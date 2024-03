Denne blir tøff for konkurrentene

– Dette er den viktigste lanseringen vår i Norge på mange år. Med ny plattform er Peugeot godt i gang med neste generasjon elektriske biler, sa Rune Hensel, direktør for Peugeot hos Bertel O. Steen, da de annonserte nyheten E-3008 i fjor høst.

Nå er vi i Broom i Frankrike, nærmere bestemt i Cannes. Her er en gruppe norske og internasjonale journalister samlet for å kjøre bilen for aller første gang.

Modell som bør treffe bredt

E-3008 er en mellomstor SUV med skrånende taklinje fra C-stolpen. Peugeot selv kaller den en coupé-SUV. Blant konkurrentene er det kanskje VW ID.4/ID.5 som ligner mest. De er omtrent like store og har sammenlignbare priser, ytelser og rekkevidde.

Andre aktuelle biler i segmentet er Nissan Ariya og Toyota bZ4X. Begge er modeller som har slått godt an i det norske markedet. Kommende Renault Scenic E-Tech blir også en stor konkurrent.

Plattformen E-3008 er bygd på, heter STLA Medium, og dette er første bil som benytter denne. Lengden på bilen er 4,54 meter. Bakkeklaringen er faktisk hele 19,8 centimeter, noe som lover bra for ferdsel også andre steder enn på motorveien.

E-3008 kommer i første omgang kun med drift på forhjul, og med en batteripakke på 73 kWt netto, som skal gi en rekkevidde på inntil 527 kilometer.

I begynnelsen av 2025 kommer utgavene vi tror kommer til å treffe bredest hos oss i Norge: En Long range-utgave med batteripakke på 98 kWt – og rekkevidde på hele 700 kilometer, samt en utgave med drift på alle fire hjul.

Sistnevnte kommer kun med den minste batteripakken, og vi kan da forvente en rekkevidde på rundt 500 kilometer.

HELT NY: Peugeot E-3008 prøvekjøring i Frankrike

Lading skjer med effekter på inntil 160 kW. Hurtiglading fra 20-100 prosent skal være unnagjort på under en halvtime, under optimale forhold. Og så har Peugeot dessuten fått på plass V2L-støtte, som betyr at man kan koble til ymse elektriske apparater til ladeporten via et adapter. Man kan til og med lade andre elbiler. Maks effektuttak er 3 kW.

Bagasjerommet er stort, og rommer rundt 520 liter. I tillegg er det en rekke smårom til oppbevaring av smått og stort i kupéen. Oppbevaringsrom (frunk) under panseret må du klare deg uten, selv om det hadde vært plass om Peugeot hadde prioritert det.

Utstyrer du bilen med hengerfeste, kan den dra henger med vekt på inntil 1.250 kilo. Utgaven med 4x4 blir godkjent for 100 kilo mer. I tillegg kan du ha 80 kilo på taket.

Prismessig er bilen absolutt konkurransedyktig. Innstegsutgaven Allure starter på 428.900 kroner ferdig på veien. Topputgaven GT kommer med blant annet panoramasoltak, og starter på 458.900 kroner.

ROMSLIG: Bagasjerommet rommer rundt 520 liter, og er dermed i samme klasse som VW ID.4/ID.5.

Hvordan fungerer det?

Front og bakparti bidrar til at bilen har et høyreist design som både er tidsriktig og tiltalende. Peugeot gjør et poeng av at krom er gammeldags og helt fraværende. I stedet har GT-utgaven flere plastdetaljer i svart pianolakk, som i hvert fall ser pent ut når de er rene og uten riper.



Det første vi merker oss når vi åpner dørene, er at Peugeot har gitt bilen et interiør som gir et mer påkostet inntrykk enn hos konkurrenter som VW ID.4/ID.5 og Tesla Model Y. Her er de rett og slett bedre enn markedslederne, mener vi.

PENT: Det grå stoffet mykner opp interiøret.

Et grått, vevd stoff myker opp de harde overflatene, og en bred panoramaskjerm på 21 tommer sitter høyt plassert over ratt og midtkonsoll.

Sistnevnte fjerner behovet for headup-display, mener franskmennene, og vi er lang på vei enig. Plaseringen gjør også at man enkelt kan kaste et blikk på skjermen uten å miste følelsen med veien. Det er bra for sikkerheten.

