Den siste før elbilen kommer

Modellutvalget deres i Norge er temmelig smalt og består i hovedsak av små elbiler. Likevel klarer Opel seg ganske bra på det norske bilmarkedet. Etter årets første åtte måneder ligger de på en 15. plass på registreringsstatistikken, foran merker som Citroën, Mazda og Suzuki.

I tillegg til elbiler har Opel fortsatt to ladbare alternativer: Crossoveren Grandland og den gamle storselgeren Astra. Sistnevnte har røtter helt tilbake til 1991, da den tok over for en annen Opel-legende, nemlig Kadett.

Nå er det også like før Astra blir elbil. Etter noen forsinkelser, ligger det an til at den helelektriske Astra-utgaven ruller inn i Norge i november. Først som kombi, så følger stasjonsutgaven Sports Tourer etter over nyttår.

I mellomtiden er det én Astra-utgave som gjelder. Bilen ble lansert som ladbar hybrid høsten 2022, da med 180 hestekrefter. Denne er nå ute av programmet. Nå er det GSe-utgaven med 225 hestekrefter som gjelder. Og kun den.

DISKRET: Stramme og ganske smekre linjer preger dagens Opel Astra. Samtidig er dette en diskret bil.

Hva er nytt:

Det er ikke veldig store forskjeller på GSe og GS-utgaven med 180 hestekrefter som nå har forlatt oss.

De har samme drivlinje bestående av en 1,6-liters bensinmotor som jobber i tospann med en elmotor. Batteripakken er på 12.4 kWt. Vi kjenner igjen løsningen fra blant andre Peugeot 308. Stellantis-konsernet (som både Opel og Peugeot er en del av) gjenbruker mye teknologi mellom de ulike merkene og modellene sine.

På GSe har Opel skrudd effekten fra bensinmotoren opp fra 150 til 180 hestekrefter. Så kommer de elektriske kreftene på toppen og vi ender altså på 225. Dette gjør at den offisielle rekkevidden på strøm synker fra 68 til 64 kilometer. Samtidig blir den litt (men, bare litt) raskere fra 0-100 km/t: Fra 7,6 til 7,5 sekunder.

Hva med prisen? Den er nok egnet til å skremme bort de aller fleste som har lyst på en ladbar Opel Astra. 599.900 kroner står det på prisplakaten her. Da er bilen riktignok svært godt utstyrt, det er ikke så mye mer enn soltak og hengerfeste du kan legge til. Men likevel... Utgående GS Hybrid med 180 hestekrefter kostet fra 472.900 kroner. Den differansen er solid!

SITTEKOMFORT: Ryddig og funksjonelt førermiljø, med pluss for svært gode forseter.

Hvordan fungerer det?

Kraftoverskuddet er pent og bilen gir litt god, gammeldags GTI-følelse. Eller forresten: I denne sammenhengen heter det selvfølgelig GSI... Samtidig er det litt pussig at ikke bilen blir sprekere enn dette, med såpass mange hestekrefter totalt.

Dashbord og infotainment ser ikke supermoderne ut, men funksjonaliteten er veldig bra. Opel går for langt flere knapper og brytere enn mange av konkurrentene gjør og forklarer det med at bilen skal være det de kaller «Autobahn-proof». Her skal du trygt kunne betjene de ulike funksjonene, også i tysk motorvei-fart. Det har vi sansen for.

Den ladbare hybridløsningen stjeler en del plass under gulvet i bagasjeromme. Dette ender dermed på 352 liter. Ikke bittelite, men til familiebruk kan det nok fort bli snaut. Det er et lite rom under gulvet, men ikke plass til for eksempel et avtagbart hengerfeste. Dette kjenner vi igjen fra mange ladbare hybrider, der batterier og drivlinje stjeler plass som vanligvis brukes til andre ting.

PLASS: Bagasjerommet er ikke på mer enn 352 liter, drivlinjen krever sitt på dette området.

Bilen for deg hvis?

Du er fast bestemt på at du skal ha Opel og at den må være ladbar.

Ikke bilen for deg hvis?

Du sjekker hva annet (og det er mye) du kan få for samme pris.

Konklusjon:

Dette skrev vi da vi testet 180-hesteren i fjor:

Astra har sjelden vært bilen som har gjort mest utav seg. Det har den heller ikke begynt å gjøre nå. Dette er en tvers gjennom fornuftig, solid og litt nøktern bil.

Akkurat det er det ikke noen endring på, selv om bilen har fått litt mer power under panseret. Astra er en velkjørende bil. Kompakt og lettkjørt i byen og på småkjøring. Vi tar den også med på langtur med motorveikjøring og blir imponert over både komfort og støydemping. Pluss for svært gode forseter, med sitteputeforlenger.

Elbil-utgaven er altså rett rundt hjørnet. Med rekkevidde på 418 kilometer og startpris som sannsynligvis havner rundt 400.000 kroner, går den inn i en klasse med mange tøffe konkurrenter. Her får den ikke noe gratis. Men samtidig er nok salgspotensialet betydelig større for den, enn den ladbare utgaven.

SNART SLUTT? Opel har nå to ladbare personbiler igjen på det norske markedet, foruten Astra selger de fortsatt ladbar Grandland.

OPEL ASTRA GSe HYBRID 225hk Motor: Motor: 1,6-liter bensin + elmotor

Samlet effekt: 225 hk

0-100 km/t: 7,5 sekunder

Toppfart: 235 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 12,4 kWt

Rekkevidde strøm (WLTP): 64 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 437 x 186 x 144 cm

Bagasjerom: 352-1.268 liter

Vekt: 1.628 kilo

Tilhengervekt: 1.450 kilo Pris: 599.900 kroner

