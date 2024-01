Den dyreste elbilen deres – nå er prisen klar

Mercedes tilbyr allerede to svært luksuriøse, helelektriske modeller: EQS og EQS SUV.

Nå møter begge disse sin overmann, når Mercedes-Maybach er klar med sin første helelektriske modell.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, er navnet. Bilen tar utgangspunkt i EQS SUV, men har fått flere oppgraderinger, både teknisk og visuelt.

De første bilene forventes på norske veier mot slutten av sommeren i år.

Prisen

Det er ingen hemmelighet at en Maybach-modell blir dyr. Spørsmålet er snarere hvor mange hundre tusen dyrere den blir enn en standard EQS 580 SUV. Sistnevnte begynner på rundt 1,3 millioner.

Det har vi svaret på nå: Maybach EQS 680 SUV koster fra 2.236.000 kroner – eksklusive levering. Nesten én million mer enn EQS 580.

KONGELIG: Disse baksetene byr på det ypperste av luksus fra Mercedes.

Maybach-detaljer

Her er det naturligvis flere detaljer som skiller den fra en «vanlig» Mercedes. Blant annet er den klassiske og stående stjerna tilbake på panseret.

Grillen er ny, med vertikale lameller. I tillegg tilbys bilen med tofarget lakk, med en såkalt «nålstripe» som er typisk for Maybach. Denne påføres for hånd i henhold til svært høye kvalitetskrav.

Sett fra siden synes de spesifikke detaljene som kromrammer rundt vinduene og krom på B-stolpen. Dessuten et Maybach-emblem på D-stolpen. Felgene skiller bilen også tydelig fra EQS SUV. Her kan du velge mellom 21 eller 22 tommer.

KOMFORT: Luftfjæring er standard. Ved behov for å øke bakkeklaringen kan bilen heves med opptil 35 millimeter.

Baksete-luksus

Det er på innsiden du virkelig kan føle på luksusfølelsen. Skyhøy opplevd kvalitet og eksklusive materialvalg dominerer.

GOD NATT: Her kan du fint ta en høneblund mens privatsjåføren tar deg elegant videre til neste oppdrag.

I likhet med forsetene, er Executive-setene bak utstyrt med ventilasjon, massasjefunksjon og nakke- og skuldervarme. I tillegg er det mulig å bestille med leggmassasje og sjåførpakke. Sistnevnte gir mulighet for passasjeren bak på høyre side å velge en liggende stilling.

Med utstyret First-Class Rear, fortsetter midtkonsollen som et flytende bånd helt til baksetene. Tilleggsutstyret inkluderer to termiske koppholdere og en hylle for MBUX rear tablet. Fire hurtigladede USB-C-porter og to HDMI-grensesnitt sørger for at reisende enkelt kan bruke sine egne digitale enheter.

På forespørsel kan midtkonsollen inkludere to sammenleggbare bord, et kjølerom og sølvbelagte champagneglass.

DETALJER: Sammenlignet med en vanlig EQS SUV, finner du flere detaljer her og enda bedre opplevd kvalitet.

Heftig lydanlegg

Maybach EQS 680 SUV leveres med det heftigste lydanlegget Mercedes tilbyr som standard. Vi snakker Burmester 4D surround sound-system.

Lydanlegget inkluderer 15 høyttalere: to frontbasshøyttalere foran, en mellomtone og en diskanthøyttaler i hver dør, to 3D-høyttalere, to surroundhøyttalere og en senterhøyttaler i instrumentpanelet. Det er også to vibratorer i hvert sete, og den direkte gjengivelsen gjennom disse gjør lytteopplevelsen firedimensjonal.

HENGERFESTE: Skulle du lure på om du kan ta med Maybachen din til gjenbruksstasjonen, er svaret ja. Tillatt hengervekt er 1,8 tonn.

Rekkevidde

Maybach EQS 680 SUV byr ikke bare på ekstrem luksus, men også heftige ytelser.

De to elmotorene leverer 658 hestekrefter og 950 Nm. 0-100 km/t tar 4,4 sekunder.

Batteripakken er på 118 kWt netto og rekkevidden er oppgitt til maksimalt 612 kilometer.

– Vi er stolte over å kunne tilby våre kunder en bil som ikke bare utmerker seg i sin klasse, men som også viderefører Maybach sin lange tradisjon med enestående luksus og komfort, og som vil appellere til selv de mest kresne kundene, sier konserndirektør Thorbjørn Myrhaug i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

