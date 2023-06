Denne uken gjennomførte NAF og Motor årets store sommer-ladetest av nye elbiler, El Prix. Her sjekker de både rekkevidde og hurtiglading på de nye elbilene som har kommet på markedet siden sist.

Det er ikke bare rekkevidde som er viktig. Det har etter hvert blitt mer og mer fokus på hurtiglading. Korte ladepauser gjør det mulig å kompensere for manglende rekkevidde.

Xpeng G9 har ikke dårlig rekkevidde (den klarte 587,8 kilometer på rekkeviddetesten) – men har nettopp satt en råsterk, ny hurtigladerekord.

Les alt om rekkevidde-testen av G9 her

Setter ny ladestandard

G9 har et 800 Volt-system – som i teorien gir mulighet for hurtiglading opptil 300 kW. Til sammenligning hadde første generasjon VW e-Golf kapasitet på 50 kW.

G9 skal klare å fylle den 98 kWt store batteripakken fra 10-80 prosent på bare 20 minutter, under ideelle forhold.

I tidligere tester som NAF og Motor har gjennomført, har Porsche hatt laderekord. Taycan klarte nemlig 271 kW i 2022.

Derfor var det stor spenning (!) knyttet til om det skulle bli rekord nå. Rekord ble det – og det med god margin.

SE HER! PR-sjef i Xpeng Norge, Knut Arne Marcussen, viser fram noteringen av laderekorden.

Priskutt: Blir nesten oppsiktsvekkende billig



Må forvarmes

Det er ikke så mange ladestasjoner som klarer å tilby 300 kW. Men Ionity-laderne på Dal gjør det.

For å klare å hente ut full effekt fra ladestasjonen, er det også viktig at batteripakken forvarmes. På veien legger vi derfor inn ladestasjonen på GPS-en – slik at bilen selv passer på at batteripakken får optimal temperatur til riktig tidspunkt.

Når laderen kobles på, tar det ikke lang tid før vi merker at dette er noe utenom det vanlige.

– Skyhøyt tall

Grafen går rett opp. Og den stopper ikke på 300 kW. På det meste er den på 319!

Totalt går bilen fra 5 til 80 prosent på bare drøyt 21 minutter. I tilfelle du skulle være i tvil – det er brennfort på et 98 kWt stort batteri.

Senior informasjonsrådgiver i NAF, Nils Søldal, er mektig imponert over tallene.

– Dette er et skyhøyt tall! Det er jo slike resultater, som kan være med å overbevise dem som er skeptisk til elbil. Jeg er også imponert over at tallene her overgår de offisielle tallene ganske kraftig.

IMPONERT: Senior informasjonsrådgiver i NAF, Nils Søldal, synes tallene til Xpeng er råsterke.

Ny rekord

– Jeg er fantastisk fornøyd med det resultatet vi fikk se her i dag. For mange er hurtiglading svært viktig. Når vi kan gjøre det så raskt som vi fikk vist i dag, blir et ladestopp nesten like raskt som å fylle tanken, sier en entusiastisk Knut Arne Marcussen, PR-sjef i Xpeng Norge.

Han forventet gode tall – siden deres egne tester av hurtiglading har gitt tilsvarende resultater.

– Det har vært gode dager, der vi har levert bedre enn de offisielle tallene både på rekkevidde og hurtiglading. Dette skal feires - og vi håper det også vil gi utslag i salg, sier Marcussen.

PÅ VEI INN: Xpeng G9 er på full fart inn på det norske markedet. SUV-en har nettopp levert knallsterke resultater både på rekkevidde- og hurtigladetest.

Imponerte i rekkeviddetest

I rekkeviddetesten gjorde Xpeng det svært godt med begge sine biler. Sedanen P7 og SUV-en G9 gikk betydelig bedre enn oppgitt rekkevidde.

G9 klarte 587,8 kilometer på én lading – mens den offisielle rekkevidden er 520 kilometer.

Prisen på G9 er 677.900 kroner – da med største batteripakke, firehjulsdrift og det meste av utstyr.

Totalt deltok 32 biler på sommerens ladetest. Resultatet ble ny rekkevidderekord – satt av Tesla Model S – på 672 kilometer.

Totalt økte snittrekkevidden med 130 kilometer fra i fjor. Her har det altså vært stor utvikling.

Likevel var det bare en tredjedel av bilene som klarte å kjøre lenger enn oppgitt rekkevidde. Det overrasker litt, i negativ retning.

Video: De tok 11 timer å kjøre bilen tom for strøm

Se mer av Xpeng G9 her:

Les alt om NAF og Motors rekkeviddetest her