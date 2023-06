Denne uken har Finn.no kommet med ganske oppsiktsvekkende tall om utviklingen på bruktbilmarkedet i Norge. «Prisen på brukte elbiler stuper,» fastslo Norges største markedsplass.

De peker på at gjennomsnittsprisen for elbiler har falt betydelig fra slutten av 2022. Dessuten tar det nå vesentlig lenger tid å selge en brukt elbil enn det gjorde for rundt et halvt år siden. Fra 12 til 47 dager.

Samtidig er prisutviklingen motsatt for fossilbiler:

Bensinbiler selges raskest

– Bensin- og dieselbiler har utrolig nok hatt en økning, skriver Finn.no.

Gjennomsnittsprisen for elbiler markert solgt/avpublisert var i fjerde kvartal i fjor på 419.000 kroner. Andre kvartal i år har den falt til 339.800 kroner, en betydelig nedgang.

Slik er det altså ikke for biler med bensin- og dieselmotor. Bensinbilene har økt snittprisen fra 159.000 til 172.950 kroner. For dieselbilene har den gått fra 179.900 til 189.000 kroner.

Samtidig går det adskillig raskere å selge en bil med bensinmotor nå, ned fra 37 til 28 dager. Her står dieselbilene på stedet hvil: Det tar i gjennomsnitt 29 dager å selge en dieselbil. Men det er altså fortsatt vesentlig kortere tid enn det tar å selge en elbil.

Les mer om utviklingen på Finn.no her:

OPP I PRIS: Dieselbilene har i gjennomsnitt økt i verdi fra utgangen av fjoråret til i år. Akkurat det var det vel neppe mange som forutså...

Flere biler enn kjøpere

Ifølge Finn.no er etterspørselen etter fossile drivlinjer fortsatt høy. Samtidig er det en ubalanse i markedet her, ettersom det har kommet få bensin- og dieselbiler inn de siste årene fordi elbilene har tatt over mye av nybilsalget. Når etterspørselen da holder seg oppe, blir det nødvendigvis økt konkurranse om bilene som er til salgs.

Rapporter fra bruktmarkedet sier også at en del elbileiere nå ønsker å bytte til rimeligere bil. Mange har høy belåning og gjør dette for å få ned de faste kostnadene sine.

Dette bidrar til at det kommer mange biler ut på markedet samtidig. Dessuten kom det rekordmange nye elbiler til landet før årsskiftet. Mange av disse er også på til salgs nå. Det gjør at det er veldig mye å velge mellom, i mange tilfeller flere biler enn kjøpere.

STORT LAGER: Nybillagrene på Drammen havn er rekordhøye nå. Det betyr også at importører og forhandlere har mange biler som bør selges relativt kjapt.

Falle videre?

Til sammen ligger det nå rundt 66.000 biler ute på Finn.no. Det er flest dieselbiler, med 21.414. Men elbilene har virkelig tatt innpå, i skrivende stund er det 20.600 av disse på markedet.

Dessuten er det 13.000 dieselbiler og nesten 11. 000 hybridbiler.

Slik nybilsalget ser ut nå, er det ikke lenge til elbilene kommer til å være i flertall. Og hvis etterspørselen ikke tar seg opp, betyr nok det også at prisene på flere modeller kommer til å falle videre.

