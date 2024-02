Bruktbilprisene på vei oppover

Fjoråret var et år med store endringer på bruktbilmarkedet. Enkelte modeller gikk kraftig ned i pris, mange biler tok det også mye lenger tid å selge utover i året.

Dette gikk særlig ut over nyere og dyre elbiler, der modeller som Porsche Taycan og Audi e-tron hopet seg opp hos forhandlerne og hadde betydelig verditap.

Men nå peker pilene oppover igjen. På elbilmessa eCarExpo i Lillestrøm fortalte bilekspert Terje Dahlgren i Finn.no at de helt tydelig ser at markedet har snudd og prisene på brukte biler er på vei opp.

Går raskere å selge

– Det har vært en bemerkelsesverdig utvikling fra fjerde kvartal til nå. Nå er varelagrene på vei nedover, og prisene er på vei oppover. Det gjelder også elbiler, sa Terje Dahlgren ifølge bransje-nettstedet BilNytt.no.

Det går også mye raskere å selge brukte biler. I fjor sommer tok det i gjennomsnitt 47 dager fra biler ble annonsert til de var solgt. Nå er ståtiden redusert til 32 dager. Samtidig har også snittprisen økt kraftig.

Det tyder på at bruktmarkedet er i langt bedre balanse nå, enn bare for ett år siden. Her spiller det også inn at antall bruktbiler til salgs falt kraftig gjennom fjoråret.

November i fjor: Nå kan det haste å kjøpe bruktbil

PRISFALL: Porsche Taycan er en av bilene som virkelig fikk juling på bruktmarkedet i fjor, med kraftig prisfall. Men nå virker situasjonen i markedet bedre også for denne modellen.

Selges stadig færre

Går vi et drøyt år tilbake i tid, lå det ik overkant av 70.000 biler til salgs på Finn.no. Nå har antallet vært stabilt rundt 55.000 eksemplarer ganske lenge.

En av årsakene til dette er at det i fjor ble eksportert et betydelig antall brukte biler ut av Norge, godt hjulpet av gunstige refusjonsordninger. Samtidig var importen av brukte biler inn til Norge svært liten. Her spilte en svak kronekurs en viktig rolle.

I tillegg til alt dette, har salget av nye bensin- og dieselbiler vært stadig mindre de siste årene. Det gjør at det nesten ikke kommer nyere bensin- og dieselbiler ut på markedet lenger. Dette bidrar også til å presse prisene oppover.

Denne bruktbilen selges raskest av alle



Video: En en av Norges mest populære bruktbiler