten moms).

Mange i denne kjøpegruppen har behov for å trekke henger. EV9 er blant elbilene med best hengervekt: 2.500 kilo.

Rekkevidden er på over 500 kilometer. Bilen kan ta imot mye strøm, inntil 210 kW. Det gjør også at det går raskt unna på ladestasjonene, noe som nok er ekstra viktig for mange av dem som velger elektrisk varebil.

Slik klarer EV9 seg i kulda

DIGER: Kia EV9 er en av de største elbilene du kan kjøpe, nå kommer den også i varebilutgave.

Rørleggersprekk...

– Det er mange som ikke trenger eller ønsker å kjøre rundt i det vi ofte omtaler som en kassebil. Nå får de en elektrisk mulighet. En skikkelig kul SUV. Vi har testet den ut på en rekke varebilbrukere allerede og de sier to ting: Dette er tøft, og her sitter man faktisk ganske godt, forteller en engasjert kommunikasjonssjef for Kia Bil i Norge, Christian Lagaard.

– De vi har vist bilen til sier det er bra det kommer en slik type helelektrisk SUV som varebil på markedet. Så langt er vi jo alene om dette i Norge. Dette kan fort bli en viktig bil i porteføljen til Bertel O. Steen som fra før er sterke på varebil. At både varme og kjøling av rørleggersprekken er standard på alle versjoner er også noe vi har fått tommelen opp for, ler Lagaard.

Kjøpte like godt 60 stykker – på én gang

PLASS: Varerommet er over to meter langt, Kia tilbyr to ulike løsninger for gulvet, med to eller fire skuffer under.

Tilbake til personbil

Bilen kan også fungere som en diger powerbank. Her er det bare å plugge inn elektriske apparater på inntil 3.600 watt. Kjempesmart hvis du for eksempel skal jobbe et sted det ikke er tilgang på strøm.

Kia Bil Norge er altså først i verden med å bygge om en EV9 til varebil med to seter. Dette har de gjort uten å måtte skjære i tak eller annet interiør. Det er heller ikke nødvendig med utvendige endringer av bilen.

– Dette er en klar fordel. Da kan man bare sette inn setene igjen når bilen en gang er ferdig med sitt liv som varebil. Så har du igjen en familie- SUV med seks eller syv seter, avslutter Lagaard.

Tøff familiebil – uten at du må vinne i Lotto

TILBAKEFØRE: Kia har unngått større inngrep i interiøret, dermed skal det også være enkelt å tilbakeføre EV9 til personbil hvis man ønsker det.

Se video av Kia EV9 under: