Da Saab gikk konkurs i 2011, var det etter flere tunge år. Det som til slutt tok knekken på selskapet, var finanskrisen. Eierselskapet General Motors (GM) ble hardt rammet. Saab hadde gått i minus i mange år og i styrerommene i USA var det ingen nåde: De måtte kvitte seg med Saab.

I starten var det håp om at en annen stor bilprodusent kanskje ville ta over. Men hele bransjen var i krise og det endte til slutt med at det bittelille nederlandske selskapet Spyker tok over Saab.

De manglet både penger og en realistisk forretningsplan. Dermed ble de siste årene mest av alt seigping, før det altså var slutt i 2011.

OVERTOK: De siste eksemplarene av Saab 9-3 ble i hovedsak bygget av deler som var igjen på fabrikken da NEVS overtok.

Sjelden mulighet

Konkursboet ble etter hvert kjøpt opp av et selskap som het NEVS (National Electric Vehicle Sweden). Dessverre skulle det vise seg at historien gjentok seg. Også NEVS manglet penger og klarte aldri å gi Saab et nytt liv.

Det vil si: De produserte faktisk noen hundre biler, tilbake i 2014. De var ment som starten på et stort comeback. Målsetningen var å bygge hele 120.000 biler årlig fra 2016. Men det ble det aldri noe av.

De 421 bilene som ble produsert i 2014, ble solgt på vanlig måte. Nå har en av dem dukket opp på auksjon i Sverige og kan trygt kalles en sjelden mulighet.

UNIKT: Legg merke til Saab-emblemet på panseret. NEVS fikk ikke lov til å bruke den tradisjonsrike Saab-logoen her.

Rekordlav kilometerstand

Bilen har ikke rullet mer enn 2.900 kilometer, siden den ble registrert første gang i 2015. Den har hatt bare én eier og skal være som ny.

Modellbetegnelsen er 9-3 Aero Turbo4. Under panseret finner vi en 2-liters bensinmotor på 220 hestekrefter. Bilen har automatgir og lyst skinninteriør.

Innvendig er det forresten noen spesielle løsninger, blant annet forseter som egentlig kommer fra Volvo XC90. NEVS hadde problemer med noen av underleverandørene og måtte finne egne løsninger for å komme i mål. Det er Saab-merker på bilen, men NEVS fikk ikke bruke den velkjente logoen.

INNVENDIG: Forsetene kommer fra Volvo, ut over det er dette velkjente Saab-linjer.

Bilhistorie

Ny kostet bilen 297.000 kroner, pluss 10.000 ekstra for automatgir. Nå er prisvurderingen 340.000-380.000 svenske kroner, hos Bilweb Auctions.

Hvor høyt den vil ende, er nok vanskelig å anslå. Dette er et ganske unikt stykke svensk bilhistorie, som entusiastene helt sikkert vil ønske å ta godt vare på.

