Forrige uke hadde Statens vegvesen fokus på å kontrollere beltebruken i landets busser. Dette ble også tydelig kunngjort i forkant, der man blant annet gikk ut med dette budskapet:

– Skadepotensialet er stort ved usikrede busspassasjerer. Det er generelt lite bevissthet rundt beltebruk i buss, og beltebruken i buss er fortsatt altfor lav. Budskapet er derfor: «Der det er belte – bruk det».

Belter i buss er ikke akkurat noe nytt. Fra oktober 1999 ble det påbudt å ha setebelter som standard, dette gjelder alle bortsett fra typiske bybusser.

For sjåførene er det uansett ingen tvil: For dem er det påbudt å bruke sikkerhetsbelte.

Ikke et godt forbilde...

Men det var akkurat det sjåføren av en buss som ble stoppet ved Kjøs kontrollplass ved riksvei 15 i Sogn og Fjordane ikke gjorde. Og her var det tydeligvis ikke snakk om noen forglemmelse heller. Nei, vedkommende hadde festet beltet, men så plassert det bak ryggen sin. Altså ikke noe spesielt godt forbilde for passasjerene..

Dette kan vi lese i rapporten fra kontrollen:

Ein førar av ein buss fekk 1.500 kroner i gebyr grunna ikkje nytta bilbelte, Beltet stod i beltelåsen medan beltet låg bak ryggen på føraren.



FOKUS: Statens vegvesen har regelmessig ekstra fokus på å kontrollere beltebruk i buss. Her fra en tidligere kontrollrunde. Foto: Statens vegvesen.

– Skuffende

Pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk har denne kommentaren:

– Vi har høye forventninger til at yrkessjåfører følger lover og regler i trafikken, derfor er det skuffende når det sviktes på noe så elementært. Dette tilfelle tyder på at det er en bevisst handling og ikke en forglemmelse. Bilbelte kan redde liv, det er helt åpenbart. Derfor er det bilbeltepåbud i Norge, også for yrkessjåfører, sier Solstad Steen, til Broom.

Han legger til:

– Heldigvis bruker de aller fleste bilbelte. Tellinger fra 2019 gjennomført av Statens vegvesen viste at 97,4 prosent bruker bilbelte. Likevel ser vi at hver tredje bilist som omkommer i trafikken ikke har brukt bilbelte, eller har brukt det feil. Det er et tankekors.

