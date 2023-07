Det er virkelig nye tider for tradisjonsrike Lotus når de nå kommer med SUV-en Eletre. Ikke bare snakker vi helt ny biltype for Lotus. Dette er også starten på en elektrisk offensiv fra merket. Og den begynner faktisk for mange her i Norge.

Lotus har nemlig nå lanseringsevent for Eletre, der internasjonal presse blir flydd inn til det første møtet med bilen, på norske veier.

Lotus kaller den selv en hyper-SUV. Her er det fokus på sportslige kjøreegenskaper – og mye krefter. Innstegsmodellen (hvis det er lov å bruke et ord som det på denne bilen) har 612 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 4,5 sekunder. Startpris: 999.990 kroner.

FLØYET INN: Journalister fra en rekke land blir nå fløyet til Norge og det første møtet med Lotus Eletre. Eventet med utgangspunkt fra Gardermoen er omtrent halvveis.

918 hestekrefter

Eletre S er ventet å bli den mest solgte. Den har samme ytelser og prislapp fra 1.299.990 kroner. Verstingutgaven heter R. Den har ikke mindre enn 918 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 3 sekunder. Pris? Fra 1.650.990 kroner.

Batteripakken i alle utgaver er på solide 112 kWt brutto, det gir en offisiell rekkevidde på 535 kilometer for Eletre S.

Christian Hem har lang og bred ledererfaring fra bilbransjen, nå er han sjef for Lotus-satsningen i Norge:

Her startet Lotus: På Steen & Strøm

INTERESSE: Christian Hem er sjef for Lotus i Norge. Han forteller om svært stor interesse for SUV-en Eletre her hjemme.

Prøvekjøring

– Vi åpnet reservasjonsløsningen for Eletre i fjor sommer. I mars startet så salget. Og nå gleder vi oss stort til de første norske kundene får bilene sine i august/september, sier han.

I likhet med de fleste andre importører går ikke Lotus ut med konkrete salgstall, men etter det Broom erfarer er det snakk om et ganske betydelig antall biler. Som altså er solgt uten at noen av kundene har fått kjøre den.

– Vi hadde med oss Eletre til Oslo Motor Show i fjor, vi har også vært på Autoria i Trondheim og hatt lukkede visninger av bilen. Interessen har vært svært stor. Nå er det ikke så veldig lenge til vi får demobiler til landet. De kan etter planen prøvekjøres fra slutten av juli, sier Hem som åpner nytt showroom i Oslo sentrum mot slutten av august.

Lotus er fra starten av også representert i Bergen, Trondheim og Skien.

Visste du at Opel og Lotus har samarbeidet?



PÅ NORSKE VEIER: De første eksemplarene av Eletre er registrert opp på norske skilter til dette eventet. I juli er demobilene ventet til landet.

Lyst på bil som skiller seg ut

– Hvilken utgave har dere solgt flest av?

– Det fordeler seg mellom alle tre, men flest går i starten for Eletre S. Her ender prisen gjerne på rundt 1,4-1,5 millioner kroner. S har mange valgmuligheter for farge og interiør. Det ser vi at mange kunder setter pris på, sier Hem.

– Hvem er kjøperne?

– Jeg synes det er gøy å se at vi har en stor spredning av kunder. Ikke overraskende bor mange av dem i Oslo-området, men også flere andre steder i landet. Det er nok mange med over gjennomsnittet bilinteresse, de har lyst på en bil som skiller seg ut og som byr på store doser kjøreglede, sier Hem.

John fra Hommelvik har Lotus – med et helt spesielt skilt



SKILLE SEG UT: Lotus kaller den selv en hyper-SUV. Eletre er en bil som virkelig vil skille seg ut på veiene.

Bestille nå?

Norge er ett av åtte europeiske land som får første forsendelse av Eletre fra fabrikken. Bare Kina er før oss her.

Produksjonen på den helt nye fabrikken startet i mars og skal økes gradvis utover i 2023. I full drift skal den kunne levere ut 150.000 biler årlig. Det starter med Eletre, to andre modeller er også på vei, en sedan og en mindre SUV.

På lanseringseventet får vi opplyst at de som bestiller bil nå, kan forvente å få den i fjerde kvartal i år.

Stjerne i James Bond-film – les mer om Lotusen her



Video: Her er vårt første møte med Eletre i Norge