Denne bilen er både elsket og hatet

Det manglet ikke på hverken skepsis eller dommedagsprofetier da Tesla ble stiftet i 2003 som et rendyrket elbilselskap. Kjente navn i den etablerte bilindustrien spådde merket nord og ned på kort tid, men Tesla hadde store ambisjoner – og det skulle snart vise seg at de hadde motet og de finansielle musklene som må til for å lykkes.

I dag er det ingen som ler lenger, kanskje med unntak av Tesla-ledelsen, som dikterer mye av det som skjer på verdens elbilmarkeder. De kraftige prisreduksjonene som kom tidlig i år skapte furore. I Norge er Tesla er ikke bare største bilmerkefor tiden, de har også den overlegent mest populære modellen i SUV-en Model Y.

Men her skal det nå handle om den første Tesla-modellen som virkelig sprengte lydmuren – Model S. Den var første gang synlig på registreringsstatistikken i 2013, med 1.986 biler og 1,40 prosent markedsandel. Allerede året var den så høyt som på femteplass med markedsandeledoblet til 2,8 prosent – og 4.038 nye Model S registrert dette året.

Senere har Model S vært sterkt synlig både på vei og statistikk, i alle fall helt til den litt mindre Model 3 og kjempesuksessen Model Y for alvor tok over. De første årene på markedet kunne kundene fryde seg over fri bruk av Teslas ypperlige nettverk av hurtigladestasjoner, en fordel som ble borte etter hvert – men som ga en kraftig ekstra dytt på interessen hos potensielle kunder.

Ettermarked i utakt

Tesla opererer vanligvis ikke med modellskifte i tradisjonell forstand. Model S levde lenge uten særlig store ytre og innvendige forandringer, men med stadige forbedringer og oppgraderinger teknisk. Ikke minst digitalt ligger Tesla svært langt fremme.

Ikke alt har gått på skinner, og det fantes en del misfornøyde Model S-kunder de første årene. Noe av misnøyen skyldtes nok også at Tesla i Norge vokste så raskt at de ikke helt klarte å få med ettermarkedet i samme takt, noe som av og til gikk ut over kundebehandlingen.

DESIGN: Model S imponerte med et flott, kupé-likt design da den kom. Slik så den ut i 2017. Foto: Frank Williksen

Over millionen

Så er spørsmålet om tidlige årganger av denne bilen kan være et smart kjøp brukt? Det er i alle fall mange biler å velge mellom. Det ligger oppunder 700 Tesla Model S av forskjellige årganger på Finn.no.

Tidlige modeller – 2013 – 2014 – har priser fra rundt 135.000 til 300.000 kroner på bruktmarkedet, avhengig av kjørelengde og tilstand. De fleste Tesla Model S som nå tilbys som bruktbiler, er likevel av nyere årganger, med høyere priser enn dette.

Mange av bilene er gått langt, men det er også fullt mulig å finne eksemplarer med relativt lav kjørelengde til fornuftig pris.

Hva mener eierne?

Hva tenker så eiere av Tesla Model S om bilen sin?

For å finne ut litt mer om dette, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – og så finnes det andre som utdyper mye mer detaljert om hvordan eierforholdet har vært.

Veldig mange har lagt inn sine meninger om denne bilen – og de aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak. Bilen oppnår en så høy gjennomsnittskarakter som 9,1 av 10 oppnåelige poeng.

LEKKER: Model S-designet tar seg utmerket ut bakfra også. Foto: Frank Williksen

Verdens beste bil

Meningene om Tesla Model S svinger en del, men typisk er det at veldig mange er godt over snittet fornøyde. Det er sjelden å se så mange «beste bilen jeg har hatt»-erklæringer.»

«Dette er definitivt den beste bilen jeg har kjørt.»

«Fantastisk bil. Kjørt ca 45.000 kilometer på 20 måneder uten problemer. Verkstedkostnader kr 2.300,- for service.»

«Aldri vært så gøy å kjøre bil før. Rask, ligger godt på veien, bra på vinterføre. Og mye tech. Billigere bilhold har jeg aldri hatt.»