COCKPIT: Det er mye å like ved måten Peugeot har utformet førermiljøpet på.

Setene byr på god sidestøtte, og har en overflate i enten perforert alcantara eller kunstskinn. Sitteputene kan enkelt forlenges med et håndgrep.

Den høye midtkonsollen, i kombinasjon med skjermen, gir en slags cockpit-følelse, der alt av info og betjening er innenfor rekkevidde.

Her synes vi Peugeot har gjort mye riktig. Vanlige funksjoner har egne knapper som aldri er langt fra høyre hånd. I tillegg sitter det en liten, liggende skjerm med snarveier til høyre. Ikonene er store og tydelige, og man kan enkelt skreddersy snarveiene til funksjoner man bruker ofte.

KOMFORTABELT: Setene i vår testbil er av alcantara. Passformen er meget bra.

Grei plass bak

Plassen i baksetet er OK, men ikke like god som i ID.4 og Nissan Ariya. Likevel: To voksne sitter godt her, og takhøyden er ikke noe problem – selv om du skulle rage noen centimeter over gjennomsnittshøyden.

OK PLASS: Du sitter litt trangere enn hos flere av konkurrentene, men plassen er likevel helt OK.

Bagasjerommet er som nevnt på romslige 520 liter. Gulvet er todelt, og det er et temmelig stort rom under gulvplata i «normalposisjon». Den kan imidlertid senkes et hakk, noe som gir bedre plass til kofferter og andre større gjenstander.

Samtidig er det gledelig å se at bakseteryggene er tredelt, 40-20-40. Lange gjenstander får dermed plass i midten, samtidig som man kan ha en baksetepassasjer på hver side.

Slik er den å kjøre

Bilen har en akselavstand på 2,7 meter, kortere enn hos flere av konkurrentene. Det bidrar i det minste til at bilen er lett å manøvre på trange steder. God svingradius hjelper definitivt også.

Kjøremessig er det ellers enkelt å like E-3008. Den oppleves som passe kvikk, selv om mange sikkert vil rynke på nesen over 8,8 sekunder fra 0-100 km/t.

På fin og slett asfalt langs den franske rivieraen er støynivået behagelig lavt, og bilen oppleves som meget komfortabel. Over humper i lav hastighet kan den imidlertid raskt oppleves som noe stivere enn vi hadde forventet og håpet fra en fransk familiebil. I verste fall kan det bli litt hopp og sprett og tjo og hei for både fører og passasjerer.

Utover dette er det foreløpig lite å sette fingeren på. Det måtte være mangel på vindusvisker på bakvinduet, samt en intens pling-plong-lyd fra blinklyset.

Og så må vil legge til at bilen har forvarming av batteriet. Men full funksjonalitet kommer ikke før til høsten – i en programvareoppdatering som skal distribueres over nettet.

SMAKFULT: Belysningen om bord kan du endre farge på, eller skru av. Vi liker måten lyset får det til å se ut som om skjermen svever.

Bilen for deg hvis:

Du er ute etter en fin familiebil med god kvalitetsfølelse, høy bakkeklaring, flust av bagasjeplass og bra rekkevidde.

Ikke bilen for deg hvis:

Du vil ha raskest mulig akselerasjon og trenger 4x4. Da må du eventuelt vente til firehjulstrekkeren kommer i 2025.

Konklusjon

Peugeot E-3008 kommer som et friskt pust inn i en klasse der franskmennene ikke har markert seg i særlig grad de siste årene.

Bilen har en rekke gode kvaliteter, og framstår som konkurransedyktig på de fleste plan. Men man kan innvende at den kommer lovlig sent. For Peugeot byr egentlig ikke på så mye mer enn de argeste konkurrentene presenterte for ett år eller to siden.

Nettopp dét kan bli en utfordring. Det hadde sett annerledes ut om 4x4 og utgaven med det største batteriet hadde vært tilgjengelig fra start.

Det store salget vil nok vente på seg til disse er på plass, i hvert fall i Norge. I andre markeder er situasjonen sannsynligvis en helt annen, ikke minst i hjemlandet Frankrike.

Vi kommer tilbake med full test av E-3008 når bilen kommer til Norge senere i vår.

