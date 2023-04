Bulker og stikker av: En aldersgruppe er verstingene

Hver dag opplever flere nordmenn dette: De kommer tilbake til den parkerte bilen sin og oppdager at den har fått en bulk, eller kanskje striper i lakken.

Hvem som har gjort det, er det ikke mulig å si. Det ligger ikke noen lapp på frontruten. Enten har noen gjort dette uten å merke det selv – eller så har vedkommende rett og slett stukket av, for å slippe unna regningen.

Men hvem er det som er mest troende til å stikke av etter å ha skadet en annen bil? I en ny undersøkelse gjort for Frende forsikring, skiller én aldersgruppe seg ut: De mellom 18 og 29 år:

Mer enn dobbelt så mange

– Det er 12 prosent i den aldersgruppen som svarer dette. Det er mer enn dobbelt så mange som landsgjennomsnittet på fem prosent. Det tyder på at de yngste har noen holdningsproblemer de bør ta tak i, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Han legger til:

– Halvparten av de unge bulkerne vet at de bulket en annen bil før de valgte å stikke av. Den andre halvparten tror de krasjet, men gadd ikke å stoppe for å gi beskjed. Det er overhodet ikke greit, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

STIKKER: Svært mange bulker og stikker av – mens bileieren sitter igjen med den kjedelige regningen.

50-åringene sier fra

Typiske uhell, der noen er borti bilen og stikker av, skjer på parkeringsplasser og kjøpesentre. I fjor var det nesten 150.000 ulykker etter rygging eller påkjørsler av parkerte kjøretøy med norske personbiler.

– Disse kostet nesten to milliarder kroner for forsikringsselskapene. Det er et snitt på 13.300 kroner per ulykke. Det er slett ikke slik at småbulking ikke koster noe særlig. Det er helt greit å være uheldig, men det er ikke greit å stikke av fra ansvaret, sier Ytre-Hauge.

Det er 50-åringene som er mest troende til å gi beskjed hvis de smeller inn i bilen din. Der er det bare to prosent som sier at de ikke har gitt beskjed etter en bulkeulykke.

TIPS: Slik unngår du bulking Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noe rundt den?

Ta deg tid og stress ned når du setter deg bak rattet.

Husk at du ikke er alene på parkeringsplassen.

Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt, og spesielt ikke alt som er lavt nede, for eksempel en lav fortauskant.

Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene.

Rygg rolig inn på parkeringsplassen du har sett deg ut. Hvis du rygger inn har du mye bedre oversikt når du skal ut igjen med bilen full av poser.

Og hvis du er uheldig og krasjer i noe: Ikke stikk av. Få tak i eieren av bilen eller legg igjen en lapp med navnet og nummeret ditt. Kilde: Frende forsikring

