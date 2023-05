Lexus er premiummerket til Toyota. De har ekstra fokus på luksus og kvalitet. Det siste handler blant annet om at det er svært lite feil eller problemer med bilene deres.

I tillegg legger man vekt på at luksus inkluderer god service. Uvanlig god service, rett og slett. Der finner vi mye av forklaringen på at de topper kundetilfredshet-undersøkelsene år etter år.

De som kjører Lexus er med andre ord godt vant – og stiller høye krav. Og nå har de fått en helt ny modell å ta stilling til. RX 450h+ er betegnelsen du må merke deg. Den indikerer nemlig at dette er en ladbar hybrid.

Tøft marked

RX er en fullvoksen SUV, som konkurrerer i et segment med mange andre etablerte SUV-favoritter: BMW X5, Volvo XC90 og Mercedes GLE, for å nevne noen.

Alle de andre har vært på markedet med ladbare hybrider en stund, allerede.

Så det er på høy tid at Lexus kommer seg på banen. Spørsmålet er om det rett og slett er for sent i Norge...

Gjør ting på sin egen måte

I kjent Toyota/Lexus-stil,er RX utstyrt med en trinnløs automatgirkasse.

I utgangspunktet ikke noe jeg er veldig glad i. Disse girkassene bidrar for ofte til at turen oppleves litt masete – da bilen gjerne «stanger» på høyt turtall når du gir gass.

Jeg er spent på hvordan dette oppleves i RX.

Pris

Billig er det ingen biler i dette segmentet som er. Lexus krever rett i overkant av en 1,1 millioner kroner for toppmodellen RX 450h+ Luxury. Det er mye penger.

Men det er ikke noe mer enn konkurrentene tar for sine best utstyrt modeller i samme segment. Faktisk litt mindre.

Innstegsmodellen blir forresten din for 976.000 kroner. Men den kjøper nok ikke så mange nordmenn.

Hvordan er den å kjøre?

Sett deg bak rattet i en RX – og du føler raskt en stor grad av velvære. Det er gode seter, uten for mye klemming, ryddig og pent interiør – og det er stille. Når dørene lukkes, stenger du verden ute. I rushtrafikken slapper man av på en annen måte i RX, enn i andre biler.

På kveldstid er det en dempet og behagelig stemningsbelysning. Ikke masse sterke farger og «sirkus», slik det er blitt i enkelte biler.

På veien er den trygg og god. Den er komfortabel uten at den oppleves for myk. Dårlig underlag har den ingen problemer med.

Når du kjører elektrisk er det ingen Tesla-respons på gassen. Men den lystrer og gjør som den får beskjed om – i sitt tempo.

Med hjelp fra den 2,5-liters bensinmotoren, blir det mer trøkk. Men da blir også lyden mer framtredende. Den trinnløse girkassen er ikke så masete som i en del av de andre modellene. Trolig fordi lydisoleringen er bedre.

Men det frister aldri å holde gassen langt inne over tid. Og med det hinsides nivået på fartsbøter i Norge, er det kanskje like greit.

309 hestekrefter i en stor og tung SUV høres litt knapt ut, egentlig. Vi har blitt så godt vant med tidvis infernalsk akselerasjon i elbilene.

Men det oppleves slett ikke for lite i RX. Det er trøkk i frasparket når du tråkker på. 0-100 km/t på 6,5 sekunder lar seg høre, det.

Aktiv kjøring er ikke noe RX-eiere kommer til å drive med. Da velger du en av de andre – en av de tyske. Lexus har tatt et valg på dette området, og det står de ved: SUV-er er ikke sportsbiler. Så hvorfor late som?

Og den er ikke kjedelig å kjøre. Bare ikke sportslig. Det er en forskjell.

Rekkevidden virker ikke å være helt urealistisk. Våre tester ender på mellom 55-60 kilometer. På papiret står det 60-69 kilometer.

Men her har det skjedd mye, de siste årene. BMW lanserer akkurat nå nye X5 50e – som skal klare 102 kilometer. Mens Mercedes GLE har over 100 kilometer. Volvo XC90 står oppført med 74 kilometer.

Fordelen med RX, kontra mange av konkurrentene, er at den har en effektiv og gjerrig 2,5-liters, firesylindret bensinmotor. Den holder forbruket nede, også når batteriet er tomt. Dessuten er det «lille» batteriet med på å holde vekten nede. Det er gode nyheter for alt fra kjøreegenskaper til forbruk og slitedeler.

2.110 kilo er faktisk 310 kilo lavere vekt enn BMW X5 50e. Det tilsvarer omtrent fire voksne passasjerer, det. Klart det har en effekt.

Langstidsforbruket vårt ligger på 0,6 l/mil. Det er slett ikke verst. Da kan du faktisk leve med denne bilen på langtur, uten å bli sjokkert over forbruket.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er på 460 liter. Ikke ille – og ikke best i klassen, heller. Det er selvsagt batteripakken som legger noen begrensninger, her.

