Mer enn fire år har gått siden Elon Musk og Tesla viste fram den elektriske pickupen Cybertruck for første gang. Bilen med det ekstremt kantete og robuste designet skapte enorm oppmerksomhet, og mange trodde at den neppe ville få dette designet i produksjonsklar versjon.

Men det fikk den, og under et lanseringsarrangement i Teslas hovedkvarter i Austin torsdag, ble de første bilene utlevert til tolv forventningsfulle kunder.

Mye dyrere enn anslått

Samtidig kom Tesla med med oppdaterte detaljer om priser, rekkevidde og funksjoner for bilen, og her har mye endret seg siden vi stiftet bekjentskap med beistet for første gang.

For det første blir bilen betydelig dyrere enn først anslått. Startprisen er 60.990 dollar (rundt 657.000 norske kroner). Da snakker vi om en utgave med drift på bakhjul og rekkevidde på rundt 400 kilometer.

Da Tesla viste fram Cybertruck første gang i 2019, anslo de en startpris på rett under 40.000 dollar (429.000 norske kroner).

Den rimeligste versjonen blir dessuten ikke tilgjengelig før i 2025.

To andre utgaver med drift på alle fire hjul, kan imidlertid allerede bestilles i USA, med levering i 2024. Her er startprisene henholdsvis 79.990 dollar (861.000 kroner) for en utgave med 560 kilometer rekkevidde, og 99.990 dollar (1.076.000 kroner) for verstingutgaven «Cyberbeast».

Da snakker vi virkelig om et beist av en bil, med tre motorer som totalt yter 845 hestekrefter og dreiemoment på ekstreme 1.395 Nm. Akselerasjonen er det da heller ikke noe å si på; 0-100 km/t skal være unnagjort på vanvittige 2,7 sekunder.

Bildelekkasje: Bare dager igjen til utlevering

1.897 LITER: Her er det plass nesten to kubikk, og nyttelasten er på hele 1.134 kilo.

Kan det bli mer ekstremt?

Cybertruck er en ekstrem bil på alle måter. For det første er den svær – den måler hele 5,61 meter i lengden og er mer enn 2,4 meter bred. Adaptive luftfjærer sørger for at bakkeklaringen kan nå hele 43,2 centimeter, så her snakker vi om en bil som er laget for å ta seg fram overalt.

Lasteplassen er det heller ikke noe å si på, totalt 1.897 liter bør holde til de fleste behov. I tillegg kan Cybertruck dra henger på inntil fem tonn!

Bilen skal ellers være svært robust. Karosseriet består av lakkfritt, rustfritt stål som skal være vanskelig å bulke. Panserglasset skal være svært støydempende og skal i tillegg motstå både steiner og kuler. Det gjorde de for øvrig ikke da Musk skulle demonstrere bilen første gang i 2019.

Kundene får tilbake pengene fra Tesla



FEM TONN: Elbil med hengervekt på fem tonn er ikke hverdagskost.

Oppfyller ikke EU-krav

Men hvis du nå fikk lyst til å bestille et eksemplar, må vi dessverre skuffe deg. Bilen oppfyller nemlig ikke EUs krav til typegodkjenning.

Karosseriet er hovedårsaken. Det er hardt og slitesterkt, men kan være farlig i møte med syklister og fotgjengere. EU krever at biler har myke områder som kan absorbere energi ved kollisjoner, noe amerikanerne er litt mer tilbakelente på.

Elon Musk har tidligere uttalt at det kan bli aktuelt å lansere en modifisert versjon for det europeiske markedet, men foreløpig er det planer som ligger lengre fram i tid.

Flopp? Neida - sjekk antall forhåndsbestillinger!



Få også med deg denne: