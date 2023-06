Det selges en del pickuper i Norge. Men heldigvis er det ikke så ofte at disse brukes som rullende basseng – selv om det nok kan være fristende noen ganger.

I Sharon-regionen i Israel er det en som ikke klarer å motstå fristelsen. Ikke bare legger han en plastduk i lasteplanet og fyller det med vann, sjåføren mener tilsynelatende også at det er en god idé å ta med seg fire barn på ferden.

Så mens ungene koser seg og vannet skvulper både hit og dit, ruller de rundt og etterlater seg en sti av vann på veien.

Det er det etter hvert noen som reagerer på, heldigvis.

I Australia tok en ungdomsgjeng «basseng-kjøringen» enda lenger!

Stoppet i tide

Politiet får stoppet bilen før den må foreta en kritisk unnamanøver eller bråbremse. Begge deler kunne fått svært uheldige konsekvenser for de badende passasjerene.

Nå kan sjåføren vente seg et oppgjør i rettssystemet. Og det holder neppe som forklaring at det var glovarmt og at tanken var god.

Selv de 37 varmegradene Israel opplever i hetebølgen akkurat nå er ikke grunn god nok til å finne på slike stunt.

