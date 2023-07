Denne bruktbilen selges raskest

Hvor lang tid det tar å selge en bruktbil er en god pekepinn på hvor attraktiv bilen er i markedet. Her er det også store forskjeller mellom modellene.

Broom har fått tilgang til statistikk fra Finn.no over de mest omsatte bruktbilene de siste tre månedene. Dette er altså bestselgerne på bruktmarkedet. De har det til felles at de finnes i et stort antall. Men de er absolutt ikke like lettsolgte.

Bilen som går klart raskest unna er Mitsubishi Outlander. Den har en gjennomsnittlig salgstid på 24 dager. Outlander var i mange år Norges mest solgte ladbare hybrid. Denne drivlinjen gjorde Outlander til en ekte folkebil.

TIDLIG UTE: Mitsubishi Outlander var verdens første ladbare hybrid-SUV da den kom på markedet. Bilen var en kjempesuksess i Norge.

To på andreplass

Populariteten fortsetter på bruktmarkedet. Her ligger det nå drøyt 800 biler ute til salgs. Over 600 av disse er den ladbare PHEV-utgaven og det er disse som drar lasset på alle måter. Og har du lyst på én? Da er det nok ikke lurt å drøye altfor lenge før du slår til.

Andreplassen i denne oversikten er todelt: Der finner vi Nissan Leaf og Toyota RAV4. Begge disse tar det i gjennomsnitt 36 dager å selge.

Leaf er den elbilen det finnes flest av på norske veier, den har blitt solgt i to generasjoner. RAV4 er på sin side en ekte SUV-legende som har vært med oss i mange år og flere generasjoner. Den siste av dem som ladbar hybrid.

STORSELGER: Nissan Leaf er elbilen det finnes flest av på norske veier. Den finnes også i betydelig antall på bruktmarkedet.

Norges mest solgte

Volkswagen Golf har i mange år vært Norges mest solgte bruktbil. Det er den fortsatt, her tar det i gjennomsnitt 43 dager å lande et salg.

Golf har vært med oss helt fra 70-tallet og i en rekke generasjoner. I skrivende stund finner vi over 2.000 eksemplarer på bruktmarkedet, i tillegg til noen titalls av spesialutgavene Alltrack, Plus og Sportsvan.

SPORTBACK: Audi e-tron finnes også i den litt mer sporty Sportback-utgaven, et betydelig antall av den ligger på bruktmarkedet. Foto: NTB

Prisene har sunket

Mest tungsolgt av bruktbil-storselgerne er så Audi e-tron. I snitt tar det 56 dager å selge en brukt e-tron. Bilen er dyrere enn de øvrige på denne lista. Den har også fått svært mange konkurrenter på bruktmarkedet de siste månedene, samtidig som det har blitt tøffere å selge kostbare bruktbiler. I sum gjør at det at det tar tid å selge en e-tron.

Det er nesten 1.500 eksemplarer til salgs på Finn.no. Og prisene har sunket en god del. Du får fin og kurant bil til rundt 400.000 kroner.



