Salget av nye elbiler har bremset opp i flere store markeder i Europa. Dyrtid og svekket kjøpekraft er noe av forklaringen på at mange kjøpere har satt seg på gjerdet.

Samtidig ser vi nå et kraftig prisfall for brukte elbiler i mange bilmarkeder. Her er det nå svært vanskelig å selge nyere, brukte elbiler.

«Kollaps i prisene på brukte elbiler», skriver bransje-nettstedet BilNytt.no. De har blant annet snakket med Atle Lassegård som står bak Norsk Autoformidling, et selskap som driver med både import og eksport av bruktbiler til og fra Norge.

Ikke lystige tall

– Det tyske markedet for brukte elbiler har kollapset. Tyske bilforhandlerne vet ikke hva de skal gjøre med brukte elbiler. Det betyr prisreduksjon på 20 til 30 prosent bare de siste ukene – og på enkelte modeller enda mer, sier Lassegård, til BilNytt.no.

Statistikk fra Tyskland viser at flere populære bruktbiler har falt nesten 30 prosent i verdi det siste året. Verst går det ut over Audi e-tron som er ned 29,8 prosent, tett etterfulgt av Tesla Model 3 på 29,5 og Hyundai Ioniq på 28,6 prosent.

Det er heller ikke lystige tall for småbilen Renault Zoe (minus 26,5 prosent) eller luksusbilen Mercedes EQS som er ned 26,4 prosent. Alt dette altså i løpet av bare 12 måneder.

NEDGANG: Tyske kunder som kjøpte en ny Mercedes EQS for ett år siden, må påregne et solid verditap i dag.

Gode nyheter?

En slik prisnedgang skaper naturlig nok stor usikkerhet i markedet – og blant nybilkjøperne. Store aktører som leasing- og leiebilselskaper skal ifølge Bilnytt.no kreve at produsentene bidrar til å dekke inn tapene de får på grunn av nedgangen.

For norske bilkjøpere kan dette imidlertid være gode nyheter. Svak kronekurs har de siste årene ført til minimal bruktbilimport. Men når bilene brått blir mye billigere i markeder som Tyskland, endrer det på mye.

OPPTUR: Etter noen år med nesten ikke-eksisterende bruktbilimport, kan det ble en betydelig økning i 2024. Årsaken er i hovedsak at bilprisene i mange land i Europa har falt kraftig.

På vei til landet

Da kan det igjen bli lønnsomt å importere brukte biler til Norge. Flere importbiler betyr også at det blir mer å velge mellom for de som ønsker seg en brukt elbil.

Her skal det allerede være biler på vei inn til landet. De mest attraktive kommer fra merker som Volkswagen, Kia, Hyundai og Toyota. Her er det gjerne snakk om biler som er maks to-tre år gamle og som har begrenset kjørelengde.

