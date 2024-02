Det begynner å bli lenge siden det var veldig vanlig å se Lancia-modeller på europeiske veier. Samtidig har få bilmerker hatt så mange ikoniske modeller som den italienske bilprodusenten, som har holdt hjulene gående siden 1906. Det skulle vel holde å nevne legender som Fulvia, Stratos, 037, Aurelia og Delta.

Også i Norge var Lancia et relativt vanlig bekjentskap for noen tiår siden. Den store sedanen Thema, som delte chassis med blant annet Saab 9000, er et relevant eksempel fra 80- og 90-tallet. I den store sammenhengen er imidlertid Lancia bittesmå.

De siste 13 årene har de kun hatt en eneste modell: Småbilen Ypsilon, som bare har blitt solgt i Italia. De senere årene har mange fryktet at Lancia var i ferd med å forsvinne helt.

Trolig ble redningen for Lancia at de ble innlemmet i Stellantis-gruppen. Det skjedde i 2021, og dermed ble Lancia ett av totalt hele 14 bilmerker som deler mer og mer av teknologien, herunder Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Jeep og nettopp Lancia.

Første nye Lancia på 13 år

Og nå kommer nyheten som ble varslet allerede i 2022: Lancia Ypsilon relanseres, denne gangen som elbil.

Dette er bilmerkets aller første elbil, og den bygger på samme plattform som benyttes av Peugeot e-208, blant flere. Lengden er 4,08 meter og vekten stopper på 1.584 kilo.

Det er med andre ord snakk om en liten bil, og den kommer først som elbil, senere også som mildhybrid – for de markedene som ikke er helt klare for å gå helelektrisk ennå.

YPSILON: Liggende Y-er i baklyktene blir en del av modellens signatur.

Hvis du allerede kjenner til modeller som Jeep Avenger, Opel Corsa Electric og den nevnte Peugeot e-208, får du ikke veldig mange overraskelser når du leser de øvrige spesifikasjonene til Ypsilon. Den har nemlig det samme 51 kWt batteriet med rekkevidde på rundt 400 kilometer, ladehastighet på maks 100 kW og motor på 154 hestekrefter som driver forhjulene.

To typer ombordladere er tilgjengelige. En 7,4 kW enfaset lader og 11 kW trefaselader. Anslått ladetid fra 20 til 80 prosent er mindre enn 25 minutter fra en hurtiglader (minst 100 kW). Da forutsatt ideelle forhold.



På innsiden skiller den seg likevel fra sine søskenbarn, i hvert fall på noen områder. Doble skjermer på 10,25 tommer er på plass, det samme er trådløs ladepute, tre USB-C-porter og støtte for Android Auto og Apple CarPlay trådløst.

RYDDIG OG PENT: Det første interiørbildet vitner om et oversiktlig og ryddig førermiljø.

Norge foreløpig ikke på kartet

Ifølge Stellantis skal Ypsilon bli tilgjengelig «over hele Europa», men Norge står ikke på listen – i hvert fall ikke det første året. Nye Ypsilon kommer i salg i Italia før sommeren i en begrenset lanseringsserie på 1.906 enheter signert av Den italienske designmøbelprodusenten Cassina. 1906 spiller naturligvis på oppstarten. Belgia og Nederland blir de første landene bilen blir tilgjengelig utenfor hjemlandet, og det skjer i sommer. Frankrike og Spania kommer deretter. Alle disse landene er markeder der småbilen står sterkt.

Lancia har imidlertid planer om flere elektriske modeller framover. I 2026 skal etter planen den store sedanen Gamma lanseres, og fra 2028 skal det kun være elbiler i Lancias sortiment.

Så gjenstår det å se om noen av modellene blir tilgjengelig i Norge. Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi vet mer.

