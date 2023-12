Bussen ble gratis – dette skjedde med bilbruken

Det var i mai at daværende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) kunngjorde at det skulle bli gratis buss, båt og tog for folkeregistrerte i Stavanger kommune fra 1. juli.

Kommunen la millioner på bordet for å gjennomføre prøveprosjektet, som hadde som plan å vare ut 2024, men som nå går mot avvikling allerede fra nyttår.

Tiltaket førte imidlertid til kraftig vekst i kollektivtransporten, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Økning i antall reisende, men hva med bilbruken?

TØI sammenlignet antall påstigninger i Stavanger med øvrige Rogaland før og etter innføringen av gratis kollektivtransport. De fant ut at det var klart flere reisende med kollektivtrafikk blant dem som fikk tilbud om gratis kollektivtransport.

Etter innføringen av gratis buss, tog og båt i Stavanger, økte nemlig påstigninger med elleve prosent per døgn sammenlignet med resten av Rogaland. TØI fant også en viss nedgang i bruk av sykkel.



Hva som samtidig skjedd med bilbruken, er derimot ikke like klart. Studien finner riktignok en nedgang i bruk av bil blant respondentene i spørreundersøkelsen, men disse estimatene er ifølge TØI mer usikre.

Sammenlignet mot resten av Rogaland, var nedgangen i bilbruk hele 17 prosent, men her mener TØI det er mer relevant å sammenligne med en kontrollregion som har relativt like reisevaner, men uten gratis kollektivtransport.

Mot Drammen var for eksempel nedgangen kun seks prosent – noe som regnes som ikke signifikant.



Instituttet anbefaler derfor å gjøre analyser av trafikktellinger, for å finne mer nøyaktige tall på bilbruken i Stavanger i perioden.

Du kan lese hele rapporten her (PDF)

NOE NED: Færre i Stavanger oppgir at de bruker bil og sykkel, men TØI anbefaler å gjøre flere undersøkelser.

Dyrt prosjekt

Å la en befolkning på mer enn 145.000 mennesker få tilgang til gratis kollektivtransport, viste seg å bli svært kostbar. Bare første måneden brukte Stavanger kommune nærmere 26,3 millioner kroner på prosjektet, tilsvarende 95.000 billetter.

Det forrige byrådsflertallet i Stavanger besluttet i mai at de ville bruke 200 millioner kroner på gratis kollektivtilbud til innbyggerne. Opprinnelig ble det skissert at pengene ville rekke til desember i år.

I høst ble de borgerlig flertall i kommunevalget, og partiene bekreftet i høst at det det blir slutt på ordningen senest fra januar neste år. Istedenfor skal det jobbes for å få på plass flere avganger.

