Den ene er mye mer populær enn den andre

Vi har kjørt BMW M2 på bane med både manuell- og automatisk girkasse. M-avdelingens minstemann er blitt voksen – både av størrelse og ikke minst effekt.

Første generasjon M2 ble levert med 370 hestekrefter. Det blir rent puslete, sammenlignet med de 460 hestekreftene du får i nye M2.

BMW har heldigvis avgjort at også nye M2 får muligheten for manuell girkasse. Slik det var på forgjengeren. Akkurat det var ingen selvfølge. Det finnes nok av dem som har sluttet å lage sportsbil med tre pedaler, dessverre.

M2 og storebrødrene M3 og M4 er nok blant de siste modellene BMW vil tilby med denne muligheten. Så hvis du vil ha det, kan det være smart å handle nå.

Men skal du gjøre det? Vi har testet M2 med både manuell og automatgir – for å finne svaret. Og én ting har virkelig overrasket, etter to uker i én rød og én babyblå M2 ...

Flash back

Mye kommer til å handle om bilen med manuell girkasse. Den henter vi på ettermiddagen – og blir dermed kastet rett ut i rushtrafikken ut av Oslo.

Ikke akkurat den perfekte starten for en bil som krever litt innsats når det blir mye start og stopp.

Men det gir meg i alle fall anledning til å bli godt kjent med girkassen. Det morsomme er at tankene går tilbake til midten av 90-tallet. Da var jeg fast sjåfør for en kompis som hadde kjøpt seg en 1980-modell BMW 323i – altså første generasjon 3-serie (E21-karosseriet). Arve kjøpte bilen før han fikk lappen – som var gode nyheter for meg.

Den hadde også en rekkesekser foran, to dører – og manuell girkasse. Og måten girspaken brukes i M2en, er lett å kjenne igjen. Den lille motstanden i det den skifter gir og «klunker» på plass. Den følelsen har de altså foredlet gjennom over 40 år, men ikke så mye at den er blitt borte.

Denne har mange entusiast ventet lenge på

UVANLIG: Det er lenge mellom hver gang vi tester biler med manuell girkasse. Men fy flate så morsom det er i kombinasjon med en kraftig bensinmotor ...

Ville tenkt meg om

Selv om det kan være litt masete å kjøre manuell gir i tett trafikk, merker jeg raskt at akkurat M2 er bedre enn de fleste andre. Den har nemlig et bamsesterk bunndrag, som gjør at du kan holde deg i andre- og tredjegir i veldig lav fart. Slik at du slipper å skifte gir så ofte.

Likevel, om jeg skulle pendlet til og fra jobb hver dag med en slik bil, hadde jeg tenkt meg ekstra om, før jeg kjøpte manuell gir.

Når farten på motorveien øker, oppdager jeg et annet ankepunkt med bilen. Noe jeg har problemer med på forgjengeren, også. Støynivået. Det slippes gjennom litt for mye dekkstøy.

Kanskje ikke verdens beste start på testen for M2, der altså.

Kan bli den siste av sitt slag



MÅ JOBBES: I rushtrafikk er manuell gir ikke ideelt.

Tar av i Lier

Når jeg kommer i bunnen av bakkene i Lier, svinger jeg av mot Sylling. Jeg er lei av kø og rykk og napp. Jeg vet at om jeg kjører Sylling – og langs Tyrifjorden til Vikersund – får jeg ikke bare flott utsikt, men også noen fine, svingete veier – der det knapt er trafikk.

Nå forventer jeg at bilen skal skinne.

Men det er jo ikke alltid så lett å snu et dårlig førsteinntrykk.

To S-kombinasjoner etter å ha passert den idylliske Holmenvika-stranda, er imidlertid den litt bokstavelig talt humpete starten glemt. For en fryd!

Jeg vet jo at M2 er en kjøreglad og rask bil – men på fine, svingete og tørre høstveier, med sol fra blå himmel og manuell girkasse, ja, da er dette ren lykke.

Liten, men tung

Selv om M2 altså er den minste M-bilen, og den er smidig rundt svingene, merkes det at den er blitt større – og ikke minst tyngre. Testbilen veier nesten 1,8 tonn.

