Taxi på dagtid, varebil om natten og familiebil i helgen? Det er utgangspunktet for Kias nye PBV-modeller som vises i Las Vegas.

Der avholdes nå den store forbrukerelektronikkmessen CES. En messe bilprodusentene også er sterkt delaktig på.

PBV står for Platform Beyond Vehicle (PBV). Kia viser hele fem slike konseptmodeller på CES 2024. Concept PV5 er først ut, den går inn i masseproduksjon i 2025.

Skinner i gulv og tak

Selv beskriver Kia PBV-plattformen som et tomt lerret med muligheten til å omdefinere plass og mobilitet. Her er det stort fokus på modularitet, blant annet med skinner i gulv og tak.

Fase én er altså introduksjonen av PV5, en allsidig elbil optimert for store områder, levering og et verktøy som har konverteringsmuligheter for ulike kundebehov.

Forbedret datatilkobling mellom kjøretøy og eksterne data som rute- eller leveringsinformasjon, vil også muliggjøre praktisk drift av flere kjøretøy som en programvaredefinert flåte.

JOBBE: Konseptbilene har en definert «førersone» foran, her er det også flere ulike skrivebordsløsninger.

Fast «førersone»



Mye handler om skreddersøm og valgmuligheter: Bak en fast «førersone», kan en rekke utskiftbare moduler kobles til basiskjøretøyet. Dette kan altså for eksempel gjøre PBV til en taxi i løpet av dagen, varebil om natten, og et personlig fritidskjøretøy i helgene.

Modularisering er ytterligere gjort mulig takket være sveisløs karosserikonstruksjon, som gjør at lengden på bevegelige deler kan justeres fleksibelt i forhold til hva kjøretøyet skal brukes til.

FUNKSJONELT: Designet er enkelt og uten unødvendig pynt, her er det funksjonalitet som er i fokus.

Enkle og intuitive

Designet er inspirert av robuste, enkle og smarte løsninger. Kias primære oppgave er å sikre at PBV-modellene er enkle og intuitive å betjene og forholde seg til, uavhengig av hvor, når eller hvordan de brukes.

Det er ingen unødvendige utsmykninger. Dette er designet for å gjøre livet til brukerne enklere, noe som tydelig demonstreres av konseptene.

Bærekraft er viktig og handler blant annet om utstrakt bruk av materialer som bioplast, biomaling, resirkulert PET-stoff, filt, garn, og bio-PU-skum.

FLESIBELT: Førerplassen skal enkelt kunne endres til en mobil arbeidsstasjon, når det er ønskelig.

Ny fabrikk

Kia har som mål å tilby en total energiløsning ved å bruke avansert ladeinfrastruktur, slik at batterier med høy tetthet kan drive mobile enheter og nødutstyr. Dette er gjort mulig gjennom innovasjoner som såkalt Vehicle-to-Everything-(V2X) teknologi.



Gjennom samarbeid med globale partnere vil Kia kunne tilby konverteringsmodeller for ulike PBV-serier, tilpasset ulike kundepreferanser. En ny fabrikk skal være i drift i 2025 og vil ha en årlig kapasitet på 150. 000 enheter.

