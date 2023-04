Jeep har alltid vært et lite nisjemerke i Norge og de siste årene har det virkelig gått trått for merket med de sterke offroadtradisjonene.

I fjor endte de på beskjedne 177 solgte biler, dermed var de også blant de minste bilmerkene her til lands.

Det skal imidlertid endre seg i år. For nå kommer Jeep med det som ble Årets bil i Europa 2023. Og passende nok for Norge: Det er en elbil.

Akkurat nå er Brooms Mats Brustad i Spania, for å møte bilen for første gang. I går sto han grytidlig opp og fløy til Malaga. Nå tar vi en telefon for å få hans førsteinntrykk av bilen:

Veldig viktig i Norge

Ring, ring

– Hei, Knut! Nå har vi akkurat kjørt første etappe her, i strålende sol og 27 grader!

– Godt å høre! Jeg kan ikke si helt det samme om været her hjemme. Det er regn og noen få varmegrader, totalt motsatt av hva det var forrige uke.

– Ja, det så ikke helt lovende ut på vei til Gardermoen i natt. Det sluddet nesten. Uansett: Jeg har kjørt de første kilometerne med Avenger nå. Dette blir en veldig viktig bil for Jeep i Norge og jeg tror den har gode muligheter til å bite fra seg, selv om det er mange konkurrenter i denne klassen nå, sier Mats.

Årets bil i Europa: Det har ingen Jeep blitt før



RØFT: Interiøret er ganske røft og robust, det er som det være være i en bil fra Jeep.

400 kilometer rekkevidde

– Salget har startet?

– Det har det og importøren opplyser at de har solgt 200 biler, før noen i Norge i det hele tatt har sett bilen i virkeligheten. Målet deres er å selge 1.000 eksemplarer i år. Da snakker vi et voldsomt salgsløft for Jeep. Men dette har vi jo også sett før. Elbil gir et skikkelig boost og det kommer Avenger til å gi Jeep nå.

Med lengde på 4,08 meter er Avenger en kompakt crossover. Bagasjerommet er på 355 liter og plattformen er den samme som vi allerede kjenner fra biler som blant andre Peugeot e-2008 og Opel Mokka.

Batteripakken er på 54 kWt. Det gir rekkevidde på 400 kilometer.

Her møtte vi Avenger for aller første gang

VINNER: Avenger fikk en knallstart da den ble kåret til Årets bil i Europa 2023. Snart er det første eksemplarene i Norge.

Tøft design

Litt om prisene: Avenger kommer i tre utstyrsnivåer: Longitude, Altitude og toppmodellen Summit. Med priser fra 339.900 til 388.900 kroner.

– Jeep priser aggressivt og selv om mye er likt med andre biler fra det digre Stellantis-konsernet, synes jeg også de har klart å gi den ganske bra med særpreg. Avenger ser absolutt tøff ut, jeg liker også designet innvendig. Samtidig merker du at dette er en rimelig bil, med en del hardplast her og der. Men de skal ha for gode oppbevaringsmuligheter, og fysiske knapper for klimaanlegget. Det liker jeg, sier Mats.

Motoren er ny: Den yter 156 hestekrefter, det 20 mer enn det vi er vant til fra flere av konsernsøsknene.

BEGRENSET: Avenger er en kompakt bil, det merkes blant annet godt i baksetet.

Ikke bare en bil – det er en livsstil

Ikke firehjulstrekk...

– Her handler det ikke bare om mer effekt. Jeep-ingeniørene har også jobbet hardt med å få den til å bruke minst mulig strøm. Første del av teststrekningen her, viste forbruksmåleren 16 kWt/100 kilometer, og da med ikke spesielt snill kjøring. Det er et bra tall. 156 hestekrefter er forresten ikke mer enn bilen før ha. 0-100 km/t på 9 sekunder blank er ikke veldig fort til å være elbil, fastslår Mats.

– Og så er dette noe så sjeldent som en Jeep uten firehjulstrekk?

– Ja, det er riktig. Det må nok føles ganske merkelig for mange i Jeep-menigheten. Men den har i alle fall klasseledende bakkeklaring på 20 centimeter. Dessuten kjøreprogrammer som skal gi best mulig fremkommelighet både på snø og i gjørme. Men det erstatter naturligvis ikke 4x4, sier Mats.

SOL OG SOMMER: Ingen tvil: Dette bildet er ikke tatt i Norge akkurat nå. Jeep har i stedet lagt lanseringen til gode sommertemperaturer sør i Spania.

Kommer til sommeren

– Hva vet du om tilgang på biler og utlevering?

– Importøren sier at de får bra med biler. De første kundene skal få bil nå til sommeren. Så kommer de store leveransene i oktober/november. Om de rekker å få så mye som 1.000 biler til landet i år er nok usikkert. Men målet er i alle fall å selge det antallet, før bilåret 2023 er over, sier Mats.

Nå venter mer testing, før det i ettermiddag bærer hjem til Norge igjen for Mats. Og til et helt annet vær enn det er sør i Spania akkurat nå.

Vi kommer tilbake med mer om Avenger og video fra den første testen om ikke lenge.

