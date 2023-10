Treg lading er ett av de viktigste ankepunktene mange har mot elbiler. Selv lynlading går sirup-tregt sammenlignet med å fylle tanken med bensin eller diesel.

Men som med så mye annet står ikke utviklingen på ladefronten stille. For fem-seks år siden var det kun de færreste elbilene som kunne lade med en effekt på mer enn 50 kW. I dag er det stadig flere som takler over 200 kW på det meste.

Norsk lader overtar ledelsen

Mange av de nyeste lynladerne kan servere mye høyere effekt enn dette, og er i så måte foreberedt på en fremtid der ladehastigheten blir et langt mindre ankepunkt enn den kan være i dag.

Sist ut er ladeoperatøren Eviny (tidligere BKK), som akkurat nå tester ut en norskprodusert lynlader med en effekt på hele 420 kW. Det gjør den til den raskeste i Europa, skriver selskapet i en pressemelding. Den gamle rekorden var på 360 kW.

Det er bergensselskapet Ayond som har laget laderen, som forøvrig er utstyrt med vanlig CCS2-ladeplugg. Dermed er den kompatibel med de aller fleste elbilene på markedet.

Bygg og anlegg først

Det er imidlertid ikke personbiler denne laderen først og fremst er myntet på, men bygg- og anleggsbransjen. Mange byggeplasser er nemlig i ferd med å bli «grønne», der tunge diesel-drevne anleggsmaskiner byttes ut med batteridrevne for å redusere utslippene.

Disse maskinene har ofte enorm batterikapasitet, men bruker også mye strøm. Det setter naturlig nok store krav til laderne.

– For oss har det vært en spennende utfordring å bli først i Europa med en lader på over 400 kW. Vi håper laderen vil bidra til enda raskere overgang til nullutslippsløsninger i bygg- og anleggsbransjen. Det er helt nødvendig for å lykkes med klimamålene, sier Joar Vik Larsen, Teknisk sjef i Ayond, som er eid 50 prosent av Eviny og 50 prosent av BOS Group AS.



Den nye laderen kan lade to maskiner samtidig, for eksempel elektriske gravemaskiner. Foto: Eyvind Bohne-Kjersem, Eviny

Den første laderen er montert ved Bergen Travpark, der entreprenøren Sartor & Drange utfører et miljøprosjekt for Bergen Kommune.

– Rask lading er nøkkelen til god drift på elektriske anleggsmaskiner. Vi får bedre flyt i produksjonen, og maskinførere kan ha fullt fokus på oppgaven som skal utføres, uten å måtte tenke så mye på lading. At flere kan lade samtidig med stor kapasitet, er også en fordel, da flere av maskinene er direkte avhengige av hverandre i produksjonen, sier Roger Bøe, prosjektleder i Sartor & Drange.



Disse er raskest i dag

Hvis du er ute etter raskest mulig lader langs norske veier, er det foreløpig ABB sin Terra 360 som kan levere høyest effekt, med inntil 360 kW. Denne benyttes av Eviny, og er montert på utvalgte ladestasjoner i Bergen og på Geilo.

Ionity kommer på andreplass, med sine ladestolper over hele landet – som alle kan levere inntil 350 kW. Også Teslas nye V4-ladere skal være i stand til å levere 350 kW.

Det er imidlertid ingen elbiler på markedet ennå som fullt ut kan dra nytte av så høy ladeeffekt.

Xpengs G9 blir den første som krysser 300 kW-grensen, når modellen dukker opp på markedet senere i høst.

Under optimale forhold skal den klare å lade 200 kilometer rekkevidde på bare fem minutter, ifølge bilprodusenten.

