Nissan Ariya er en bil både kunder og forhandlerne måtte vente lenge på. Ryktene om storebroren til elbil-suksessen Nissan Leaf startet tidlig. Men Nissan fikk utfordringer blant annet med produksjonen og bilen ble utsatt.

Nå begynner vi å se en del Ariya-er langs norske veier. Da utgaven med firehjulsdrift endelig dukket opp, ble det også vesentlig mer fart i sakene. Til å begynne med fikk man den kun med tohjulsdrift.

Eksemplaret vi tester her er topputgaven Evolve e-4orce. En familie-SUV med startpris på 541.565 kroner. Det er forresten også ny pris. Bilen kostet nemlig 63.000 kroner mer fram til 6. juni i år, da satte Nissan ned prisene på Ariya.

DESIGN: Nissan Ariya byr på et pent, moderne og coupe-aktig design.

Hvordan er den å kjøre?

For det første overraskes vi over interiøret. Både plass, design og opplevd kvalitet er et godt nivå over det vi forventer.

Dernest overraskes vi på nytt, ute på veien, av både komfort, godt hjulpet av et behagelig støynivå, samt fjæringskomfort og god styrefølelse. Det gjør at vi fort trives svært godt om bord.

Komfort-unntaket er små-skarpe humper. Da opplever vi at bilen «slår» litt i understellet. Noe av dette må nok tilskrives testbilens 20-tommers hjul og dermed dekk med lav profil. Men det ser tøft ut, om ikke annet ...

Ytelsene er det heller ikke noe å si på. 306 hestekrefter, 600 Nm i moment og 0-100 km/t på kjappe 5,7 sekunder er bra – og trolig mye mer enn hva den gjengse Nissan-kjøperen kommer til å utnytte i det daglige.

Her er det også ulike kjøreprogrammer å velge mellom. I tillegg har bilen de assistentsystemene man forventer å finne i en ny bil.

Ariya kan leveres med forhjulsdrift. Vår testbil trekker på alle fire. Det sikrer framkommeligheten på dårlig føre og vei. Det sikrer også god stabilitet i motorveihastigheter. Bakkeklaringen er på 17 centimeter. Det er ganske mye og bidrar til at bilen kan karre seg fram selv på rufsete underlag – uten at vi anbefaler at du kjører til skogs eller ut i terrenget med den.

Topphastigheten på 200 km/t er av symbolsk betydning, men det er mer enn hva de fleste elbil-konkurrenter i dette segmentet kan skilte med.

Plass og praktiske løsninger:

SKUFFER: Testbilen med firehjulsdrift byr på kun 415 liters bagasjeplass. Det er langt fra best i klassen. Den har heller ikke noen «frunk» for ladekabler og annet småtteri foran.

Hva får du med deg?

Bagasjeromsvolumet i den tohjulsdrevne utgaven har et volum på 468 liter. På den firehjulsdrevne stjeler elmotoren en del av plassen. Dermed reduseres volumet med 53 liter – til 415 liter. Det er kanskje det punket som både overrasker og skuffer oss mest.

På den annen side: Velger du utgaven med to motorer kan du trekke tyngre henger. Med firehjulsdrift øker tillatt hengervekt fra 750 kilo på den tohjulsdrevne utgaven, til det doble, altså 1,5 tonn på den med drift på alle fire.

Ariya har ikke noe bagasjerom, eller «frunk» foran til ladekabler og andre småtterier.

ROMSLIG: Nissan Ariya byr på god innvendig plass – også i baksetet.

Livet i baksetet:

Ariya er 4,6 meter lang og 1,85 meter bred. Den plasserer seg dermed i mellomklassen. Med disse dimensjonene kan man forvente god plassutnyttelse, også fordi Ariya er konstruert som en ren elbil i utgangspunktet.

Gulvet er innvendig flatt som en pannekake og plassforholdene i kupeen er generelt gode. Det gjelder også i baksetet, og alle som setter seg her vil ha en behagelig tur, nesten uansett størrelse. Egen klimasone og godt med tilkoblingsmuligheter gjør livet i baksetet bra. Her er det også grei plass til barneseter for dem som har bruk for det.

BRA OG IKKE BRA: Infotainmentsystemet kunne vært bedre. De haptiske knappene i dashbordet gir en elegant og påkostet følelse.

Bak rattet:

Interiøret oppleves som mer påkostet enn det vi er vant til fra japanske biler i dette segmentet. Her bankes sterke konkurrenter som VW ID.4 og Ford Mustang Mach-E ned i støvlene.

Plassen er god alle veier og det meste rundt deg er ryddig og intuitivt plassert.

Det er god oversikt ut og lett tilgjengelige knapper for klimaanlegget. Sistnevnte er haptiske ligger elegant integrert midt på dashbordet. Pent og ryddig. Det sammen med bryterne på midtkonsollen mellom setene.

En smart detalj er at dørene strekker seg helt ned til bunnen av bilen, slik at kjoler og buksebein ikke kommer i berøring med skitne overflater når man går ut og inn.

