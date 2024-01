Vinterens store rekkeviddetest i regi av NAF og Motor går av stabelen i dag. 23 biler startet fra Oslo sentrum i morges. Noen av dem kommer til å holde på til utpå kvelden. Men for andre er det slutt allerede.

Bilen som kom kortest i år var Jeep Avenger. I forhold til offisielt rekkeviddetall var det heller ikke veldig overraskende. Avenger var bilen med kortest rekkevidde av alle.

Offisielt skal Avenger klare 392 kilometer. Men det var den ikke i nærheten av. Da bilen stoppet, sto det 286 kilometer på tellleren. Det er et avvik 27,6 prosent.

SLUTT: 296 kilometer klarte Opel Astra stasjonsvogn, så var det ikke mer strøm igjen på batteriet.

Mye til felles

Opel Astra stasjonsvogn var så den andre som stoppet: 296 kilometer klarte den, hårfint foran Peugeot E-308 som takket for seg etter 297 kilometer.

De tre bilene som stoppet først har for øvrig veldig mye til felles, derfor er det heller ikke overraskende at rekkevidden er så lik. De kommer fra samme konsern og deler også batteripakke og drivlinje.

Den fjerde bilen som måtte takke for seg, var storselgeren Toyota bZ4X. Etter 313,5 kilometer stoppet den. Offisielt rekkeviddetall for denne er på 415 kilometer.

Toyota ville ikke være med i NAFs rekkeviddetest



INNLEID: NAF og Motor måtte leie bil på Hertz for å få med Toyota bZ4X i testen. Bilen stoppet etter 313,5 kilometer.

Måtte leie en bil

Her er det også en spesiell forhistorie. Toyota-importøren ville nemlig ikke være med på rekkeviddetesten, så NAF/Motor måtte leie et eksemplar fra Hertz for å få med bilen i dette opplegget.

Her hører det også med til historien at Toyota nylig har kommet med flere oppgraderingen på bilen, oppgraderingen leiebil-eksemplaret etter det Broom erfarer ikke har fått.

Livesenter: Her ser du vår dekning av den store rekkeviddetesten

Video: Her forteller Toyota-sjåføren at det ikke går så bra i testen