Christina er først i Norge

Mesta har 1.700 ansatte som blant annet sørger for drift og vedlikehold av norske veier.

Nå har de fått en ny – som også er den aller første som har tatt fagprøve i det nye faget veidrift og veivedlikehold. Christina Verpe Seland (23) er nå veimester i Telemark, opplyser Mesta i en pressemelding.

– Fagprøven besto av analyser, teori og praktisk arbeid over tre dager. Det var kjent stoff som jeg hadde fått god kjennskap til i læretiden i Mesta, sier Christina.

Fjerne påkjørt elg

– Det er hyggelig, men ikke tilfeldig at Mesta får den første lærlingen med fagprøve i veidrift og at den første er en kvinne, sier konstituert konsernsjef, Tonje G. Jensen i Mesta.

Hun forteller at selskapet jobber målrettet med å øke kvinneandelen og har økt innsatsen mot lærlinger. I år har Mesta 48 lærlinger, 27 prosent av dem er kvinner.

Christina sjekker status på vei, setter opp skilt og lapper asfalt. Det er de mer vanlige oppgavene. Men også det å fjerne påkjørt elg fra vei er også en del av det en veimester skal gjøre.

VILTPÅKJØRSEL: Fjerning av påkjørt elg er også blant arbeidsoppgavene for en veimester. Foto: Mesta.

Under ti prosent er jenter

Selve fagprøven går over tre dager. Analyse og tiltak kan være en del av den teoretiske delen. Videre kan det være inspeksjon av brøytestikk, bru, skilt og generell vinterinspeksjon, og friksjonsmålinger.

– Stadig flere kvinner søker seg til yrkesfagene og det er utrolig inspirerende å følge dem opp, sier Katrine Bjønnes Larsen i OKAB – Opplæringskontoret for bygg og anlegg.

Hun viser til at det i dag er om lag 2.800 lærlinger i Norge, og at 269 av dem er jenter, altså litt under 10 prosent.

HULLER: Lapping av asfalt er en viktig arbeidsoppgave for landets veimestere. Foto: Mesta.

Vanlige arbeidsoppgaver for en veimester: Inspisere veinettet, loggføre funn og vurdere ulike skader som kan oppstå

Reparere eller sette i gang forebyggende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten

Beregne kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet

Bestille og motta materialer og utstyr

Vedlikeholde maskiner og verktøy

Sortere og håndtere avfall og uønskede planter

