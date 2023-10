Denne bilprodusenten går mot strømmen

De aller fleste av de store bilprodusentene har store elbil-ambisjoner, og har gjerne en plan på når de skal fase ut biler som går på diesel og bensin.

Men ikke alle er like offensive. Mitsubishi satser for eksempel på at hybrider kommer til å ha livets rett i mange år ennå. Kun én helelektrisk modell har vært på markedet fra bilprodusenten, og det er kanskje et aldri så lite paradokss at dette var verdens første masseporduserte elbil. Det skjedde allerede i 2009, og modellen het Mitsubishi i-MiEV.

Den ble solgt i mer enn 4.000 eksemplarer i Norge og var på markedet helt til 2021. Bilen er derfor fortsatt et ganske vanlig syn – særlig i bytrafikken. den er nemlig svært kompakt, og rekkevidden er ikke noe å skryte av.

Under Japan Mobility Show, en messe som pågår i Tokyo i disse dager, viser Mitsubishi blant annet fram en futuristisk konseptbil som de har kalt D:X.

Og i motsetning til de aller fleste andre konseptbilene som vises fram under messa, er denne ikke helelektrisk. Dette er nemlig en ladbar hybrid, men øvrige data omkring drivlinjen er foreløpig ikke kjent.

Det som imidlertid er kjent, er at dette er en flerbruksbil med firehjulstrekk og gode offroad-egenskaper. Høy bakkeklaring, forsterkede hjulbuer og kort overheng er stikkord her.

Projeksjon erstatter skjermer

Og i likhet med flere andre bilprodusenter, ser også Mitsubishi for seg at skjermer vil være historie i fremtiden. I stedet projiseres data rett på vinduene. De eneste skjermene er innebygd i A-stolpene og fungerer som digitale bakspeil.

På bildet øverst kan vi blant annet se at kunstig intelligens analyserer bakken, og viser dette på nedre del av frontruta.

På bakgrunn av analysene kan bilen selv velge beste spor og unngå hindringer og humper, noe som er særlig aktuelt ved selvkjøring i terrenget.

Ellers er bilen utstyrt med tre seterader, totalt seks seter. Mitsubishi omtaler disse som panorama-seter. Med det menes at de er svært fleksible, og kan både skyves i lengderetningen og snus i alle retninger.

FLEKSIBELT: Alle setene kan snus og skyves på.

Også forsetene kan snus rundt 180 grader, slik at passasjerene – og føreren (hvis kjøretøyet tar seg frem på egenhånd), kan ha møter underveis.

Hodestøttene har dessuten innebygde høyttalere, slik at passasjene for eksempel kan høre hver sin podkast eller lydbok.

Fremtidsvisjon

Mitsubishi har foreløpig ikke sagt noe om når om denne bilen kommer i produksjon, men den gir i hvert fall en pekepinn på hva de ser for seg av fremtidige teknologier i biler fra produsenten.

Det blir også spennende å se om Mitsubishi også kaster seg på elbil-bølgen for fullt. I så fall kan det være god plass til en solid batteripakke i biler som denne.

