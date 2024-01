Motorjournalister fra hele verden har latt seg begeistre over nye Hyundai Ioniq 5 N. Inkludert oss i Broom som testet det nye råskinnet første gang i november i fjor.

«Den morsomste elbilen vi har kjørt», er den korte konklusjonen etter første møte i Sør-Korea.

Top Gear kåret den til Årets bil 2023.

Heftige kjøreegenskaper, 650 hestekrefter, drift mode og lyden til en hissig 2-liters bensinmotor, er bare noen av faktorene som gjør dette til elbil som virkelig skiller seg ut.

Det mange har vært spent på er selvsagt hva Hyundais nye flaggskip vil koste i Norge.

HISTORISK: Ioniq 5 N er den første elektriske N-modellen til Hyundai. Det forplikter.

På plass i mars

Nå er prisene klare: Ioniq 5 N koster 720.000 kroner inkludert levering. Bilen vil tilbys i én fullutstyrt versjon, der alle de ekstreme N-egenskapene og utstyr er standard.

– Ioniq 5 N er laget for kjøreglede og moro, og den er full av teknologi og innovasjoner som flytter grensene for hva en elbil og en performancebil kan være. Med prisen vi nå slipper, mener vi dessuten at denne bilen flytter grensene for hvor mye moro man kan få for pengene. Dette er en bil med godt over 600 hestekrefter, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind L. Knudsen i Hyundai Motor Norway.

De første eksemplarene er på plass i Norge i løpet av mars. De første kundene vil få sin bil overlevert i april, får Broom opplyst.

TRACK DAYS: Hyundai forteller at bilen er bygget for banekjøring og kommer med flere ulike kjøremoduser tilpasset akkurat det.

Hvem hadde trodd?

I vår test skriver vi blant annet dette om nykommeren:

Ute på veien er det heller ingen tvil om at dette er noe ganske annet enn en vanlig Ioniq 5.

Understellet og demper-oppsettet er merkbart stivere. Det gjør at bilen oppleves tight gjennom svingene.

Styrefølelsen er også mer direkte og presis enn standardversjonen. Til å være en bil på 2,2 tonn, imponerer den med sin smidighet.

Dette er rett og slett den morsomste elbilen vi har kjørt. Det handler både om de lekne og sportslige kjøreegenskapene, men ikke minst N Active Sound og N e-shift – som setter en ny standard i klassen på dette, selvfølgelig sære området.

Aktiverer du det, får du altså følelsen av å kjøre en bensinbil. Igjen, det er overraskende realistisk. Og det er noe ingen konkurrenter er i nærheten av å levere i dag.

Det er flere elbiler som kjører både bedre og raskere enn Ioniq 5 N, for eksempel Porsche Taycan eller nye BMW i5 M60. Men smilet er større bak rattet i Hyundaien. Hvem hadde trodd det?

