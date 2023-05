Voyah er ett av flere nye bilmerker som kom til Norge i fjor. De starter med SUV-en Free: En stor og rommelig elbil med firehjulstrekk og offisiell rekkevidde på 500 kilometer.

Nå er det klart for en ny spesialmodell av denne:

– Vi har spurt norske bilkjøpere hva de ønsker seg, og svaret lanserer vi i dag under Autopia-messen. Voyah Free Black Line er noe så sjeldent som en verdensnyhet presentert i Trondheim, sier Lars Mabro Carlsson som er salgssjef hos importøren Electric Way.

SUV: Voyah er ett av mange nye bilmerker som kom til Norge i fjor, de starter med SUV-en Free.

Helsvart interiør

Bilen har en kampanjepris ved lansering på 839.000 kroner. De første eksemplarene er klare til utlevering rundt 20. juni.

– Bilen er et direkte resultat av hva norske forbrukere har spilt inn til oss, og hvordan de ønsker at Voyah Free skal se ut. Det er ingen hemmelighet at nordmenn liker svarte biler, og det har vi tatt konsekvensen av, sier Carlsson.

Alle detaljer i krom på originalversjonen av Voyah Free er svarte på Black Line-utgaven.

– Mot et tillegg i prisen kan den også leveres med helsvart interiør. Vi er veldig fornøyde med at produsenten har spesialaget en versjon av bilen bare for oss, sier Carlsson i Electric Way.

Les hvordan Joachim avslørte Voyah i Norge

NORGESBIL: Mye er svart også inne i bilen. Black Line er laget spesielt for det norske markedet.

Har gått trått

Voyah har siden etableringen i Norge etablert showroom i til sammen ti byer.

Samtidig med lanseringen av Black Line, har Electric Way for øvrig innført såkalt «Prislås» på den vanlige versjonen av Voyah Free. Alle som kjøper bilen får tilbud om billåntil fast 0,99 prosent rente de tre første årene, noe som gir en månedspris på 4.990 kroner.

– Det er ingen hemmelighet at salget av nybil i premiumsegmentet har gått trått i Norge siden nyttår. Økte renter og levekostnader rammer oss alle, og vi opplever at det viktigste for mange nå er forutsigbarhet knyttet til månedlige utgifter. Med lav, bundet rente i tre år kommer vi folk i møte på dette, sier Torje Sulland som er sjef for Electric Way.

Slik hyller de en legendarisk bilmodell



BLANK: Voyah Free slik vi har vært vant til å se den fram til nå. Som du ser: Her er det mange blanke lister.

Gjort god jobb

Da vi i Broom testet Voyah Free første gang i fjor høst, konkluderte vi slik:

Voyah har virkelig gjort en god jobb med Free. Bilen gir et solid inntrykk og det er lite å sette fingeren på. Denne oppfyller det de fleste familier har bruk for i forhold til plass, utstyr, komfort og framkommelighet, ytelser og rekkevidde.

At den i tillegg kan trekke tilhenger og ha skiboks – gjør det ikke dårligere. Det gjør at mange kryss kan hukes av ønskelisten. Voyah Free kan erstatte en fossilbil, uten for mange ulemper.

Understellet er ikke helt på høyde med de aller, aller beste i klassen og vi hadde gjerne sett at den kunne hurtiglades noe raskere.

Klikk her for å lese hele testen av Voyah Free

Se video av Voyah Free under: