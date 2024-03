Denne bilen skulle ta vare på seg selv

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Taunus 17M - Fords allsidige stasmodell på 1960-tallet.

Eller – stasmodellen var nok heller 20M, senere 26M, men den modellen som betydde mest for Ford var uten tvil Taunus 17M. Dette var selveste familiebilen, en bestselger for bilmerket i en rekke land. Også i Norge var Taunus 17M et fast innslag på 10-på-topp gjennom 1960-tallet: Med den nye, oppsiktsvekkende P3 med sine ekstremt runde former var den nr. 7 i 1960 og 1961, nr. 8 i 1962.

Så var den ute av topplista i 1963, men deretter – med nye P5 – var Taunus 17M nr. 7 i 1964, 1965 og 1966, nr. 6 i 1967 og så – med nye P7 – 8. plass i 1968 og 10. plass i 1969, før Consul og Granada overtok (Kilde: BilNorge).

Designjustert

1960-modellen av Taunus 17M var et designmessig kvantesprang fra Ford. Et veldig tradisjonelt karosseri ble her avløst av ekstremt runde former og en ellipseformet sideprofil – det var ikke så merkelig at den i hjemlandet Tyskland fikk kallenavnet «Badewanne» - badekar! Dette hindret, som sagt, ikke høye salgstall, Taunus 17M var veldig populær gjennom hele modellens levetid.

Selv fikk jeg mitt første bekjentskap med Ford Taunus 17M i Arendal i 1966, med en testbil utlånt noen dager fra Arendal Auto. Dette var neste generasjon, P5 som kom i 1964, og den var betydelig designjustert. De veldig runde formene fra 1960-modellen var glattet ut og gjort betydelig mer smaksnøytrale, noe disponenten gjorde et poeng ut av da jeg hentet bilen.

TIDSSKILLE: Det har skjedd mye siden dette - under teksten «pene ben» - ble brukt til å illustrere den gode beinplassen i baksetet. Foto: Brosjyre

«Pene ben»

Jeg husker godt at Taunus 17M falt i smak – stor og rommelig, og med god kjørekomfort. Om jeg husker riktig, var den mer myk enn egentlig sportslig – men på god Ford-manér leverte den kjøreegenskaper på godt nivå. Svingdiameter på bare litt over 10 meter gjorde den letthåndterlig og smidig.

Førerplassen var oversiktlig og for sin tid bra. Store vinduer ga god sikt, girspaken satt på rattstammen og betjente en 4-trinns fullsynkronisert girkasse med lette og presise steg. Riktig for sin tid hadde Taunus 17M et stort opplyst askebeger med lighter – og tidstypisk var også beskrivelsen av bakseteplassen – illustrert med et par damelegger: «Pene ben? Ja visst, men legg også merke til plassen foran bena. Det er romslig i en Taunus 17M – foran, bak og på sidene.»

Bagasjerom: 650 liter

Mest imponert var jeg likevel innvendig av dashbordet, og spesielt instrumentpanelet som besto av fem «klokker» - et stort speedometer i midten som gikk til 180 km/t, og to mindre på hver side. De siste var i tur og orden tankmåler, fire forskjellige varsellamper, elektrisk ur og temperaturmåler (kjølevann). Alt elegant belyst, selvfølgelig.

Som vanlig var på den tiden, var også dette en 2-dørs sedan, med mer eller mindre kronglete adkomst til baksetet. Modellen var tilgjengelig også som 4-dørs sedan, og som 3- eller 5-dørs stasjonsvogn.

At Ford Taunus 17M var blant de større familiebilene på markedet midt på 1970-tallet var ellers godt synlig med et bagasjerom på hele 650 liter. Bilen var ellers 4,59 m lang og 1,72 m bred. Med dette var den for eksempel 15 cm lengre og 10 cm bredere enn en Volvo Amazon.

IMPONERTE: Instrumentbordet i 1966-modellen falt absolutt i smak. Her var nødvendig informasjon lett tilgjengelig. Foto: Brosjyre

Sunn fornuft

Ford var da også stolte av bilen sin. I en brosjyre for Taunus 17M fra 1966, innleder Ford slik: «Slik mener vi bilen av i dag skal være: Som Taunus 17M. Den er bygd og konstruert med ett mål for øye – den beste bilen for Dem.

Den skal tilfredsstille de mest kresne, derfor er den kraftigere, vakrere, mer hårdfør, mer økonomisk. Linjene og formen er i beste Taunus-tradisjon: Tett og kompakt utvendig – romslig og elegant innvendig. Vi spurte oss selv da vi planla og konstruerte Taunus 17M: Hvordan skal den i hver eneste detalj gi sin nye eier mest mulig for pengene, størst mulig nytteverdi, best mulig ytelse? Svaret finner De i bilen selv, og De merker fort hva som har vært gjennomgangsprinsippet: SUNN FORNUFT.

358.000 kilometer

«Vi har satt en ny motor inn under panseret, en motor som har skapt historie: V4. Den leveres som en økonomisk og slitesterk 1,5 liters på spesialbestilling. Standard er en gnistrende kraftig 1,7-liter. Begge har de samme fabelaktige egenskapene som ble så dramatisk demonstrert av den minste utgaven – 1,2 liters motoren i Taunus 12M som satte 145 verdensrekorder i ett eneste maratonløp på 358.000 kilometer,» kunne man blant annet lese.

UJÅLETE: Ford Taunus 17M i P5-generasjonen var en ujålete familiebil, uten unødig pynt og stas. Og veldig mange av dem var 2-dørs. Foto: Ford

0-100 km/t: 17 sekunder

Motor, ja. I min testbil i Arendal satt standardmotoren på 1,7 liter. Den hadde en effekt på 78 hk, og et maksimalt dreiemoment på 137 Nm, som innfant seg ved 2.800 omdreininger. Sett med dagens øyne er det lett å forstå dem som vil riste lett oppgitt på hodet over en slik effekt. I dag finnes det nesten ikke biler som har mindre enn et par hundre hestekrefter å by på...

Så var da heller ikke 1966-utgaven av Ford Taunus 17M noen eksplosiv opplevelse på veien. Selv med 1,7-liters motoren tok det gode 17 sekunder å kreke seg opp til 100 km/t, og en toppfart på 145 km/t skremte neppe heller noen.

Tar vare på seg selv

Når dette er sagt, er det samtidig greit å legge til at datidens veistandard heller ikke innbød til stor effekt og høye ytelser! Det var ikke uten grunn at E18 – «Sørlandske hovedvei» - på den tiden oftest gikk under kallenavnet Sørlandske hovedsti...

Og Ford Taunus 17M hadde dessuten andre sider som nok betydde mer i det daglige bilholdet enn voldsomme ytelser. Det eksempel på dette, var bilens nye 10-punkts «stell-deg-selv»-program. «For at De kan spare enda mer, tar Deres nye Taunus 17M vare på seg selv!» skrev Ford, og listet opp blant annet følgende begrunnelser for påstanden.

SKRYTER: Fronten på en Ford Taunus 17M midt på 1960-tallet kunne nok se ganske sinna ut - men ytelsene var på den bedagelige siden av spekteret. Foto: Brosjyre

Verdensrekordprøvet motor

«- Skifting av motorolje bare hver 5.000 km - som var en dobling fra forgjengeren.

- Skifting av gearolje bare hver 20.000 km

- Ingen skifting av bakakselolje

- Overhodet ingen understellsmøring

- Galvaniserte plater i karosseriets underside

- Firelags krombehandling gir de blanke deler varig glans

- 2-års frostvæske beskytter effektivt ned til -30 garder Celsius

- Selvjusterende bremser med limte belegg.

- V-motor, verdensrekordprøvet for sin pålitelighet over 358.000 km.

Lettere kaldstart

P5-generasjonen av Ford Taunus 17M som jeg testet, ble produsert i årene 1964 – 1967, til P7 – Ford 17M/20M overtok. I løpet av denne perioden ble det produsert over 700.000 biler, noe som bekreftet at P5-generasjonen av Taunus 17M (og 20M) var en god modell for Ford.

Bilen hadde en tradisjonell drivlinje med motoren foran og drift på bakhjulene. Til standard spesifikasjonene hørte 6 volt elektrisk anlegg. Det var skivebremser på forhjulene og trommelbremser bak, og noe relativt nytt var automatisk choke. Det siste betydde lettere kaldstart – sjåføren behøvde ikke lenger å justere bensin/luft-blandingen selv før start. Med automatchoke ordnet bilen dette selv.

ROMSLIG: Hekken på Taunus 17M 1966 skjulte et bagasjerom på solide 650 liter. Foto: Frank Williksen

Fristende

Og selvsagt kunne kunder velge fra en liste over forskjellig ekstra utstyr. Et populært eksempel på dette, var Plus de Luxe-sett.

Dette inneholdt velourtepper og make-up speil, holdestropper bak, dekk med hvite sider, felg-pynteringer, støtfangerhorn med gummi, ryggelys, hekk-pynteplate og tripteller – fristende greier!

Ford Taunus 17M 1966 – noen tall

Motor: V4, 1,7 liter.78 hk. Maksimalt dreiemoment 137 Nm ved 2.800 omdreininger.

Drivverk: Bakhjulsdrift. 4-trinns fullsynkronisert manuell girkasse.

Bremser: Skivebremser foran, trommelbremser bak.

Lengde x bredde x høyde: 4,59 x 1,72 x 1,47 m

Akselavstand: 2,71 m

Egenvekt: 990 kg

Tillatt totalvekt: 1.410 kg

Bagasjerom: 650 liter

Akselerasjon, 0-100 km/t: 17,0 sekunder

Toppfart: 145 km/t

Bensinforbruk, oppgitt: 0,86 l/mil

Pris: 2-dørs sedan ca. 25.000 kroner.