Som vanlig med ladbare hybrider tar også bagen til ladekablene en del plass. Det er en liten «kjeller» under gulvet, men den er ikke stor nok til bagen.

I bagasjerommet er det også 12 Volt-uttak og en krok til handleposer på den ene siden. Knapper gjør det lett å legge ned – og få opp igjen – ryggen på baksetene når du vil det.

Taklast får du ikke på RX. Litt dumt. Men ryggen på baksetene er tredelt – 40/20/40 – så du kan få med skiene der.

Maksimal nyttelast er 595 kilo – og det er ikke ille.

Den kan trekke henger på 2 tonn.

Livet i baksetet

I baksetet er det god plass. En fryd for to personer – og et stort panoramatak.

Setene er komfortable – men interiøret i testbilen føles litt mørkt og «tungt», siden alt er svart. Andre farger på lister, seter eller detaljer, ville gjort mye for å livne opp. Men igjen – konservative kjøpere kommer nok til å nikke anerkjennende til dette.

Du har varme i baksetene og eget klimaanlegg – og på bakenden av midtarmlenet foran er det to USB-C ladepunkter.

I midtarmlenet er det to koppholdere, og du har bra med oppbevaringsplasser i lommene på dørene.

Bak rattet

Du sitter høyt og har full oversikt fra førerplassen. Det er lett å få tak i det du trenger – og det nye multifunksjonsrattet er kjempebra. Du må bare venne deg til hvordan menyene er lagt opp.

Det fine her er at sjåføren i stor grad slipper å fokusere på hovedskjermen og dermed flytte blikket fra veien.

De digitale instrumentene er ikke de stiligste på markedet. Men det funker. Som det meste annet i denne bilen.

Jeg liker løsningen med den store skjermen som er litt fokusert mot føreren.

Design:

Eksteriør:

Designet er akkurat slik du forventer av Lexus nå for tiden. Den særegne grillen er det som gjør den mest gjenkjennelig. Lekkert? Det er delte meninger om, blant de vi snakker med. Men den gir i alle fall bilen karakter.

Sammen med de smale lyktene og store luftinntakene i frontfangeren får RX et sportslig utseende – som er tøft, men ganske misvisende.

D-stolpene lener seg kraftig framover. Det spiser litt plass – men bidrar både til gunstigere aerodynamikk og et mer elegant design. Måten Lexus har formet linjene på selve D-stolpen er også pent løst.

Den kobberfargede lakken er for øvrig vanskelig å bli helt klok på. Helst ville jeg hatt RX todelt lakk – svart tak og kobber under vinduene. Men i det rette lyset er dette en farge som virkelig kommer til sin rett. På en gråværsdag blir den plutselig ganske anonym.

Interiør:

Interiøret er lekkert – og dandert med et par lekre detaljer, som de litt uvanlige men stilige listene innvendig. Det nye dashbordet ser veldig bra ut.

Det føles ikke like eksklusivt som de tyske konkurrentene. Men du aner hele tiden at dette er kvalitet. At ingenting vil ryke.

En liten irriterende detalj er de innvendige døråpnerne. De er litt ulogisk lagt opp, rett og slett. Og i tillegg må du dra i dem to ganger hver gang du skal åpne døren. Tungvint.

Tech-faktor

Lexus RX har det du forventer av tech i en premium-SUV: Et avansert hybridsystem med totalt tre motorer, det nye infotainmentsystemet (samme som i elbilen RZ), alle de viktige kjøreassistansesystemene, Apple Car Play – og det nye og smarte head up display-systemet.

Enn så lenge får du den ikke med Yoke-rattet som vi har testet i RZ.

Konklusjon:

Lexus RX i seg selv er en lekker bil. Det må den også være, for å kunne konkurrere med BMW, Mercedes og Volvo.

Den er ikke best på elektrisk rekkevidde - men gjerrig på bensinen når batteriet er tomt. Det er også en viktig egenskap.

Den er ikke raskest - men sprek nok, likevel. Og ikke mest engasjerende å kjøre - men til gjengjeld svært komfortabel. Lexus tror kundene på denne bilen er godt voksne og litt konservative. Ikke klare for ren elbil, enda. For dem er dette en ganske så perfekt pakke.

Den har med andre ord noen klare styrker og svakheter. Men bonusen som vi tipper er viktig for mange av de som velger denne – er den servicen og driftssikkerheten Lexus er kjent for. Særlig slik det er blitt nå – der mange sliter med mye trøbbel med bilene, blir det siste viktig.

Bilen for deg hvis:

Hvis du verdsette god service og høy komfort

Ikke bilen for deg hvis:

Du vil ha lengst mulig rekkevidde og mye kjøreglede