En relevant sammenligning: Porsche 911 4S har også fire seter, firehjulsdrift og en treliters, sekssylindret motor. Effekten er nesten lik – selv om BMW-en har 10 hestekrefter mer. Men 911-en veier rundt 200 kilo mindre på sokkelesten. Det er en betydelig forskjell.

Tilbake til M2. Der har jeg nå våknet skikkelig – og sitter med et digert glis. Stryk det. Jeg ler høyt! Når gjorde du det sist, når du var ute og kjørte bil?

M2 imponerer med balanse og ikke minst styrefølelse. Det klages gjerne litt på moderne styring, at den oppleves nummen. Men i M2 føler jeg virkelig at jeg har kontakt med hjulene og veibanen. Signalene jeg får formidlet forteller meg hvordan grepet er – og den er passe vektet.

Dukket plutselig opp på politiets hjemmeside – tør du å sjekke?



TØFT: Knallrød lakk, sorte felger og sorte enderør kler M2.

– Elbilene har ødelagt det

– Akselerasjon er ikke morsomt, lenger. Elbilene har ødelagt det, sier kompisen min, Eystein (og ja, han er en av de som skriver navnet sitt sånn).

Det har han på sett og vis rett i. 0-100 km/t er ikke like spennende som det en gang var. Før var det jo stort sett bare sportsbilene som merket seg ut på denne øvelsen. Nå kan en sjuseters SUV flise en superbil i lyskrysset – uten å lage en lyd.

For meg handler sportsbil nå om hvordan den ligger i svingene, styrefølelse og ikke minst lyd og girskift.

Enn så lenge synes jeg derfor det mangler en skikkelig sportsbil i elbil-markedet. Selv Porsche Taycan er for stor og tung til å by på den følelsen jeg har i M2-en akkurat nå.

Eksosanlegget freser ut påminnelsen om at jeg brenner bensin – og jeg gleder meg til rykket som følger av hvert nye gir jeg legger inn.

Les vår test av BMW M2 Competition her



STILIG? Der strides helt klært de lærde. Det var stor dissens blant de vi møtte under testperioden – både om designet og fargen på akkurat denne utgaven.

Ja, takk, begge deler

M2 med manuelt gir har det meste. Det er litt som Ole Brumm sier – ja, takk begge deler. Da snakker han om både honning og melk til brødet. Han fortsetter forøvrig der etter med å si «men det er ikke så viktig med brødet».

I M2ens tilfelle handler det om både å tilby sportslige kjøreegenskaper (honning og melk) – og komfort (brød). Mange av dagens bilkjøpere er nemlig enda mer kravstore enn Ole Brumm, for komfort (brødet) er også viktig. Ja, til alt sammen, takk! Broom-broom!

I forgjengeren var det kun CS-utgaven som hadde justerbart chassis. Nå er det del av standardutstyret. Velger du mykeste oppsett, fungerer den ypperlig på langturer.

Mange valgmuligheter

Du kan dessuten justere mye mer enn bare understell. Styrefølelse, gassrespons, bremser, firehjulsdrift- og antispinnsystemet kan stilles akkurat slik du ønsker. Med automatgir kan du også justere hvor brutal den skal være.

Hvis du har et sted å leke litt (det er jo snart vinter!), er manuell gir perfekt. Da kan du drifte og skrense på en helt annen måte, enn om du har automat.

BMW har gjort det mulig å gå fra firehjulsdrift til ren bakhulsdrift, slik at det å slenge med hekken skal bli ekstra moro. Som på flere andre M-modeller, kan du få driftingkarakter, basert på hvor lenge du holder det gående, vinkelen og hvor fort det går.

Sjekk de lyktene - de forteller mye



UVANLIG: Babyblå er kanskje ikke den mest vanlige fargen på en M-bil. Men du verden så tøft det kan være.

Ikke raskest, men ...

En ting som har endret seg siden jeg kjørte manuell giret E21 på 90-tallet, er at automatgirkassene er blitt ekstremt effektive. Det betyr at det ikke lenger er manuell gir som er raskest. Så også i M2.

Den nyeste åttetrins-, dobbeltcluch DCT-kassen skifter girene lynkjapt – og gir 0-100 km/t på 4,1 sekunder. Det er (minst) 0,2 sekund raskere enn bilen med manuell girkasse.

Bruker du hendlene på rattet og girer selv, er responsen lynrask. Med automat kan du også konsentrere deg mer om resten av kjøringen. På bane vil du dermed få bedre rundetider.

