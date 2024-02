De skuffet mest i rekkevidde-testen

NAF og Motor har nettopp arrangert El Prix, som blir omtalt som verdens største rekkeviddetest av elbiler. Broom stilte denne gangen med to sjåfører til testen, Mats Brustad og Vegard Møller Johnsen.

Det var 24 biler på startstreken, og samtlig ble kjørt gjennom den samme ruta fra Oslo sentrum, opp langs E6 gjennom Gudbrandsdalen mot Venabygdsfjellet.

Bilene ble kjørt helt til de gikk tomme for strøm. På den måten kan man si noe om hvor lang rekkevidden er i praksis, under de gitte forholdene.

Favoritter som ikke innfridde

På forhånd var det noen klare favoritter. Tre av bilene hadde nemlig en oppgitt rekkevidde (WLTP) på over 600 kilometer: Tesla Model 3 Long Range, Polestar 2 og VW ID.7 Pro.

Det viste seg riktignok at sistnevnte testbil var et godt utstyrt eksemplar, med WLTP-rekkevidde på 583 kilometer, noe NAF har korrigert i etterkant av testen.

Når status skal gjøres opp etter testen, kan vi uansett konkludere med at alle tre leverte resultater som må sies å være skuffende, ut fra forventningene. Trioen var nemlig alle blant de fem bilene som tapte mest rekkevidde i forhold til WLTP-tallet.

INNFRIDDE IKKE: Tesla Model 3 ble slått av en rekke biler denne gangen, til tross for at den hadde lengst rekkevidde på papiret.

Ble slått av mange

De ble også slått på rekkevidde av en rekke biler som har et mye lavere WLTP-tall. Tesla Model 3, som på papiret har den lengste rekkevidden, ble slått av hele sju biler.

En av dem, Kia EV9, har for eksempel en oppgitt rekkevidde som er hele 124 kilometer kortere enn Tesla Model 3.

For øvrig ser vi også at Volvo C40 kom vesentlig kortere enn WLTP. Denne deler mange av de tekniske egenskapene med Polestar 2, så resultatet var forsåvidt ikke uventet.

Helt på bunn finner vi Toyota bZ4X, som ifølge WLTP skulle gått 460 kilometer, men som klarte bare 313,5. Et skuffende tall, men heller ikke overraskende ut fra tidligere tester.

Det hører med til historien at Toyota ikke ønsket at bilen skulle være med i testen, da de var kritiske til måten testen utføres på. Derfor leide NAF og Motor et eksemplar fra Hertz for anledningen.

STØRST TAP: Toyota bZ4X var bilen som hadde størst avvik. Den gikk 31,8 prosent kortere enn oppgitt rekkevidde (WLTP).

12 på bunn

Her er de 12 bilene som hadde størst avvik på rekkevidden, sett opp mot oppgitt rekkevidde (WLTP):

Bilmodell Rekkevidde (WLTP) Oppnådd Avvik Toyota bZ4X AWD 460 km 313,5 km −31,80% Volvo C40 572 km 395 km −30,9 Polestar 2 615 km 430 km −30% Tesla Model 3 629 km 441 km −29,90% VW ID.7 Pro 583 km 414 km −29% Opel Astra Sports Tourer 413 km 296 km −28,30% Jeep Avenger 395 km 286 km −27,60% Peugeot E-308 Combi 409 km 297 km −27,40% Nissan Ariya e-4Force 498 km 369,4 km −25,80% Hyundai Kona 454 km 341,3 km −24,80% Hyundai Ioniq 6 614 km 467,8 km −23,80% MG4 Trophy Extended Range 520 km 399,6 km −23,20%

