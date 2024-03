De fleste av oss har en begrensning når vi skal kjøpe bil: Det handler om penger, nærmere bestemt hvor mye penger vi har mulighet til å bruke.

Ikke rent sjelden blir den grensen strukket litt på underveis. Og plutselig kan det som starter som et bruktbilkjøp, ende med at du vurderer en nybil i stedet.

Men hva er smartest? Hva taler for og mot de to alternativene? Det ser vi nærmere på nå:

– Er det egentlig smart å kjøpe bruktbil?

Når det handler om hvor mye du må betale for bilen: Ja. En bil taper seg som regel i verdi med en gang den ruller ut av bilbutikken. Etter fire-fem år er tommelfingerregelen at prisen er halvert.

Verditap er den store, stygge ulven i de fleste bilholdsregnskaper. Ved å kjøpe en bil som er noen år gammel, lar du noen andre ta det verditapet for deg.

Et tips: Kjøper du en tre år gammel bil, har den gjerne unnagjort mye av verditapet sitt. Samtidig har den fortsatt minst to år med nybilgaranti igjen. Det bør bety trygt og forutsigbart bilhold en god stund til.

SOLGT: Til en kjøper som forhåpentligvis er fornøyd, også etter å ha eid bilen en stund...

– Kan det være dumt å kjøpe bruktbil?

Klart det kan! Det finnes utallige historier om bruktbilkjøp som har endt med frustrasjon og i verste fall ruin. I de fleste tilfellene skjer det hvis man kjøper en bil som er noe annet enn det mange tror/noe annet enn det selger fremstiller den som.

Mange går også i en velkjent felle: Kjøper det som en gang var en drømmebil, men som nå er innenfor rekkevidde som bruktbil. Problemet med disse bilene er at man kanskje har råd til å kjøpe dem, men ikke å eie dem.

Eksempler på dette er heftige sportsbiler, direktørbiler eller store SUV-er. Alle disse kan være steindyre å eie når ting begynner å gå i stykker.

En annen felle mange går i, er at de sjekker bruktbilen altfor dårlig. Man faller for en bil, blir revet med – og så kommer problemene fort rekende på en (kostbar) fjøl. Det er mange eksempler på kjøpere som etter ett år eller to har oppdaget feil som er dyrere å utbedre enn det bilen er verdt. Og da kan man tape mye penger.

Husk: Bruktbil kan være risikosport. Har du stram økonomi, bør du velge en bil som er tryggest mulig å eie. Den bør ikke være for gammel, bør ikke ha gått altfor langt – og den bør ikke ha massevis av avansert utstyr som kan gå i stykker. Høres det kjedelig ut? Joda, men tro oss: Det motsatte kan være enda kjedeligere!

SKUMMELT: Mercedes S-Klasse er et veldig godt eksempel på en bil mange får råd til å kjøpe etter noen år med verditap. Men har de råd til å eie den..?

– Er det egentlig smart å velge nybil i stedet?

Det kan det absolutt være. Hvis budsjettet ditt tillater nybil i stedet for brukt bil, bør du vurdere det.

Fordelene er opplagte: I Norge har alle nybiler garanti på minst fem år og 100.000 kilometer. Noen har flere år og/eller mer kilometer.

Så lenge bilen er innenfor nybilgarantien, er du ganske trygg for store omkostninger. Da handler det i utgangspunktet kun om slitedeler. Mange nybiler selges også med serviceavtale, enten at det er inkludert eller du kan kjøpe som et tilvalg. Da vet du virkelig hvor mye bilholdet vil koste deg de kommende årene.

TRYGT: Å kjøpe helt ny bil byr på store doser trygghet og forutsigbarhet.

– Kan det være dumt å kjøpe nybil?

Baksiden med denne medaljen er at du gjerne får mindre bil for pengene når du velger helt ny bil.

Det er også du som må tåle den store verditapet de første årene. Hvis du ikke har tenkt å ha bilen i mange år, er det fort et negativt regnestykke, kontra om du kjøpte en to-tre år gammel bil. Du får trygghet og forutsigbarhet, men det har altså en pris. En pris som fort kan bli høy.

