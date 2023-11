Dekkhotellet solgte kundenes dekk

Dekkhotell har blitt stadig mer populært. Ikke bare får du gjort selve dekkskiftet der. Som navnet tilsier, tar dekkhotellet også vare på det dekksettet du ikke bruker – og har dem klare til det er tid for å skifte igjen.

Det vil, det er i alle fall slik det pleier å være. Men 43 bileiere i Stockholm har fått en ganske annerledes dekkhotell-opplevelse.

Solgte dem via nettet

Det er nettstedet Vi Bilägare som forteller historien om dekkhotellet som våren 2021 plutselig var tømt for dekk. Og det var ikke mulig å få tak i eieren.

En påfølgende politietterforskning skal ha vist at dekkhotell-driveren solgte dekkene via nettet. Selv påstår han imidlertid at dekkene skal ha blitt stjålet, i forbindelse med en flytting.

VANLIG: Å sette bort dekkskiftjobben har blitt mer og mer vanlig. Det har det også blitt å oppbevare dekkene der de skiftes. Men da er det en fordel av de forblir der...

Dømt til svindel

Det ble vedkommende ikke trodd på i retten. Her ble det blant annet anført at det angivelige tyveriet ikke ble anmeldt. Kundene skal heller ikke ha blitt forsøkt kontaktet. I stedet gjorde mannen seg utilgjengelig for disse.

Nå er dekkhotell-driveren dømt for svindel og til å betale kunder og forsikringsselskap en erstatning på 800.000 svenske kroner, pluss renter. Han har også fått dagsbøter på 5.000 kroner.

