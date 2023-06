Rekkevidde har vært et stort tema for elbiler helt siden de kom på markedet. Her har det også vært en betydelig utvikling de siste årene. Nå er det mye å velge mellom av biler som klarer rundt 500 kilometer, i alle fall etter den offisielle WLTP-målemetoden.

På sommeren går noen biler også lengre enn dette. Det får vi igjen bekreftet i den nylig gjennomførte rekkeviddetesten til NAF og Motor, kalt El Prix.

Her er det fem biler som markerer seg med tall et godt stykke over de offisielle. Aller best gikk det med nykommeren G9 fra Xpeng.

Kjørte i 11 timer

Den har et offisielt rekkeviddetall på 520 kilometer. Men Brooms Vegard Møller Johnsen (som kjørte bilen), ga seg ikke før den store SUV-en hadde rullet i 11 timer og 587,3 kilometer. Det er hele 13 prosent over WLTP-tallet.

At Xpengs biler er gode på å utnytte strømmen best mulig, sier også andreplassen. Der finner vi nemlig sedanen P7 fra Xpeng, akkurat som G9 har den firehjulstrekk.

505 kilometer er det offisielle tallet her. P7 stoppet ikke før telleren viste 557 kilometer, det er 10,3 prosent ekstra.

NYKOMMER: Xpeng G9 imponerte stort i testen, denne bilen kommer til Norge i høst. Tesla

Tesla-rekord

Nissan har lang erfaring med elbiler og kan notere seg for et pent tall på familie-SUVen Ariya med forhjulstrekk. 533 er det offisielle tallet her, Ariya klarte 580,8 kilometer i testen. Dermed gikk den 9 prosent lengre enn WLTP-tallet.

Tesla Model S satte like godt ny rekkevidderekord for biler i sommertesten. Long Range-utgaven med 4x4 klarte 672 kilometer. Det er også seks prosent mer enn det offisielle tallet på 634 kilometer.

BESTENOTERING: Tesla Model S Long Range satte ny rekkevidde-rekord i testen, den gikk hele 672 kilometer før batteripakken var helt tom for strøm.

Svært gode forhold

Så tar vi med femteplassen som går til en bil som så langt har en ganske unik standing blant elbilene. MG5 er noe så sjeldent som en elektrisk stasjonsvogn. Med forhjulstrekk klarte den 396 kilometer. Det offisielle tallet her er 380, dermed ble det 4,2 prosent økning.

Det hører med til saken at sommertesten ble gjennomført under svært gode forhold. Det var skyfritt og drøyt 20 grader i lavlandet, deretter sol, lite vind og rundt 15 grader i fjellet.