«Verdens beste bil. Punktum. Autopilot med FSD blir bedre og bedre. Tesla ligger flere år foran nærmeste konkurrent.»

Mye bedre enn alle andre

«Helt genial bil. Virkelig elsker den.»

«Gleder meg hver gang jeg skal ut og kjøre. Problemfri lading over alt, uten kø. Skal igjen på langtur i sommerferien.»

«Flott bil å kjøre, elsker det teknologiske. Er ingen andre bilmerker som er i nærheten av det.»

«Super bil. Best i klassen på teknologi, forbruk, ladenettverk og ytelse.»

«Meget fornøyd. Helt annerledes og mye bedre enn alle tidligere biler jeg har hatt.»

DELTE MENINGER: I Model S styres og kontrolleres veldig mye fra den store, sentralt plasserte skjermen. Ikke alle er like begeistret for den løsningen... Foto: Frank Williksen

Mindre fornøyde

Om de fornøyde Tesla Model S-kundene er veldig fornøyde, så er det også tydelig at de som er misfornøyde er veldig misfornøyde. Se bare her:

«Etter en måned med ny bil hadde jeg en liste over 40 grove feil og mangler. Dette brukte Tesla to år på å fikse, før de fikk hele bilen i retur. Et mareritt av et serviceopplegg og bilhold. Konseptet derimot, er genialt.»

«Alle feil som dukker opp, reparasjonskostnader og servicen til Tesla gjør at dette blir min første og siste Tesla. Det er rett og slett ikke verdt det.»

«Hvis du vil ha bil og ikke ny hobby som innebærer hyppige turer til verksted, velg for all del noe annet!!»

Håpløst serviceapparat

«Dersom servicesenteret hadde rettet feilene når de oppstår i stedet for å hale ut tiden i håp om at kunden gir opp, så hadde jeg vært en fornøyd kunde!»

«Har hatt to slike biler - de detter rett og slett sammen ved ca 100.000 kilometer, hvis ikke før. Begge bilene er pent behandlet, da jeg er godt voksen og en forsiktig fyr. Service og logistikk hos Tesla fungerer elendig, og belag deg på heftige regninger og i verste fall rettssak hvis du er utenfor garanti 5 år/100.000 km. Har ikke tid til å ramse opp alt som har gått i stykker, men det er ikke småtteri.»

«Bilen har artig teknologi og drivlinje om det virker, men er ekstremt dårlig sammenskrudd. Håpløst serviceapparat. Bilen har vært 65 dager på verksted de første 18 månedene. Fortsatt en lang liste med feil som gjør at den ikke vil bli godkjent på EU-kontroll, men som Tesla sier «er innenfor Tesla sin standard». Aldri mer Tesla!»

...så var det detaljene

Noen tar seg alltid ekstra tid til å fordype seg mer i detaljer om bilen sin. Dette er et eksempel:

«Kvaliteten på 2020-modellen er merkbart bedre enn vår 2017 75D. Føles mer robust, selv om kvaliteten ikke er på høyde med Audi og BMW. Man betaler vel litt for tech, og det å kjøre en såpass teknisk avansert bil. Autopiloten fungerer forferdelig, og burde ikke være tillatt i nåværende form. Fantombrems er et reelt problem, og gjør at jeg ikke bruker dette aktivt.

Den kjører overraskende sporty for en såpass tung bil. De ulike innstillinger gjør at den kan blir hard og sporty, men også myk for lange turer.

Merkbar forskjell

«Denne har, bank i bordet, fungert relativt greit. Ikke helt uten problemer, men bedre enn den første Modell S vi hadde.

Overraskende mye plass for en sedan! Rett og slett.

Dyr bil, men besparelsene er også store med tanke på drivstoff. Har selvfølgelig sin pris med tanke på dekk etc, men dette hadde vært det samme med BMW, Mercedes-Benz etc, slik at det må en kunne forvente.

Long Range modellen bringer oss om lag 590-600 km rundt omkring. Merkbar forskjell fra vår tidligere 75D, og hadde ikke greid å gå tilbake til den igjen.»