Det at man setter seg inn i bilen, og ikke ned, vil nok også mange av kjøperne like.

Design:

SÆREGEN: De smale og høyt plasserte lyktene og de smale boomerang-blink- og kjørelysene gir fronten et futurisk preg.

Utenpå:

De smale, tredelte og høyt plasserte frontlyktene gir sammen med de fremtredende kjøre- og blinklysene og det massive sorte grilldekselet bilen en futurisk framtoning som legges merke til.

Resten av bilen har en snillere linjeføring med coupe-aktig-framtoning på grunn av den fallende taklinjen.

Skjermbuer, kanalskjørt, tak og nedre del av støtfangere i kontrastfarge underbygger det maskuline. Det leder tankene til offroad-kjøring og underbygger SUV-følelsen Mens vi praksis nok vil putte den inn i det litt ulne crossover-segmentet.

Alt i alt mener vi Nissan har gjort en svært god designjobb med Ariya.

IMPONERER: Innvendig lar vi oss imponere av Nissan Ariya. Dette er mer enn hva vi forventet.

Innvendig:

Innvendig overrasker bilen som nevnt positivt. Fine materialer, moderne og behagelig design og flere elegante løsninger gjør at vi absolutt ikke oppfatter den som litt billig og «japse-kjip» slik vi gjør på den mindre og billigere Leaf.

I Ariya er det sobert og elegant – og det tåler sammenligning med for eksempel Lexus.

Pluss også for mange smarte oppbevaringsrom om bord.

Rekkevidde og lading:

Vår Ariya e4orce har det store batteriet. Det gir et energilager på 87 kWt netto. kapasiteten. Brutto kapasitet er på 91 kWt.

Offisiell rekkevidde er på 515 kilometer og oppgitt strømforbruk på 1,93 kWh per mil ved blandet kjøring.

Maksimal ladehastighet er 130 kW. Greit og mye bedre enn på Nissan Leaf, men langt fra best. Det kan jo nevnes at Tesla Model 3 og Y lader på maks 250 kW.



Nå må vi samtidig legge til at maksimal ladeeffekt ikke er det samme som snitteffekten, så forskjellene på tidsbruken ved ladestolpen fra 10-80 prosent behøver ikke å være veldig store.

ELEGANT: I profil er bilen både litt tøff og elegant.

Tech-faktor:

På ganske typisk japansk vis er ikke Nissan Ariya bilen som bringer massevis av nyheter og innovasjoner til torgs. Det meste her finnes i andre biler og er godt utprøvd. Trolig mer på godt, enn vondt.

Party-trikset om bord er nok den elektrisk flyttbare midtkonsollen, som gir bedre beinplass bak når den kjøres fram. Også et elektrisk åpne- og lukkbart hanskerom kan de skryte på seg.

12,3-tommers skjermer er satt sammen til én, slik det er i mange biler nå. Vi savner en litt skarpere og mer leken grafikk. Vi kjenner delvis igjen dette fra Leaf – både symboler og funksjoner. På infotainment har japanerne ofte ligget litt etter. Ariya er ikke noe unntak. Dette er litt traust, men for all del, det fungerer. Dog ikke på den mest intuitive måten.

Konklusjon:

Nissan kommer sent med sin Ariya. For mens vi har ventet på denne gjennom flere år, har mange og sterke konkurrenter kommet til. Nissan har dermed ikke gjort det lettere for seg selv. Dette til tross: Bilen står seg godt.

Igjen må vi få fremheve interiøret. Det er bilens aller sterkeste kort. Så trivsel om bord, god rekkevidde, god komfort og pent, moderne design trekker opp. Holder bilen alminnelig Nissan-standard, får man etter alt å dømme et enkelt og ukomplisert bilhold på kjøpet også.

Priskutt på 63.000 kroner bidrar til å gjøre bilen mer konkurransedyktig. Her får du mye bil for pengene, sammenlignet med de fleste konkurrentene.

Bagasjeplassen er det som skuffer og som trekker mest ned. Vi hadde også ønsket oss noe høyere ladehastighet og et litt mer moderne infotainment-system. Det er disse tingene som hindrer oss i å trille en klar sekser på terningen. Femmeren får den derimot med glans. Bilen er rett og slett både fin, god og fornuftig.

Nissan Ariya Evolve e-4orce Motor og ytelser: Motor: 2 x elmotor

Systemeffekt: 255 kW - 306 hk. 600 Nm

0-100 km/t: 5,7 sekunder

Toppfart: 200 km/t Batteri og rekkevidde: Batteripakke: 87 kWt

Maks ladefart: 130 kW

Rekkevidde på strøm: 497 kilometer

Forbruk: 19,7 kWt per 100 km Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 459 x 185 x 166 cm

Bagasjerom: 415-1.280 liter

Vekt: 2.232 kilo

Tilhengervekt: 1.500 kilo Pris: Fra: 541.565 kroner

