Det begynner å bli lenge siden modeller som Panda, Uno og Ritmo var vanlige syn på norske veier. De siste årene har Fiat kun vært representert med én modell i det norske personbilmarkedet, lille 500, som etter hvert også kom i elektrisk utgave.

Noe enormt salg er det ikke snakk om, men den elektriske utgaven 500e har solgt jevnt og trutt. I skrivende stund ruller det rundt 3.000 eksemplarer av det lille sjarmtrollet i Norge.

Men snart kan Fiat bli et langt mer vanlig syn igjen – i hvert fall hvis importør Bertel O. Steen får det som de vil. Nå inntar nemlig snart storesøster 600e landet.

Dette er en kompakt crossover, med rekkevidde på rundt 400 kilometer. De første eksemplarene er ventet rett over nyttår, men Broom er allerede i Italia for å prøvekjøre nyheten.

Bjørn Eirik Loftås er på plass for å finne ut mer om bilen:

Racingbane på taket

Ring-ring ...



– Buonasera, Knut da Norvegia!



– Jaså, du har lært deg noen italienske gloser, allerede Bjørn Eirik? Det må jeg si! Alt vel i Italia?



– Absolutt! Jeg ankom Torino sent i går kveld, til stjerneklar himmel og varm fønvind. Hotellet jeg bor på ligger faktisk i den 100 år gamle, legendariske Fiat-fabrikken Lingotto her i Torino. Produksjonen er flyttet for lengst, men fortsatt er det en racing-bane på toppen av det enorme anlegget. Der har vi fått lekt oss litt i formiddag. Jeg har også fått kjørt litt rundt i Piemonte-distriktet. Det er jo et fantastisk landskap å kjøre i dette, og det er jo ålreit med litt mer krevende forhold enn vi ofte har på disse prøvekjøringene, sier Bjørn Eirik.

VOKST: 600e er så mye som en halv meter lenger enn lillebror 500e. Nykommeren måler 4,17 meter fra støtfanger til støtfanger.

En halv meter lengre

– Og hvordan er førsteinntrykket?



– Når det gjelder plass, har jo mye skjedd. Småbilene i 2023 er ikke som de var på Panda-tiden. 600e er faktisk en halv meter lenger enn 500. Det høres kanskje voldsomt ut, men det sier også mye om hvor kompakt 500 er. 600e er 4,17 meter lang. Dermed går den også inn i en klasse der etter etter hvert er mange, kompakte elbiler.

– 360 liter bagasjeplass er bra. Bra er også plassen foran, men i baksetet blir det fort trangere. Med førersetet innstilt riktig for meg som er 1,80 meter høy, blir det ikke så mye plass igjen i baksetet. Forsetene er forresten også ganske smale og kunne hatt lenger sittepute. Men hvordan man opplever det, varierer naturligvis fra person til person.

DASHBORD: Enkelt og og særpreget førermiljø, Fiat liker å framstå som litt mer lekne enn de fleste konkurrentene.

Ned mot 300.00,-?

– Bortsett fra plassen, da?

– Jeg synes 600e framstår som en sjarmerende, men også ganske enkel bil. Sjarmerende på grunn av design, farger og flere litt typisk italienske detaljer. Den appellerer helt klart til de som setter pris på at biler er litt lekne. Samtidig er det mye hard plast og en del løsninger som virker litt billige. Jeg reagerer også på at det er ganske mye vibrasjoner i bilen på humpete veier.

– Men dette tenker jeg også vil gjenspeile seg i prisene. De er ikke klare ennå, men jeg tror 600e bør starte ned mot 300.000 kroner hvis det skal bli gode salgstall. Konkurransen kommer til å bli beinhard, og vi vet jo at nykommerne Smart #1 og Volvo EX30 også har ambisjoner. Sistnevnte starter på 321.000 kroner. Da riktignok med mindre batteripakke og sannsynligvis også mindre utstyr enn 600e. Men den er relevant å sammenligne med, mener Bjørn Eirik.

ITALIENSK: Legg merke til de italienske flagg-fargene over 600-merket under bakluka. Fiat spiller på detaljer som skiller dem fra konkurrentene.

Testen er ikke langt unna

Fiat oppgir altså rekkevidden til rundt 400 kilometer. De hevder også at bilen skal klare opp mot 600 på bykjøring. Det er nok også det mange av kjøperne i hovedsak kommer til å bruke den til.

Bjørn Eirik skal gjøre seg ferdig med testingen i dag. Så bærer det hjemover til Norge igjen.

– Når får vi lese hele testen av bilen?



– Jeg har allerede gjort masse notater og tatt en haug med bilder og video. Så testen bør ikke være langt unna. Det er bare å følge med på Broom.no de nærmeste dagene!



