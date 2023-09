De har mer enn doblet salget i Norge

Da Tesla Model S kom til Norge i 2013, var det nok svært få som ville trodd at dette merket skulle være Norges suverent mest solgte ti år senere.

Men slik har det gått. Ikke bare er Tesla mest solgt. De har også mer enn doblet antall biler fra i fjor og har en markedsandel vi knapt har sett maken til noen gang tidligere for ett enkelt merke.

Når august-tallene akkurat er oppsummert, viser de at Tesla ligger på en suveren førsteplass. De har markedsandel på skyhøye 22 prosent. Og her er det én bil som drar lasset: Av 18.771 nye Teslaer, står Model Y alene for 17.099.

KREVENDE: Når Tesla stikker av med mer enn hver femte nybilkjøper – da blir det naturligvis også tøffe tider for konkurrentene.

Kan glemme førsteplassen

Med det slår Model Y fullstendig knockout på alle konkurrentene. Og mer enn hver femte norske bilkjøper i år har altså gått for en Tesla.

Volkswagen har vært vant til å «eie» førsteplassen i Norge. Det kan de bare glemme nå. Isolert sett er 2023 slett ikke noe dårlig år for VW, med 11.737 biler og en markedsandel på 13,4 prosent så langt. Men det er nok altfor langt opp til Tesla til at det skal bli noen spenning rundt førsteplassen når året skal oppsummeres.

På tredjeplassen finner vi så Toyota. 10.161 nordmenn har kjørt hjem fra en Toyota-forhandler med helt ny bil så langt i år. 2023 er et veldig bra år for Toyota, med salgsøkning på over 50 prosent.

Startet Tesla-suksessen, nå er den nesten helt borte

ØKER: Toyota-salget øker med over 50 prosent så langt i år, det har elbilen bZ4X en stor del av æren for.

Pen Volvo-økning

Deretter er det ganske langt ned til Volvo som med sine 5.619 biler har en markedsandel på 6,6 prosent. Også Volvo øker pent, opp 21 prosent.

Skoda på femteplassen står ganske på stedet hvil, de har levert ut 5.017 biler. Deretter følger BMW (4.094), Audi (3.526) og Nissan med 3.252 biler.

Hyundai er det niende mest solgte merket så langt i år, med 3.197 biler. På tiendeplass finner vi så Mercedes med 3.053 biler.

ELEKTRISK: Sjuseteren EQB er en av bilene som bidrar til bra tall for Mercedes så langt i år. Snart kommer denne også med lengre rekkevidde og mulighet for hengerfeste.

Den billigste elbilen deres får viktig nyhet

Velger billigere biler

Dermed er de tyske premium-trillingene alle inne på topp ti. Men interessant nok finner vi ingen av de relativt nye, kinesiske bilmerkene her. Best av disse per august er MG på på plass 14 og Polestar som er nummer 16.

En annen veldig klar trend: Etter noen år med høyt salg av store og kostbare biler, ser vi helt tydelig at Kari og Ola Nordmann velger mer nøkternt. Bilene som det nå selges flest av ligger i prisområdet opp mot og rundt en halv million kroner.

LES MER: Nå merkes det at tidene er trangere

Video: Her er aller siste nytt fra Tesla