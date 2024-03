Denne biltabben kan bli ekstremt dyr

Uansett om du er opptatt av bilhold eller ikke, er det smart å følge bilens serviceprogram. Det sørger for at garantier ikke bortfaller, og det sørger for at deler blir sjekket og byttet før de kan utgjøre et stort problem.

Og det er nettopp det som er greia med motorens registerreim. Dette er en reim laget av gummi, som kobler veivakselen til kamakselen, og sørger for at ventilene åpnes og lukkes i takt med stemplenes bevegelser.

Men registerreimen er en slitedel som bør byttes etter noen års drift. Hvis man ikke gjør dette, risikerer man svært dyre reparasjoner.

Kan koste langt over 100.000 kroner

Reimen kan nemlig ryke, og det er noe du neppe ønsker å oppleve: Resultatet kan nemlig bli at ventilene kolliderer med stemplene, og i verste fall kan det føre til totalt motorhavari.

Må motoren byttes, står man gjerne overfor kostnader i 100.000 kroners-klassen.

– I de ekstreme tilfellene er det bare å heise ut motoren og kaste den. Det er billigere å kjøpe ny, eventuelt brukt, enn å reparere den ødelagte. Dette koster sjelden under 100.000 kroner, og kan fort komme opp i det dobbelte, sier Benny Christensen hos NAF.



Samtidig er det viktig å understreke at en røket registerreim sjelden ender med at motoren blir fullstendig ødelagt.

– Heldigvis er det ikke så veldig ofte det går så galt. Ofte ender det opp med bøyde ventiler, topplokksoverhaling og kanskje nye stempler. Men det er dyrt nok det. Vi snakker reparasjoner på noe titusener her også, sier Christensen.



Han påpeker at det ofte blir størst motorskade dersom reimen ryker når man kjører i høy hastighet med høyt turtall.

Hva med forsikring?

Går det galt, er det slett ikke sikkert at man får hjelp av forsikringen, advarer kjedeleder i AutoMester, Gjermund Hjell.

– Det er viktig å følge intervallene for bytte av registerreim. Hvis den ryker, kan konsekvensene bli fatale, og hvis det skyldes at den var for gammel er det langt fra sikkert at forsikringen dekker skadene, sier han.

Til tross for de alvorlige konsekvensene, er det likevel mange som ikke vet om hverken reimen eller konsekvensene. Dette er noe teknisk leder ved Bømlo-verkstedet Auto Service AS, Leif Magne Halleraker, opplever relativt ofte.

– Vi opplever at mange kunder ikke er klar over at det er tid for å bytte. Noen vet heller ikke om det har vært gjort, særlig når bilen har hatt flere eiere og har ufullstendig servicehistorikk, sier han.

Viktig med sjekk

Hans tips er å følge bilens serviceprogram, og be verkstedet holde rede på hva som er anbefalt av løpende vedlikehold. Har man kontroll på dette, har man også et kort på hånden når man skal selge bilen – særlig eldre og rimeligere biler.

Det koster nemlig fort noen tusenlapper å få skiftet registerreimen. Er det nylig gjort, gir det en trygghet hos kjøperen.

– Mange bytter også vannpumpe, strammehjul og vifte- eller beltereim samtidig. Det gjør det heller ikke billigere, men man minimerer faren for at en ny, eller annen feil oppstår på samme sted kort tid etter, forklarer Christensen.



Han legger til at i mange tilfeller snakker vi om en kostnad på 10-12.000 kroner.

Og hvis du kjøper bruktbil fra en selger som ikke kjenner historikken, er rådet fra Christensen klart:

– Hvis det er mangelfull dokumentasjon på når dette ble gjort sist, vil det tryggeste være å skifte den uansett, for å være sikker. Selv om det er en kjedelig kostnad, sier Brooms bilekspert Benny Christensen som selv har mange år bak seg som bilmekaniker.



Hvor ofte må registerreimen skiftes?

Det kan være store variasjoner i hvor ofte en registerreim bør skiftes. Mange nyere biler har lengre intervaller enn eldre.

– Intervallene kan variere en del fra merke til merke, og driftstiden angis gjerne i både antall år og kjørte kilometer. 7 – 8 år eller maksimalt 100.000 til 150.000 kilometer er ikke uvanlig. Å ikke forholde seg til dette, kan altså bli en dyrekjøpt erfaring, sier Hjell.



Enkelte biler har registerkjede i stål stedet for registerreim, og disse er konstruert for å vare mye lenger – ofte hele bilens levetid.

Og har du elbil slipper du billig unna her: De har nemlig verken stempler, ventiler, registerreim eller registerkjede, og dermed har du én bekymring mindre å forholde deg til.

