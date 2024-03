De siste par årene har det vært temmelig stille rundt Renault i Norge. Elbilen Zoe forsvant ut. Det samme har de ladbare hybridene gjort – og elektriske Megane E-Tech har ikke helt klart å hevde seg så veldig godt i et marked preget av tøff konkurranse.

Men nå er det snart klart for en bil som ligger an til å bli svært viktig for Renault her hjemme. Nemlig elbilen Scenic. Den stakk for øvrig av med den prestisjetunge tittelen Årets Bil i Europa i 2024.

De første eksemplarene er ventet til Norge i mai. Og akkurat nå er vi i Broom langt sør i Spania for den aller første testen av nye Scenic.

Redaktør Knut har stått grytidlig opp i dag og tatt flyet til Malaga. Nå skal vi finne ut hvordan det går:

Fra Luleå til Malaga

Ring, ring

– Hei, Bjørn Eirik! Du lurer vel veldig på hvor mye varmere det er her, enn hjemme i Norge?

– Ha ha! Veldig morsomt... Jeg ringer for å høre hvordan det går på Scenic-lanseringen, ikke for å bli lokket til å bestille sydentur!

– He he. Den er grei! Må bare få skyte inn at det kan være variert å jobbe i Broom. I forrige uke var jeg langt ute i ødemarka, utenfor Luleå i Nord-Sverige, for å kjøre Volvo EX30. Nå er jeg altså i Malaga, for å teste Renault Scenic. Og selv om du ikke lurer: Det er rundt 20 grader her!

Les mer om første generasjon Renault Scenic her:

FAMILIEBIL: Med Scenic har Renault laget elbil i familiebil-klassen. Bilen har god plass og imponerende rekkevidde.

Rekkevidde opptil 622 kilometer

– OK skjønner, du måtte få det med, ja. Men hva kan du si om Scenic så langt?

– Jo, dette er en bil jeg har gledet meg til å få kjøre. Jeg har hatt altfor mange år som flerbruksbil-eier selv og hadde stor sans for første Scenic som kom på slutten av 90-tallet. Nå har de altså hentet fram dette navnet igjen. Scenic er mindre flerbruksbil enn før, men absolutt en smart familiebil. Innenfor en lengde på 4,47 meter har Renault fått til mye plass. Bagasjerom på 545 liter er solid, i tillegg er det mange smarte løsninger i interiøret.

– Vet du noe om rekkevidden?



– Renault lanserer bilen med to ulike batteripakker: 60 og 87 kWt. Med minste batteri er rekkevidden på 429 kilometer. Velger du 87 kWt batteri, er den på hele 622 kilometer. Med det plasserer den seg høyt i klassen. Og ja – Scenic er nå altså kun elbil.

Helt til topps: Denne tittelen er viktig for Scenic

VELKJENT: Vi kjenner igjen mye fra lillebror Megane E-Tech i interiøret. Renault bruker adskillig flere fysiske knapper enn mange av konkurrentene gjør.

Topputgave til 479.900 kroner

Renault har valgt aggressive prispunkt. Innstegmodellen starter på 369.900 kroner.

Med største batteripakke, starter prisene på 439.900 kroner for Techno-utgaven. Topputgaven Iconic koster så fra 479.900 kroner.

– Det er vel ikke så verst pris?



– Det fremstår som en knallpris, med mye rekkevidde, utstyr og plass for pengene. Samtidig har Scenic kvaliteter som skiller den fra mengden. En av dem er interiøret: Sammenlignet med flere av konkurrentene, virker det både mer moderne og mer påkostet. Kommer du for eksempel fra en VW ID.4 og inn i Scenic, er kontrasten stor. Plassen er også det, ikke bare i bagasjerommet. Baksetet er imponerende rommelig.

Prisene vakte oppsikt – og med god grunn

ROMMELIG: Bakseteplassen er imponerende god, her sitter to voksne veldig bra. Midtarmlenet har flere smarte funksjoner.

Tredoble salget

– Hva er førsteinntrykket ditt av kjøreegenskapene?

– At Renault ikke overraskende har gått for komfort. Noen stor kjøreopplevelse er Scenic ikke. Den føles ikke helt hjemme på svingete fjellveier her. Den er heller ikke veldig sprek til å være elbil. 220 hestekrefter holder til å gi akselerasjon fra 0-100 km/t på 7,9 sekunder. Men landeveiskomforten er god. Og for målgruppa er nok det helt klart det viktigste, sier Knut.

– Har du noen formening om forbruk?

– Det offisielle tallet er 16,8 kWt/100 kilometer. Nå har vi vært ute på en tretimers tur med varierte kjøreforhold: Motorvei, landevei og fjellveier. Ikke spesielt snill kjøring, mye av poenget er jo å sette bilen litt på prøve. Ut fra det tenker jeg et snittforbruk på 18 kWt/100 kilometer er bra. Men husk også da at det er over 20 grader her!

– He he, det husker jeg at du har sagt, ja!

Tredoble salget

Den norske importøren har hårete mål for Scenic. Målet er at de skal tredoble salget deres i Norge allerede i år. Da snakker vi rundt 1.500 eksemplarer av nykommeren.

– Det skal bli spennende å se om de kan klare det, særlig når nybilmarkedet er såpass trått som det er i dag. Men med Scenic har de i alle fall fått en bil som vil være aktuell for veldig mange norske elbilkjøpere, avslutter Knut.

Han kommer tilbake med full test av Scenic når han er hjemme i et vått og ganske kaldt Norge igjen.

En ekte Renault-klassiker kommer tilbake

ØKE SALGET: Dette kan bli et vanlig syn på norske veier utover i 2024, importøren har store forhåpninger for Scenic.

Video: Førsteinntrykket – her møter vi nye Scenic i Spania