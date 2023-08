Bygger om elbilen for flere millioner: Du gjetter neppe hvorfor

Bilen du ser bilder av i denne artikkelen er noe så sjeldent som verdens første Polestar 2 som er forlenget og bygget om – for å kunne brukes som begravelsesbil.

Dette er det en nordmann som står bak. Jan Erik Naley holdt på med import av biler i 30 år – før han begynte å spesialisere seg på begravelsesbiler. Det har han nå holdt på med siden 2010.

På den tiden har det blitt flere spesielle biler. Blant annet sørget han for å få bygget verdens første Tesla Model S 5-dørs Landau til dette formålet.

– Vi samarbeider med et firma i Nederland, som utvikler og bygger om bilene for oss. De er svært flinke og kunnskapsrike, forteller Naley.

FERDIG: Slik ser verdens første Polestar 2 som begravelsesbil ut – og den er levert til kunde i Norge.

Eneste i verden

Det siste skuddet på stammen av biler du ikke trodde skulle brukes som begravelsesbil er altså en Polestar 2.

– Jeg er opptatt av at mine kunder skal ha tilgang til det aller beste innenfor begravelsesbiler. Det forplikter, samtidig som det gir utfordringer. Dette er verdens første Polestar 2 begravelsesbilen som er ferdig bygget og registrert, forteller Naley.

Markedet for begravelsesbiler er begrenset, og utviklingskostnadene høye. Derfor blir Polestar-modellen du ser bilder av her, uten sammenligning Norges- og verdens dyreste. Prisantydningen er 2,3 millioner kroner, men du kan få spesialutgaven fra 2 millioner kroner.

Til sammenligning koster innstegsmodellen av en vanlig Polestar 2 «bare» 472.800 kroner, men den er altså lite egnet som begravelsesbil.

Denne begravelsesbilen vekker oppsikt

LUKSUS: Her bys det på siste reis med stil.

Selges i hele Europa

Bilen forlenges med vel 80 centimeter, og en aluminiumsramme er grunnlaget for glassfiber taket/overbygget som deretter settes på.

Det eneste som gjenstår av den opprinnelige bilen, er dørene foran, skjermer og panser. Alt videre bakover er laget av glassfiber – inkludert sidedører, bakluke, tak og skjermer bak.



Den nyutviklede Polestar 2 begravelsesbilen vil bli solgt i hele Europa. Tre er allerede under produksjon til norske kunder. Ytterligere et titalls biler er bestilt i Nederland, Belgia og Tyskland.

– Jeg har solgt en til i Norge som snart skal i produksjon, forteller Naley.



Klikk her for å se annonsen for bilen på Finn.no

Rask

Polestar 2 ble nylig fornyet. Topputgaven med en motor på hver aksel har 476 hestekrefter.

Den gjør 0-100 km/t på 4,2 sekunder – uten at akkurat det er det viktigste når den brukes som begravelsesbil.

Både akselerasjon og rekkevidde blir selvsagt berørt av ombyggingen. Men Polestar 2 med bakhjulsdrift og den største batteripakken (82 kWt), leveres med rekkevidde på opptil 654 kilometer.

Tesla på vei

– Tesla som begravelsesbil har allerede vært på veien i mange år med veldig lite feil og mangler i denne perioden. Kundene som har kjøpt disse bilene er svært fornøyd, sier Naley.

For å ha alle prisklasser kommer også straks Tesla Model 3 som begravelsesbil.

– Til tross for at markedet for begravelsesbiler i Norge er svært begrenset jobber vi også med en Mercedes EQE. Siden disse bilene også tilbys til resten av Europa, er det mulig å investere så store summer i utvikling, påpeker gründeren.

Norges råeste? Begravelsesbilen til Jan Erik har nesten 600 hk



Video: Her er nye Polestar 2: