Ideen kom opprinnelige fra den nå avdøde Apple-grunnleggeren Steve Jobs. Etter å ha hatt enorm suksess med forbrukerelektronikk, ville Jobs gjenta suksessen på bilmarkedet.

I 2008 skal Apple ha vært svært interessert i å ta over bilgiganten General Motors (GM) som slet tungt etter finanskrisen. Det ble det ikke noe av.

I stedet startet Apple etter hvert opp en egen avdeling som skulle utvikle elbiler. Prosjekt Titan som det het internt, startet opp i 2014. Nå er det akkurat kjent at Apple kaster kortene og legger ned hele satsningen.

2.000 ansatte

Ifølge amerikanske medier har dette vært et voldsomt pengesluk for selskapet. Apple skal ha brukt rundt ti milliarder kroner årlig, i ti år på dette. Vi snakker altså en totalsum på rundt 100 milliarder kroner, uten at det har blitt en eneste elbil ut av det.

2.000 ansatte har jobbet med prosjektet. I tillegg har det vært hyret inn en rekke konsulenter.

Underveis skal Apple ha vært i kontakt med flere bilprodusenter, med tanke på samarbeid. Hyundai, Tesla, Mercedes og BMW er bare noen av disse. Men de kom aldri i mål.

Apple har tjent enorme summer på sine Iphone-mobiler. Det gikk ikke like bra da de skulle satse på biler... Foto: PARDO / AFP / NTB)

Ble altfor dyr

Internt i selskapet skal det også ha vært betydelig uenighet om hva slags bil de egentlig skulle satse på, ut over at det skulle være elbil. Sterke krefter i Apple mente det var opplagt at selskapet burde gå for en helt selvkjørende bil. Men det har vist seg å være mer komplisert å få denne teknologien ut på veiene, enn mange i bransjen opprinnelig så for seg.

Underveis har det blitt spekulert i at Apples egne kalkyler gikk på en produksjonskost på 120.000 dollar (rundt 1,2 millioner kroner) per bil. Samtidig var målsetningen deres at Apple-bilen ikke skulle koste mer enn 85.000 dollar (rundt 850.000 kroner). Det regnestykket hang altså ikke veldig godt sammen.

Når markedet for elbiler (og dyrere biler også) nå har bremset opp over store deler av verden, fikk altså styret i Apple til slutt nok og satte en strek for hele prosjektet.