Men tilbake til resonnementet mitt litt lenger opp: 0-100-tidene er ikke like viktige som de en gang var.

Og jeg kan love deg at sprintøvelsen i M2, når du skifter girene selv, føles alt annet enn sakte. Samtidig krever det mer av deg som sjåfør. Du må treffe riktig. Skifter du for tidlig mister du effekten – for sent så blir den stående og stange på turtallssperren.

De gangene det sitter perfekt, får du en helt egen godfølelse.

AUTOMAT: Midtkonsollen er naturligvis annerledes på bilene med automatgir.

Tredjegiret gjør alt

Jeg merker fort også at dreiemomentet er imponerende. 550 Nm og to turboer henter krefter fra dypet i motoren. Det gjør at du kan kjøre aktivt på svingete veier nesten uten å gire, om du vil det. Helt fra 45 km/t og oppover har du et godt fraspark, selv i tredjegir.

De gangene du ønsker å gire ned før en sving, hjelper girkassen deg med å mellomgasse (såkalt rev-matching). Den funksjonen kan du forøvrig slå av, om du vil gjøre alt selv.

Alt føles ikke like analogt som det gjorde i E21, naturligvis. Men det er fascinerende hvor mye en manuell girkasse har å si for kjøreopplevelsen.

BMW er ikke alene: Nå forsvinner også Ford Focus RS



Konklusjon – og overraskelsen

Hva skal man velge – automat eller manuell? M2 med automatgir er raskere og byr på en mer avslappende hverdag. Dessuten kan du jo overstyre og skifte gir med hendlene på rattet.

Manuell er morsommere, for de som virkelig ønsker å maksimere kjøreopplevelsen.

Det er med andre ord ingen klar anbefaling, her. Det blir hva som er viktig for kjøperen som avgjør. Begge bilene byr på et par bøttelass av kjøreglede.

Hva som gir den beste annenhåndsverdien er også vanskelig å spå. Det er et smalere marked for manuell gir. Kun 15 prosent av norske M2-kjøpere har så langt valgt å gir selv. Men siden det blir færre solgte av disse, kan «eksklusiviteten» slå positivt ut på prisen på sikt.

GJØR SOM DU VIL: Det er et hav av justeringsmuligheter. Du kan lagre to favoritt-oppsett ved å bruke de røde knappene på rattet.

Så til overraskelsen: Jeg har sansen for biler med farge. Testbilene denne gangen var etter min mening svært tøft spekket, begge to. Så tøft, at jeg merker at jeg begynner å like utseendet.

Det har sneket seg på meg – egentlig mot min vilje. For denne bilen bestemte jeg meg tidlig for at jeg ikke skulle like designet på. Eller kanskje heller mangelen på design, er mer riktig å si. Bokser, rette linjer og fravær av spennende krumspring og detaljer skuffet meg.

Men når jeg har hatt bilen så tett på i to uker, har den altså klart å snu meg. Nå liker jeg den! Typisk BMW.

Men iX er fortsatt fæl, altså. Det får være grenser ...

PS: Bare for å understreke at denne bilen er seriøst raskt. BMW var for ikke så lenge siden på Nürburgring med M2, og satte da like godt ny bestetid for sitt segment: Kompakte sportsbiler. Tiden: 7.38,7. Det er fort!

En av de bilene du rett og slett får lyst på



Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger foreløpig bare 2 vurderinger av BMW M2 – og det er forrige generasjon. Enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

BMW M2 xDrive: automat vs manuell Motor og ytelser: Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 460 hk / 500 Nm

0-100 km/t: 4,1 sek. (4,3 sek med manuell)

Toppfart: 250 km/t (280 km/t med Drivers Pack)

Forbruk: 0,87 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 458 x 188 x 140 cm

Bagasjerom: 390 liter

Vekt: 1.725 kg

Tilhengervekt: 0 kg

Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 1.177.800 kroner

Pris testbil: 1.328.000 kroner (manuell)

Pris testbil: 1.315.000 kroner

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger inne 2 vurderinger av GR Supra – og eierne virker veldig godt fornøyde. Men enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

Se vår test av BMW M2 på bane her:

Vi har også testet BMW M3 CS: Den råeste M3en noensinne: