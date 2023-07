Bilreklame i dag preges av hva som er mest «hot» på markedet akkurat nå. I Norge handler nå nesten alt om elbil, og derfor er batterikapasitet, rekkevidde og ladetider veldig viktige temaer.

Mye oppmerksomhet vies også til sikkerhet. Elbiler er veldig tunge, og har ofte svært sterke motorer. Denne kombinasjonen kan by på overraskelser for lite erfarne bilførere. Dette betyr fokus på sikkerhet og førerstøttesystemer. Og det betyr fokus på korrekt og saklig informasjon.

Slik har det langt fra alltid vært.

Opel-forhandleren i Arendal

Om vi går tilbake til for eksempel 1960- og 1970-tallet, var tonen en helt annen, og mye løsere i snippen. Broom har sett litt på hva som preget bilreklame den gangen, og kan slå fast at forskjellen på bilreklame da og nå er enorm.

Hvordan så en bilannonse ut for 57 år siden, faktisk det samme året som jeg begynte å skrive om biler og bilisme? For å få svar på dette, plukket jeg frem en annonse for Opel Rekord, innrykket i Arendals-avisen Tiden 2. desember 1966 av Olav Stray AS. De var GM- og Opel-forhandler for Aust-Agder og Nissedal med butikk og verksted i Blødekjær, Arendal.

AMERIKANSK: Designet på den nye Rekord-modellen var klart amerikansk-inspirert. Foto: Brosjyre

107 hk!

At ikke riktig alt har forandret seg på alle disse årene, tyder overskriften i annonsen på. Den spiller på ytelser, og slår nemlig fast at «Opel Rekord går fortere».

Ja vel – og enn hva da? Jo, enn småflyet Piper Super Cub, som har marsjfart 145 km/t. Målestokken for hva som er fort, har med andre ord i hvert fall forandret seg – og ikke bare bitte litt...

Og nettopp fart og motorkraft er hovedtemaet for annonsen, som innledes slik: «Den nye Opel Rekord kan leveres med motor på 107 hk! Den gir bilen hastigheter over 145 km/t. Standardmotorene på 84 hk og 102 hk er det også krefter i. Krefter som må tøyles her hjemme, men som er gode å ha ved forbikjøring og i kritiske situasjoner.»

TUNGVINT: Typisk for bagasjerom den gangen var at det var en svært høy kant å løfte over til en forholdsvis smal åpning. Rommet var ellers ganske stort. Foto: Brosjyre

Amerikansk design

I dagens effektfokuserte verden, er 107 hk nesten nede på mopednivå, men slik var det altså på ingen måte på midten av 1960-tallet, da massebilismen for alvor var i oppblomstring her i landet – noen få år etter at bilsalget ble frigitt 1. oktober 1960.

Opel var dessuten den gangen et av de virkelig store og viktige bilmerkene på det norske markedet. Merket hadde på mange modeller tydelig USA-inspirert design, noe som fortsatt appellerte til veldig mange norske bilkjøpere. Unaturlig var det selvsagt heller ikke, eid som Opel var av General Motors.

HEKK: Opel Rekord C hadde et elegant hekkparti. Foto: Opel

Helt benkeforsete

Om motorene i Opel Rekord 1967 understreket Opel-forhandleren at alle hadde «overliggende kamaksel (som på sports- og racerbiler) – og alle er kjent for stor slitestyrke og lang levetid. Gearkassen er 3- eller 4-trinns og fullsynkronisert, og fåes etter valg med ratt- eller gulvgear,» sto det å lese.

På den tiden – som nå - ble de fleste bilmodellene litt større for hver nye generasjon som kom. Slik var det også med Opel Rekord, som var «blitt lengre og bredere, og har god plass til 5 eller 6 voksne.» Det siste tilfellet gjaldt biler med helt benkeforsete, som var ganske vanlig den gangen. Og siden «kjøreegenskapene er meget gode.,» var så klart ikke dette noe problem...

Med nye Rekord var det særlig økningen i bredde som imponerte – hele 6 cm mer enn Opel Rekord B.

Når De prøvekjører bilen

Når det gjelder sikkerhet, som ikke akkurat ble flagget mest i datidens bilannonser, var annonsen for Opel Rekord 1967 et hederlig (om enn lite) unntak: «Tallrike nye sikkerhetsmomenter – bl.a. 2-krets bremsesystem med servoforsterker, skivebremser på forhjulene er standard, og bruddsikre hydrauliske bremserør,» ble vi informert om. Men fokuset på sikkerhet sluttet også der.

Likevel var det selvsagt ikke helt uinteressant at bilen hadde «nytt friskluftanlegg med ventiler ved bakruten som suger brukt luft ut, helt eller delt forsete, luksuriøst utseende både utenpå og inni,» alt «ting De vil kunne se og oppleve når De prøvekjører bilen.

STORT: Slik så det ut for sjåføren. God oversikt over instrumentene - og et ganske enormt ratt. Foto: Brosjyre

Beskjeden garanti

«Kom innom i dag. Opel Rekord står klar,» meldte Olav Stray AS.

Et gjennomgående trekk, uavhengig av bilmerke er høfligheten – her var man nøye med tiltaleformene. I bilannonser på 1960-tallet og de første årene etter 1970 var det veldig sjelden noe «du» å se – tiltaleformen var selvsagt De, med stor D...

I denne annonsen for Opel Rekord 1967 er det, typisk nok, ingen som helst referanser til garantier. For dagens bilkjøpere som er vant til nybilgarantier som gjelder 5 år – i noen tilfeller opp til 7 år – kan jeg fortelle at det var andre boller på 1960-tallet. Mest vanlig den gangen mener jeg var nybilgaranti på 6 eller 12 måneder, og med svært begrenset kjørelengde.

Noen tall

Opel Rekord 1967 2200 4-trinns girkasse:

Motor: 6-sylindret rekkemotor, 2,2 liter. 107 hk. Maks. dreiemoment 165 Nm.

Drivverk: Bakhjulsdrift, 4-trinns fullsynkronisert manuell girkasse.

Lengde x bredde x høyde: 4,55 x 1,75 x 1,46 m

Akselavstand: 2,67 m

Egenvekt: 1.080 kg

Tillatt totalvekt: 1.540 kg

Tilhengervekt m/brems: 920 kg

Bagasjerom: 347 l

Dekkdimensjon: 6.40 S 13 eller 175 R 13

Toppfart: 163 km/t

Akselerasjon 0-100 km/t: 14,5 sekunder

Snittforbruk, blandet kjøring: 1,2 l/mil.

